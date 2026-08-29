День шахтера торжественно отметили в ЛНР

Tекст: Валерия Городецкая

Программа началась в Луганске с чествования лучших специалистов угольной отрасли, где горнякам вручили медали и почетные грамоты за преданность делу, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Заместитель председателя правительства региона Юрий Говтвин зачитал приветственный адрес главы ЛНР Леонида Пасечника. В нем отмечалось, что закаленный под землей шахтерский характер всегда оставался надежной опорой Донбасса.

Празднование продолжилось в Стаханове возложением цветов к памятнику Алексею Стаханову. Участники почтили память легендарного забойщика, установившего в 1935 году мировой рекорд добычи угля.

Особое внимание уделили ветеранам отрасли. Евгений Черноморченко, отработавший под землей 27 лет, вспомнил свое боевое крещение. «После этого я понял: шахта – это проверка на прочность. Здесь всё надо делать руками, носить металлоконструкции по 100–200 кг, слабый не сдюжит. Настоящим шахтером я стал только через 10 лет работы», – рассказал ветеран.

В эти дни 90-летний юбилей отмечает Иван Тимахов, бывший директор шахты имени XXII съезда КПСС в Ирмино. Сослуживцы называют его настоящим патриотом предприятия, воспитавшим не одно поколение горных инженеров.

Напомним, в России и странах бывшего СССР День шахтера празднуют в последнее воскресенье августа.

Президент России Владимир Путин поздравил работников угольной отрасли с профессиональным праздником.

Глава государства особо отметил заслуги и стойкость горняков Донбасса.