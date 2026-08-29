Когда Ормузский пролив закрыт, Суэцкий канал находится в зоне риска, а Южно-Китайское море напоминает пороховую бочку, Северный морской путь с его ледокольным сопровождением и российской системой безопасности становится все более очевидным вариантом.13629 комментариев
Кабмин утвердил ежегодное проведение промышленно-энергетического форума TNF
Российское правительство утвердило решение о проведении Международного промышленно-энергетического форума TNF на ежегодной основе, начиная с 2026 года.
Соответствующее постановление кабинета министров размещено на сайте официального опубликования правовых актов.
Инициатором нововведения выступило профильное российское ведомство. «Принять предложение министерства промышленности и торговли Российской Федерации о ежегодном, начиная с 2026 года, проведении Международного промышленно-энергетического форума TNF», – указывается в тексте документа.
Ранее министр промышленности и торговли Антон Алиханов предложил распространить национальный режим на промышленные услуги.
Президент России Владимир Путин назвал энергетику важнейшей отраслью международного сотрудничества.
Фонд Росконгресс анонсировал проведение Восточного экономического форума в сентябре текущего года.