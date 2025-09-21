Америка не скрывает цели: переразметить мировой энергетический спрос в пользу своих производителей. Китай и Индия борются за новые дисконты. Россия, будучи одновременно изолируемой и необходимой, продолжает употреблять искусство возможного во благо своей экономики...11240 комментариев
Фигуристка Медведева поздравила Петросян и обратилась к ISU и МОК
Чемпионка мира и двукратный призер Олимпийских игр Евгения Медведева поздравила Аделию Петросян с отбором на Олимпиаду-2026 и обратилась к ISU и МОК в Telegram-канале.
«Аделия, с выходом на Олимпиаду! Ты большая умница! Поздравляю тебя и всю вашу команду: Этери Тутберидзе, Сергей Дудаков, Даниил Глейхенгауз – вы снова сделали невозможное возможным», – сказано в посте.
Медведева отметила борьбу, победы и огромный труд Петросян, которые, по убеждению чемпионки, приведут к успеху и высоким спортивным достижениям.
«А Международному союзу конькобежцев (ISU ) и МОК хочется пожелать одного – включить наконец здравый смысл и прекратить несправедливые ограничения в отношении наших спортсменов. Надеюсь, мы снова увидим сильную и полноценную конкуренцию на главных стартах», – резюмировала Медведева.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, российская фигуристка Аделия Петросян обеспечила себе участие в Олимпийских играх 2026 года после победы в квалификационном турнире, где набрала 209,63 балла.
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова назвала успех Аделии Петросян на отборочном турнире в Пекине грандиозной победой для российского фигурного катания.