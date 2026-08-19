Биотехнолог объяснила пользу летних и зимних яблок для здоровья

Профессор Алексеенко: Летние яблоки утоляют жажду, а зимние – снижают холестерин

Tекст: Дарья Григоренко

По ее словам, привычное деление яблок по цвету и вкусу не отражает их реального воздействия на организм человека. С точки зрения ботаники и химического состава правильнее классифицировать плоды по времени созревания. Алексеенко отметила, что летние и зимние сорта выполняют совершенно разные функции, передает Газета.Ru.

«Летние яблоки, которые созревают в июле-августе, эволюционно запрограммированы на скорость. Дерево должно успеть вырастить плод, привлечь птиц и сбросить семена до наступления летней засухи или грибковых эпидемий. Поэтому состав такого яблока ориентирован на максимальное содержание воды (до 85%) и простых сахаров. Такие яблоки отлично утоляют жажду. Высокое содержание влаги и калия работает как природный электролитный раствор, эффективно восстанавливая водно-солевой баланс после жары», – объяснила она.

Клеточные стенки у ранних плодов тонкие, а накапливающийся пектин имеет рыхлую структуру. Попадая в кишечник, он быстро разбухает и легко ферментируется, что дает легкий слабительный эффект и усиливает моторику. Зимние же плоды созревают только в октябре, накапливая энергию солнца на протяжении всего лета.

Главная особенность поздних сортов заключается в высоком содержании инулина, который служит идеальной пищей для полезных бактерий в толстой кишке. При его ферментации образуются кислоты, подавляющие системное воспаление. Кроме того, для защиты от морозов зимние яблоки накапливают жесткий протопектин. Он действует в кишечнике как адсорбент, выводя излишки желчных кислот и способствуя естественному снижению уровня холестерина в крови.

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