В условиях эскалации напряженности между великими державами центральноазиатские государства пытаются расширять разнообразие своей внешней политики за счет взаимодействия с «невеликими» центрами мировой политики.0 комментариев
Главу управления ВСК арестовали по делу о взятке и мошенничестве
Главу управления ВСК Иванова арестовали по делу о взятке и мошенничестве
Савеловский суд Москвы заключил под стражу главу строительного управления по Центральному федеральному округу компании «Военно-строительная компания» Матвея Иванова.
Иванов подозревается в совершении преступлений, связанных с мошенничеством в особо крупном размере и получением взятки, передает ТАСС.
По информации пресс-службы суда, Иванову назначена мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц и 17 суток.
В марте генеральный директор строительной компании «Бамстройпуть» Игорь Тушкевич, скрывшийся от следствия за границей по делу о госконтрактах, вернулся в Россию, его отправили в СИЗО.
В конце января Мещанский суд Москвы заочно арестовал Тушкевича и главу совета директоров компании «Бамстройпуть» Антона Абдурахманова. В ноябре Военно-строительная компания (ВСК) подала в арбитражный суд Москвы два иска к субподрядчику ОАО «Бамстройпуть» на сумму 24,1 млрд рублей