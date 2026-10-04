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Лихачев заявил об ожидании решения Намибии по урановому проекту
Российская госкорпорация «Росатом» рассчитывает получить одобрение властей Намибии на запуск крупного совместного проекта по добыче урана, сообщил глава компании Алексей Лихачев.
Госкорпорация «Росатом» ведет активные переговоры с африканским государством, передает РИА «Новости». Речь идет о масштабном сотрудничестве в сфере добычи урана.
Генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев рассказал изданию «Страна Росатом» о текущем статусе переговоров. «Все необходимые заключения сделаны, выводы направлены непосредственно руководству Намибии, и мы ожидаем, что в течение ближайших месяцев положительное решение будет принято, мы сможем прийти в Намибию уже с реализацией конкретного проекта», – подчеркнул он.
Ожидается, что после получения одобрения от намибийских властей стороны смогут незамедлительно приступить к практической реализации намеченных планов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе министры иностранных дел России и Намибии обсудили перспективы сотрудничества в сфере добычи урана.
Лихачев заявил о планах строительства новых атомных объектов в пятнадцати государствах.
Дочерняя компания госкорпорации запустила пилотную установку по переработке урана в Танзании.