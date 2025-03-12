Появление искусственного интеллекта как нового, потенциально очень мощного ресурса неизбежно повлечет и просто рост конкуренции между людьми, и, вероятно, изменение ее качества. Возможны разные варианты, причем некоторые могут оказаться очень драматическими.8 комментариев
Вернувшегося в Россию гендиректора «Бамстройпути» арестовали
Генеральный директор строительной компании «Бамстройпуть» Игорь Тушкевич, скрывшийся от следствия за границей по делу о госконтрактах, вернулся в Россию, его отправили в СИЗО, говорится в материалах дела.
Тушкевич прилетел из Грузии в Россию в начале февраля 2025 года, в аэропорту он сообщил о своем розыске, после чего был задержан, передает ТАСС со ссылкой на документы.
Его поместили в один из следственных изоляторов Москвы. Сам обвиняемый сообщил, что был в Грузии на лечении, и заявил, что не знал об уголовном деле.
Напомним, в конце января Мещанский суд Москвы заочно арестовал Тушкевича и главу совета директоров компании «Бамстройпуть» Антона Абдурахманова. В ноябре Военно-строительная компания (ВСК) подала в арбитражный суд Москвы два иска к субподрядчику ОАО «Бамстройпуть» на сумму 24,1 млрд рублей