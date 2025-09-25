Госдума одобрила штрафы за нарушения при подготовке подачи отопления

Введены штрафы до 10 тыс рублей за неустранение нарушений ЖКХ

Tекст: Денис Тельманов

Законопроект об административных штрафах за неустранение выявленных нарушений в подготовке к отопительному периоду был принят в первом чтении, сообщает ТАСС.

Документ дополняет статью 9.24 Кодекса РФ об административных правонарушениях новыми пунктами, регулирующими ответственность за нарушения в сфере теплоснабжения.

Согласно проекту, за неустранение нарушений в установленный срок муниципальными образованиями должностные лица будут оштрафованы на сумму от двух до четырех тысяч рублей. Для теплоснабжающих, теплосетевых организаций и владельцев тепловых сетей штраф для должностных лиц также составит от двух до четырех тысяч рублей, а для юридических лиц – от пяти до десяти тысяч рублей.

В случае нарушений со стороны потребителей тепловой энергии либо управляющих организаций, предусмотрено предупреждение или штраф для граждан в размере 500 рублей, для должностных лиц – от двух до четырех тысяч рублей, для юридических лиц – от пяти до десяти тысяч рублей.

В проекте также отмечено, что при переходе на одноуровневую систему местного самоуправления ответственность будет возлагаться на должностных лиц исполнительной власти субъекта РФ, реализующего полномочия органов местного самоуправления.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в столице начали подавать тепло в социальные учреждения, включая школы и больницы. В России обсуждается введение новых правил старта отопительного сезона с учетом погодных условий.