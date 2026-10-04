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Появились подробности гибели британского военного на Украине
Independent: Британский военный погиб при взрыве на испытаниях украинского оружия
Капрал Джордж Хули из Великобритании погиб на Украине в июне прошлого года после взрыва на испытаниях нового украинского оружия, сообщает Independent.
Неизвестные ранее детали смерти Джорджа Хули опубликовал Independent. О смерти капрала британское министерство обороны сообщило 9 декабря 2025 года, уточнив, что он погиб вдали от линии фронта, сообщают СМИ.
28-летний капрал был смертельно ранен 12 июня 2025 года. Он получил множественные травмы после того, как на испытаниях нового украинского оружия, где присутствовал военный, произошел взрыв.
Командир британца рассказал, что услышал громкий звук и увидел вспышку. Хули получил множественные осколочные ранения и умер в киевском госпитале. Расследование смерти было закрытым по просьбе семьи. Смерть капрала стала первым официальным признанием присутствия на Украине британских десантников.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце российские военные ликвидировали в зоне спецоперации на Украине кадрового британского военного. В январе Лондон сообщил о росте числа британских военных на украинской территории. В 2025 году Великобритания признала присутствие своих военных на Украине.