Суд Москвы вынес приговор по взяткам в Ростехнадзоре

Tекст: Дмитрий Зубарев

Таганский районный суд Москвы вынес приговор по громкому делу о взятках в Ростехнадзоре, сообщает ТАСС. Заместитель начальника отдела ядерной и радиационной безопасности Андрей Лавринович, главный специалист-эксперт Кирилл Неволин и Артем Аникин осуждены на сроки от пяти до семи лет.

Суд признал Лавриновича виновным в получении взятки группой лиц в крупном размере и приговорил к семи годам лишения свободы. Неволин получил пять лет, а Аникин шесть лет. Все фигуранты дела были взяты под стражу в зале суда.

Кроме этого, каждому из осужденных назначен штраф: Лавринович должен выплатить 12 млн рублей, Неволин – 2,5 млн рублей, Аникин – 3,8 млн рублей. Следствие установило, что за денежное вознаграждение Лавринович и Неволин способствовали получению лицензии на транспортировку радиоактивных материалов. Посредником в передаче взятки выступал Аникин.

Оперативное сопровождение дела осуществляли сотрудники ФСБ.

Как писала газета ВЗГЛЯД, заместителя руководителя Верхне-Волжского управления Ростехнадзора задержали при получении взятки и заключили под стражу, в Москве возбудили уголовное дело против заместителя начальника отдела государственного строительного надзора Ростехнадзора по подозрению во взяточничестве, а чиновника Ростехнадзора арестовали за получение взятки в 400 тыс. рублей.