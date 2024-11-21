Военно-строительная компания подала иски на 24,1 млрд рублей

ВСК предъявила два иска к субподрядчику «Бамстройпуть» на 24,1 млрд рублей

Tекст: Дмитрий Зубарев

Публично-правовая компания «Военно-строительная компания» (ВСК), подчиненная Министерству обороны России, подала два иска в арбитражный суд Москвы против своего субподрядчика ОАО «Бамстройпуть» на общую сумму около 24,1 млрд рублей, передает РИА «Новости».

Первый иск, поданный 11 ноября, предусматривает взыскание 21,1 млрд рублей по договору субподряда, однако детали договора и причины предъявления иска пока не раскрываются. Судебное слушание по этому делу назначено на 3 февраля.

Второй иск на 3 млрд рублей поступил в суд 14 ноября, но пока он не принят к рассмотрению. Причины требований также не уточняются.

Отметим, что сама ВСК в 2024 году стала объектом более чем 200 исков от своего основного заказчика – Минобороны. Среди них есть крупные иски на суммы от 1,5 до 3 млрд рублей, которые также еще не были рассмотрены.

Как писала газета ВЗГЛЯД, имущество бывшего главы департамента строительства «Военно-строительной компании» Сергея Горского арестовали на сумму свыше 29 млн рублей в рамках расследования уголовного дела о коррупции и злоупотреблении полномочиями. Следователи предъявили обвинения бывшим сотрудникам компании по делу о получении взятки в размере более 13 млн рублей и злоупотреблении полномочиями. Обвинения предъявлены заместителю руководителя департамента строительства Сергею Горскому, руководителю строительного управления по Западному военному округу Максиму Головкову и руководителю проекта строительного управления по Западному военному округу Дмитрию Сюртукову.