Фигуристка Медведева поздравила Петросян и обратилась к ISU и МОК

Tекст: Ирма Каплан

«Аделия, с выходом на Олимпиаду! Ты большая умница! Поздравляю тебя и всю вашу команду: Этери Тутберидзе, Сергей Дудаков, Даниил Глейхенгауз – вы снова сделали невозможное возможным», – сказано в посте.

Медведева отметила борьбу, победы и огромный труд Петросян, которые, по убеждению чемпионки, приведут к успеху и высоким спортивным достижениям.

«А Международному союзу конькобежцев (ISU ) и МОК хочется пожелать одного – включить наконец здравый смысл и прекратить несправедливые ограничения в отношении наших спортсменов. Надеюсь, мы снова увидим сильную и полноценную конкуренцию на главных стартах», – резюмировала Медведева.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, российская фигуристка Аделия Петросян обеспечила себе участие в Олимпийских играх 2026 года после победы в квалификационном турнире, где набрала 209,63 балла.

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова назвала успех Аделии Петросян на отборочном турнире в Пекине грандиозной победой для российского фигурного катания.



