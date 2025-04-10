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Суд Москвы вынес приговор по взяткам в Ростехнадзоре
Таганский районный суд Москвы приговорил сотрудников Ростехнадзора Андрея Лавриновича и Кирилла Неволина, а также Артема Аникина к лишению свободы за взятки при выдаче лицензий на транспортировку ядерных отходов, назначив штрафы до 12 млн рублей.
Таганский районный суд Москвы вынес приговор по громкому делу о взятках в Ростехнадзоре, сообщает ТАСС. Заместитель начальника отдела ядерной и радиационной безопасности Андрей Лавринович, главный специалист-эксперт Кирилл Неволин и Артем Аникин осуждены на сроки от пяти до семи лет.
Суд признал Лавриновича виновным в получении взятки группой лиц в крупном размере и приговорил к семи годам лишения свободы. Неволин получил пять лет, а Аникин шесть лет. Все фигуранты дела были взяты под стражу в зале суда.
Кроме этого, каждому из осужденных назначен штраф: Лавринович должен выплатить 12 млн рублей, Неволин – 2,5 млн рублей, Аникин – 3,8 млн рублей. Следствие установило, что за денежное вознаграждение Лавринович и Неволин способствовали получению лицензии на транспортировку радиоактивных материалов. Посредником в передаче взятки выступал Аникин.
Оперативное сопровождение дела осуществляли сотрудники ФСБ.
Как писала газета ВЗГЛЯД, заместителя руководителя Верхне-Волжского управления Ростехнадзора задержали при получении взятки и заключили под стражу, в Москве возбудили уголовное дело против заместителя начальника отдела государственного строительного надзора Ростехнадзора по подозрению во взяточничестве, а чиновника Ростехнадзора арестовали за получение взятки в 400 тыс. рублей.