Фигуристка Медведева вышла замуж за танцовщика Гайнутдинова

Tекст: Валерия Городецкая

Торжественная церемония бракосочетания проходит в субботу в Москве, передает РИА «Новости». Кадры со свадебного торжества разместили в своих Telegram-каналах фигуристка Александра Бойкова и продюсер Яна Рудковская.

Медведевой 26 лет, она является двукратной чемпионкой мира и двукратной победительницей чемпионатов Европы. В 2023 году спортсменка объявила о завершении карьеры и сейчас участвует в ледовых шоу.

Гайнутдинову 25 лет. В 2024 году он выступал в паре с Медведевой в телепроекте «Звездные танцы» на канале ТНТ. Кроме того, фигуристка была ведущей гала-концерта Young Star Ballet Gala в Японии, где также выступал Гайнутдинов.

Осенью прошлого года Евгения Медведева поздравила Аделию Петросян с отбором на Олимпиаду-2026.

Весной 2024 года фигуристка принесла публичные извинения Камиле Валиевой за ошибку в ходе YouTube-шоу.

В феврале прошлого года российский фигурист Дмитрий Соловьев сделал предложение руки и сердца гимнастке Дине Авериной.