Когда Ормузский пролив закрыт, Суэцкий канал находится в зоне риска, а Южно-Китайское море напоминает пороховую бочку, Северный морской путь с его ледокольным сопровождением и российской системой безопасности становится все более очевидным вариантом.13629 комментариев
Гимнастка Аверина и фигурист Соловьев сообщили о рождении первенца
Гимнастка Аверина родила сына от фигуриста Соловьева
Известная российская гимнастка Дина Аверина и фигурист Дмитрий Соловьев сообщили о пополнении в семье.
Спортсмены стали родителями мальчика, которому решили дать имя Лев, передает РИА «Новости».
«Сегодня в 5.17 утра мы стали родителями», – написал Соловьев в своем Telegram-канале.
Аверина является 18-кратной чемпионкой мира по художественной гимнастике и серебряным призером Олимпиады в Токио. Соловьев завоевал золото Игр в Сочи и серебро Олимпиады в Пхенчхане.
Романтические отношения между титулованными атлетами завязались на съемках телепроекта «Ледниковый период» осенью 2024 года. В феврале прошлого года фигурист сделал предложение гимнастке во время совместного путешествия в Абу-Даби. Свадьба звездной пары состоялась 7 июля 2025 года.
Сама спортсменка завершила профессиональную карьеру в 2024 году.
Несколькими годами ранее на олимпийского чемпиона напали трое неизвестных.