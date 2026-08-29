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Фигуристка Медведева вышла замуж
Фигуристка Медведева вышла замуж за танцовщика Гайнутдинова
Двукратный серебряный призер Олимпийских игр фигуристка Евгения Медведева вышла замуж за танцовщика и хореографа Ильдара Гайнутдинова.
Торжественная церемония бракосочетания проходит в субботу в Москве, передает РИА «Новости». Кадры со свадебного торжества разместили в своих Telegram-каналах фигуристка Александра Бойкова и продюсер Яна Рудковская.
Медведевой 26 лет, она является двукратной чемпионкой мира и двукратной победительницей чемпионатов Европы. В 2023 году спортсменка объявила о завершении карьеры и сейчас участвует в ледовых шоу.
Гайнутдинову 25 лет. В 2024 году он выступал в паре с Медведевой в телепроекте «Звездные танцы» на канале ТНТ. Кроме того, фигуристка была ведущей гала-концерта Young Star Ballet Gala в Японии, где также выступал Гайнутдинов.
Осенью прошлого года Евгения Медведева поздравила Аделию Петросян с отбором на Олимпиаду-2026.
Весной 2024 года фигуристка принесла публичные извинения Камиле Валиевой за ошибку в ходе YouTube-шоу.
В феврале прошлого года российский фигурист Дмитрий Соловьев сделал предложение руки и сердца гимнастке Дине Авериной.