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После удара ВСУ по Васильевке две женщины госпитализированы в тяжелом состоянии
Две женщины остаются в тяжелом состоянии после атаки украинских беспилотников на городской рынок в Васильевке в Запорожской области, всего пострадали четыре человека, сообщила глава округа Наталья Романиченко.
«Очередная трагедия в Васильевке: ВСУ нанесли удар по мирному рынку», – написала Романиченко в Telegram.
По территории торговой площади выпустили «четыре дрона и два ударных БПЛА самолетного типа». В результате обстрела пострадали четверо мирных жителей. Глава округа подчеркнула, что в районе рынка отсутствовали какие-либо военные объекты.
«Сейчас врачи борются за жизни двух женщин (1964 и 1978 годов рождения) – их состояние оценивается как тяжелое. Еще двое мужчин (1968 и 1980 годов рождения) получили ранения средней тяжести», – говорится в сообщении.
Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские войска нанесли удар по торговому павильону в Васильевке.
В июне при обстреле городского рынка в Васильевке пострадали мужчина и женщина.