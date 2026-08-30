После удара ВСУ по Васильевке две женщины госпитализированы в тяжелом состоянии

Tекст: Антон Антонов

«Очередная трагедия в Васильевке: ВСУ нанесли удар по мирному рынку», – написала Романиченко в Telegram.

По территории торговой площади выпустили «четыре дрона и два ударных БПЛА самолетного типа». В результате обстрела пострадали четверо мирных жителей. Глава округа подчеркнула, что в районе рынка отсутствовали какие-либо военные объекты.

«Сейчас врачи борются за жизни двух женщин (1964 и 1978 годов рождения) – их состояние оценивается как тяжелое. Еще двое мужчин (1968 и 1980 годов рождения) получили ранения средней тяжести», – говорится в сообщении.

Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские войска нанесли удар по торговому павильону в Васильевке.

В июне при обстреле городского рынка в Васильевке пострадали мужчина и женщина.