В Москве начался отопительный сезон

Tекст: Алексей Дегтярев

«Параллельно начнем включать отопление в жилых домах и офисных зданиях, затем – на предприятиях торговли и промышленности», – указал Бирюков.

Его слова приводятся в Telegram-канале «Городское хозяйство Москвы».

Подача теплоносителя будет осуществляться поэтапно, полностью отопление будет подключено на всех городских объектах в течение нескольких дней.

Власти столицы сообщили, что все системы теплоснабжения и тепловые сети полностью подготовлены к зиме. К отопительному сезону подготовили более 74 тыс. объектов, из них свыше 34 тыс. жилых домов. Работы по подготовке были завершены строго по графику.

В период с мая по сентябрь в Москве провели гидравлические и температурные испытания тепловых сетей, что позволило выявить и отремонтировать ненадежные участки заранее. Это должно обеспечить бесперебойное и стабильное теплоснабжение в течение осенне-зимнего сезона.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что в столице начинается поэтапное подключение отопления, первыми тепло получат школы, детсады и больницы.