В Москве начался отопительный сезон
В столице начали подавать тепло, сначала его направили в социальные учреждения, в числе которых школы и больницы, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
«Параллельно начнем включать отопление в жилых домах и офисных зданиях, затем – на предприятиях торговли и промышленности», – указал Бирюков.
Его слова приводятся в Telegram-канале «Городское хозяйство Москвы».
Подача теплоносителя будет осуществляться поэтапно, полностью отопление будет подключено на всех городских объектах в течение нескольких дней.
Власти столицы сообщили, что все системы теплоснабжения и тепловые сети полностью подготовлены к зиме. К отопительному сезону подготовили более 74 тыс. объектов, из них свыше 34 тыс. жилых домов. Работы по подготовке были завершены строго по графику.
В период с мая по сентябрь в Москве провели гидравлические и температурные испытания тепловых сетей, что позволило выявить и отремонтировать ненадежные участки заранее. Это должно обеспечить бесперебойное и стабильное теплоснабжение в течение осенне-зимнего сезона.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что в столице начинается поэтапное подключение отопления, первыми тепло получат школы, детсады и больницы.