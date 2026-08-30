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    Когда Ормузский пролив закрыт, Суэцкий канал находится в зоне риска, а Южно-Китайское море напоминает пороховую бочку, Северный морской путь с его ледокольным сопровождением и российской системой безопасности становится все более очевидным вариантом.

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    Андрей Манчук Андрей Манчук Полгода войны с Ираном привели Трампа к «Анабазису»

    Иранцы описывают войну с Америкой стихами Фирдоуси. Они сравнивают Трампа с легендарным царем Турана Афросиабом. Согласно тексту поэмы, он наступал на Иран во главе огромного войска, но потерпел поражение от воинов богатыря Рустама, которые защищали свою страну от захватчиков и обратили туранцев в бегство.

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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Россия вышла за пределы анти-Запада

    Для всего мира Россия представляет собой своего рода «Альтер эго» – другое воплощение Запада, его альтернативную личность, существующую наряду с основной. Но ответить на вопрос о том, каково место России в мире, если это – не только анти-Запад, важно в первую очередь для нас самих.

    12 комментариев
    30 августа 2026, 00:23 • Новости дня

    Путин поздравил работников угольной промышленности с Днем шахтера

    Путин поздравил работников угольной промышленности с Днем шахтера
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин поздравил с Днем шахтера работников и ветеранов угольной промышленности.

    «Уважаемые друзья! Искренне рад поздравить работников и ветеранов угольной промышленности России с Днём шахтера, поблагодарить наших горняков, инженеров, технологов, рабочих Кузбасса, Донбасса, Красноярского края, Хакасии, Якутии, северных, сибирских, дальневосточных угольных регионов за упорный труд и преданность своему делу, за значимый вклад в обеспечение энергетической безопасности и укрепление суверенитета, экономической и оборонной мощи нашего государства», – заявил Путин.

    Президент, слова которого приводятся на сайте Кремля, напомнил, что с профессией шахтера связана история Отечества: горняки заложили индустриальный фундамент, способствовали развитию металлургии, машиностроения и транспорта. Во время Великой Отечественной войны они обеспечивали работу заводов и фронта, а после победы участвовали в восстановлении разрушенных городов и предприятий.

    Он пообещал продолжить работу по развитию угольной промышленности, оптимизации транспортной логистики, повышению безопасности производств и улучшению качества жизни шахтерских семей.

    Путин назвал современную добычу угля отраслью будущего и отметил важность подготовки кадров и повышения престижа профессий шахтера и горняка. По его словам, шахтерская работа требует особого мужества и выдержки, а в забоях трудятся люди, способные «слышать» шахту и мгновенно принимать верные решения.

    В завершение президент пожелал горнякам и их близким крепкого здоровья и благополучия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в преддверии Дня шахтера в Луганской народной республике прошли торжественные мероприятия, объединившие награждение передовиков производства и чествование ветеранов угольной отрасли.

    В России и странах бывшего СССР День шахтера празднуют в последнее воскресенье августа.

    29 августа 2026, 13:24 • Новости дня
    Путин открыл новые современные школы в пяти регионах России

    Путин по видеосвязи открыл новые школы в пяти регионах России

    Путин открыл новые современные школы в пяти регионах России
    @ Михаил Метцель/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин в субботу по видеосвязи принял участие в церемонии открытия школ в пяти регионах страны.

    Путин в субботу принял участие в торжественной церемонии запуска образовательных учреждений в пяти регионах, передает РИА «Новости».

    В Москве после реконструкции заработало здание школы имени Макаренко, рассчитанное на 1000 учеников. В Дагестане построили учреждение на 604 места с благоустроенной территорией и уличными спортивными площадками.

    Тамбовская область получила школу для 1100 детей с технологическим полигоном, лабораториями и медиацентром. В Уфе возвели новый корпус на 1225 мест, оснащенный интерактивными кабинетами и студиями дизайна.

    Еще один новый учебный корпус открылся в Черкесске. Здание предназначено для 400 младших школьников.

    Накануне Дня знаний Путин прибыл в Московский педагогический государственный университет.

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    29 августа 2026, 16:10 • Новости дня
    Путин объяснил причины СВО на примере повадок косаток и белых медведей
    Путин объяснил причины СВО на примере повадок косаток и белых медведей
    @ Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на встрече с учителями объяснил причины специальной военной операции на примере нападения стаи косаток на белого медведя.

    Путин на встрече с педагогами в Московском педагогическом государственном университете привел пример пищевой цепочки на Крайнем Севере, передает РИА «Новости». Глава государства пообщался с победителем конкурса «Учитель года России», который рассказал о своей экспедиции на Северный Полюс и встрече с белыми медведями.

    В ответ президент напомнил о повадках косаток, обитающих в тех же краях. «Представляете, а вот там рядышком косатки обитают, они едят этих медведей, как мелюзгу. Они просто набрасываются стаей такой, и бум – на части их разрывают», – сказал глава государства.

    Путин отметил, что подобные примеры, по его мнению, также можно использовать в образовательном процессе, чтобы дети лучше представляли окружающую действительность.

    «И об этом тоже детям нужно рассказывать, чтобы они понимали, в каком мире мы живем и почему мы проводим специальную военную операцию», – добавил президент.

    Ранее Путин предложил создать фонд сохранения памяти о героях специальной военной операции.

    Глава государства призвал изучать новейшую историю в российских школах.

    Российский лидер также заявил о вынужденном начале СВО из-за отказа западных стран от Минских соглашений.

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    29 августа 2026, 13:44 • Видео
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    29 августа 2026, 14:35 • Новости дня
    Путин заявил о засилье информационного мусора в интернете

    Путин: В интернете много инфомусора и недостоверных вещей

    Путин заявил о засилье информационного мусора в интернете
    @ Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил, что в интернете содержится большое количество информационного мусора и недостоверных сведений. По его словам, одной из важных задач учителя становится помощь молодежи в оценке и отборе информации.

    Российский лидер в ходе встречи с педагогами подчеркнул важность роли учителя в помощи детям при работе с интернет-пространством, передает РИА «Новости».

    «Разобраться в этом огромном информационном поле – вот в чем задача учителя. Помочь молодому человеку найти то, что важно, отделить зерна от плевел – вот что важно. А мы с вами хорошо знаем, что, к сожалению, в интернете очень много мусора информационного, очень много недостоверных вещей. А вот учителю помочь ребенку разобраться – это сложное дело», – сказал Путин.

    Ранее глава государства призвал учить школьников самостоятельному мышлению на фоне развития технологий искусственного интеллекта.

    Журналист Евгений Поддубный предложил ввести в учебных заведениях уроки информационной гигиены.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила потребление цифрового мусора с жевательной резинкой для сознания.

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    29 августа 2026, 14:10 • Новости дня
    Путин: Престиж профессии учителя повышается
    Путин: Престиж профессии учителя повышается
    @ Сергей Савостьянов/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Рост проходных баллов ЕГЭ и высокий конкурс в профильные вузы свидетельствуют о растущей популярности педагогических специальностей среди абитуриентов, заявил президент Владимир Путин.

    Президент России Владимир Путин отметил рост привлекательности работы в сфере образования, передает ТАСС. Глава государства обсудил этот вопрос на встрече со студентами, школьниками и преподавателями педагогических классов.

    «У нас сейчас престиж профессии учителя повышается, об этом говорит и количество абитуриентов на каждое место, <…> и балл ЕГЭ при поступлении на педагогические специальности тоже увеличился», – сказал президент.

    В субботу в преддверии Дня знаний Путин прибыл в Московский педагогический государственный университет.

    Президент Владимир Путин в субботу по видеосвязи принял участие в церемонии открытия школ в пяти регионах страны.

    Президент России Владимир Путин поздравил российских педагогов с приближающимся Днем знаний.

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    29 августа 2026, 15:30 • Новости дня
    Путин встретился с Лукашенко в подмосковном Ново-Огарево
    Путин встретился с Лукашенко в подмосковном Ново-Огарево
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в субботу встретились в неформальной обстановке в Ново-Огарево.

    Путин принял белорусского коллегу в своей подмосковной резиденции, передает РИА «Новости». Визит носит неофициальный характер.

    Глава Белоруссии приехал в Россию в четверг. Накануне он провел рабочие переговоры с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

    Как ранее отмечал помощник президента России Юрий Ушаков, после официальной части главы государств продолжат общение в неформальной обстановке.

    Напомним, президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Россию с рабочим визитом.

    В Кремле анонсировали субботние переговоры лидеров двух стран.

    Накануне встречи с Владимиром Путиным глава белорусского государства провел переговоры с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.

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    29 августа 2026, 14:03 • Новости дня
    Путин поздравил российских педагогов с Днем знаний
    Путин поздравил российских педагогов с Днем знаний
    @ Сергей Савостьянов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин поздравил российских педагогов с приближающимся Днем знаний.

    Президент России Владимир Путин встретился с преподавателями и лауреатами олимпиад в Московском педагогическом государственном университете и поздравил с приближающимся Днем знаний, передает РИА «Новости».

    «Поздравляю вас всех и с новыми объектами, и с приближающимся первым сентября», – сказал Путин. Он выступил в ходе открытия новых объектов образования, которое прошло в режиме видеоконференции.

    Владимир Путин в субботу по видеосвязи принял участие в церемонии открытия школ в пяти регионах страны.

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    29 августа 2026, 14:40 • Новости дня
    Путин поддержал инициативу создания единого центра для сохранения памяти об СВО
    Путин поддержал инициативу создания единого центра для сохранения памяти об СВО
    @ Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на встрече со студентами и преподавателями поддержал инициативу по формированию профильного центра, который займется комплексным сохранением наследия и исторической правды о героях специальной военной операции.

    «Что касается какого-то координирующего центра, то такого действительно нет. Ведомства работают, каждый по своему направлению, но такой координационный центр был бы полезен. Мы обязательно над этим подумаем», – сказал Путин, передает РИА «Новости». Подобная организация поможет объединить разрозненные усилия различных ведомств, считает президент.

    Президент подчеркнул, что сохранение памяти о бойцах СВО имеет большое общественное значение. Путин поблагодарил волонтеров, занимающихся этой работой, назвав ее благородной и важной миссией.

    «Хочу Вас поблагодарить за вашу волонтерскую работу и всех, кто этим занимается. Благородная миссия, и очень важная, нужная и полезная», – заявил российский лидер.

    По словам Путина, работу по сохранению памяти об участниках специальной военной операции нельзя ограничивать образовательными учреждениями. Он отметил, что в этом процессе должна участвовать вся система государственной власти – от федерального уровня до региональных и местных органов.

    «Далеко не только школы должны этим заниматься. Должна заниматься вся система государственной власти: и региональной, и местной, и федеральной, по всем направлениям», – сказал президент.

    Накануне Дня знаний глава государства прибыл в Московский педагогический государственный университет для встречи с преподавателями.

    Ранее в августе российский лидер призвал изучать историю спецоперации в отечественных школах.

    В июне президент пообещал продолжить работу по увековечиванию имен героев России.

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    29 августа 2026, 14:20 • Новости дня
    Путин заявил о невозможности заменить учителей искусственным интеллектом

    Путин: Никакие технологии не смогут заменить учителя

    Путин заявил о невозможности заменить учителей искусственным интеллектом
    @ Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Никакие новые технологии, включая интернет и искусственный интеллект, не смогут заменить профессию учителя, подчеркнул президент России Владимир Путин.

    Путин заявил об этом в субботу во время визита в Московский педагогический государственный университет в преддверии Дня знаний, передает РИА «Новости».

    «Никакие современные средства, а они, конечно, должны внедряться, внедряются и будут внедряться, они, конечно, никогда не заменят живого слова учителя, преподавателя, наставника», – сказал глава государства на встрече с педагогами.

    Путин отметил, что сомнения в необходимости учителей возникали еще с появлением книг, а позже – телевидения и интернета. Однако миссия педагога заключается не только в передаче знаний, но и в обучении самостоятельному мышлению. Задача наставника – помочь молодому поколению ориентироваться в информационном поле и находить действительно важное, подчеркнул президент.

    Ранее Владимир Путин призвал учить школьников самостоятельному мышлению на фоне развития технологий искусственного интеллекта.

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    29 августа 2026, 15:20 • Новости дня
    Путин заявил о необходимости использовать опыт советской системы образования
    Путин заявил о необходимости использовать опыт советской системы образования
    @ Сергей Савостьянов/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    В России планируют усилить внимание к педагогическим кадрам, в том числе за счет возвращения отдельных положительных практик советского периода и создания системы постоянного профессионального развития учителей. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с педагогами, студентами и учащимися педагогических классов.

    Глава государства напомнил о подписанном в июле указе, который закрепляет статус педагога и предусматривает комплекс мер поддержки работников сферы образования.

    «Не могу сказать, что здесь что-то такое уж совсем революционное предлагается, но все-таки мы хотели, чтобы и внимание к учителю, и поддержка по всем направлениям была повышена», – сказал Путин на встрече, кадры которой опубликовал Кремль в Max.

    Глава государства отметил важность возвращения к положительным практикам советского времени. В качестве примера он привел присвоение педагогам звания ветерана труда.

    Кроме того, новые инициативы включают обеспечение постоянного доступа к различным источникам информации. Также планируется организовать непрерывную систему переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров.

    В июле президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении звания ветерана труда педагогам со стажем от 25 лет.

    Российский лидер поручил правительству разработать единый образец удостоверения преподавателя.

    Глава государства гарантировал работникам образовательных учреждений защиту жизни и здоровья.

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    29 августа 2026, 15:05 • Новости дня
    Путин посетовал на недостаточное внимание к своей школьной учительнице

    Путин посетовал на недостаточное внимание к своей школьной учительнице Гуревич

    Путин посетовал на недостаточное внимание к своей школьной учительнице
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в ходе встречи с преподавателями признался, что хотел бы больше заботиться о своем первом педагоге Вере Гуревич.

    Путин в субботу провел встречу с преподавателями и учащимися педагогических классов, передает РИА «Новости». Во время беседы один из учителей географии подчеркнул, что глава государства служит примером уважительного отношения к наставникам, постоянно заботясь о своей школьной учительнице Вере Гуревич.

    «Недостаточно (уделяю внимания)», – ответил российский лидер.

    Вера Гуревич является первой учительницей президента. В мае Путин пригласил ее на парад Победы в Москву, предложив остаться в столице еще на несколько дней. Тогда глава государства лично заехал за ней и организовал ужин в Кремле.

    В мае Путин пригласил свою первую учительницу Веру Гуревич на парад Победы в Москве. На встречу с педагогом глава государства приехал за рулем автомобиля Aurus.

    Сама преподавательница выразила гордость за своего знаменитого ученика.

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    29 августа 2026, 14:55 • Новости дня
    Путин по-китайски приветствовал белгородского учителя китайского языка

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин поприветствовал преподавателя из Белгородской области на китайском языке во время встречи с представителями сферы образования.

    Глава государства встретился с педагогами, студентами и учащимися педагогических классов, передает ТАСС. В ходе мероприятия российский лидер обратился к учителю китайского языка из Белгородской области Дмитрию Баланчукову.

    «Нихао!», – сказал Путин, узнав о специализации молодого преподавателя.

    Накануне Дня знаний глава государства прибыл в Московский педагогический государственный университет для встречи с преподавателями.

    В прошлом году преподаватель китайского языка из Белгородской области Дмитрий Баланчуков стал победителем всероссийского конкурса «Учитель года».

    Ранее российский лидер заявлял о постоянном увеличении значения китайского языка.

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    29 августа 2026, 15:15 • Новости дня
    Путин заявил о связи между долголетием и занятиями творчеством

    Путин: Творческие люди живут дольше

    Путин заявил о связи между долголетием и занятиями творчеством
    @ Владимир Астапкович/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Творческая деятельность напрямую способствует увеличению продолжительности жизни человека, заявил президент России Владимир Путин.

    Путин на встрече с педагогами обратил внимание на пользу интеллектуального труда для здоровья, передает ТАСС. Российский лидер подчеркнул, что профессия учителя носит глубоко созидательный характер.

    «Нет ничего более интересного в жизни человека, чем заниматься творчеством. Поэтому люди, которые творчеством занимаются, они и живут дольше. Потому что «серое вещество» используется постоянно, оно всегда работает», – сказал Путин.

    Ранее президент России отметил высокую значимость профессии педагога для развития государства.

    Глава государства подчеркнул невозможность замены учителей новыми технологиями.

    Российский лидер указывал на высокую продолжительность жизни научных работников.

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    29 августа 2026, 13:52 • Новости дня
    Путин призвал уделить особое внимание изучению химии в школах

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин заявил, что на химию в школах сегодня нужно обращать особое внимание.

    Президент России Владимир Путин отметил высокую значимость изучения естественных наук, передает РИА «Новости». Выступая на церемонии открытия новых учебных заведений по видеосвязи, он акцентировал важность развития профильной инфраструктуры.

    «Приятно было услышать, что вы обратили внимание на химические лаборатории, потому что это тот предмет, на который нам всем нужно обратить особое внимание», – сказал Путин.

    Ранее Путин прибыл в Московский педагогический государственный университет. Накануне Дня знаний президент намерен провести встречу с преподавателями и победителями школьных олимпиад.

    Владимир Путин в субботу по видеосвязи принял участие в церемонии открытия школ в пяти регионах страны.

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    29 августа 2026, 15:07 • Новости дня
    Путин назвал закрытие малых школ плохим решением

    Путин: Закрытие малых школ является плохим решением

    Tекст: Вера Басилая

    Закрытие малых школ является плохим решением для России, поэтому необходимо развивать систему наставничества и помощи крупных учебных заведений коллегам в сельской местности, заявил президент Владимир Путин.

    Владимир Путин обсудил проблемы образования на встрече с педагогами и студентами. Один из участников мероприятия обратил внимание на нехватку учителей-предметников в сельской местности, передает ТАСС.

    Для преодоления дефицита кадров прозвучала инициатива привлекать внешние ресурсные организации. Такие структуры способны дистанционно или в выездном формате помогать местным преподавателям.

    «Это хорошая идея, правильная абсолютно. Другой способ решить проблему – закрывать малые школы – для России, с ее огромной территорией, плохое решение», – сказал президент.

    Ранее президент России Владимир Путин подчеркнул невозможность замены живого учителя искусственным интеллектом.

    Интерес россиян к наставничеству за последние пять лет вырос вдвое.

    Также Путин призвал не допустить дефицита школьных преподавателей из-за демографических изменений.

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    29 августа 2026, 16:55 • Новости дня
    Учитель из Карелии пригласил Путина на свадьбу
    Учитель из Карелии пригласил Путина на свадьбу
    @ Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Преподаватель из карельской Костомукши позвал президента России Владимира Путина на свое бракосочетание, которое состоится в Петербурге в День семьи, любви и верности.

    Путин в ходе общения с педагогами получил приглашение на бракосочетание от учителя физики и математики из Костомукши, передает РИА «Новости». Молодой человек познакомился со своей будущей супругой на форуме классных руководителей.

    Педагог рассказал главе государства о своем жизненном пути: он родился в Костомукше, окончил Герценовский университет и семь лет трудился в школе в Петербурге. В 2021 году преподаватель вернулся в родную гимназию по программе «Земский учитель».

    «Владимир Владимирович, понимаем, что пригласить вас не можем, но очень хотелось бы отправить вам приглашение на свадьбу», – сказал учитель.

    Путин поинтересовался, почему пара решила отложить торжество до 2027 года. Педагог пояснил, что они хотели сыграть свадьбу именно в День семьи, любви и верности. Президент поздравил молодого человека и пожелал всего наилучшего его невесте.

    Накануне Дня знаний Владимир Путин прибыл в Московский педагогический государственный университет для встречи с преподавателями.

    Президент России отметил высокую значимость профессии педагога для развития государства.

    Глава государства подчеркнул невозможность замены учителей искусственным интеллектом.

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      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Кефир: польза и вред для организма, можно ли пить на ночь и кому нельзя

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      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

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      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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