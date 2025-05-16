Суд арестовал экс-замглавы сибирского Ростехнадзора за взятку

Tекст: Дмитрий Зубарев

Центральный районный суд Кемерова заключил под стражу бывшего заместителя руководителя сибирского управления Ростехнадзора Виктора Бродта, передает ТАСС. Экс-чиновника обвиняют в получении взятки в размере 400 тыс. рублей.

По версии следствия, Бродт получил взятку в декабре 2024 года от руководителя Центра промышленной безопасности. Деньги предназначались за сокрытие нарушений требований безопасности, выявленных в ходе проверки готовности котельных в Бийском районе Алтайского края к отопительному сезону. Бродт способствовал заключению договоров на устранение нарушений с компанией взяткодателя и подписанию актов выполненных работ, которые не обеспечивали полного устранения нарушений.

Обвиняемый частично признал свою вину, уточнил следователь. Бродт был уволен с должности. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и выявление иных эпизодов преступной деятельности. В доме, автомобиле и по месту работы фигуранта проведены обыски.

Как писала газета ВЗГЛЯД, главу управления ВСК арестовали по делу о взятке и мошенничестве. Суд Москвы вынес приговор по взяткам в Ростехнадзоре. ФСБ задержала экс-чиновника Росморречфлота за взятку квартирой.