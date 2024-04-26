Медведева извинилась перед Валиевой за ошибку о семье на ток-шоу

Tекст: Алексей Дегтярев

Медведева в своем Telegram-канале принесла извинения Валиевой и ее семье за то, что в ходе шоу на YouTube заявила, что умер дед фигуристки. «Это не соответствует действительности. Я помню, что Камила потеряла прародителя. Но это была бабушка. И несколько лет назад», – прояснила она.

Спортсменка добавила, что дедушка Валиевой жив и здоров, она также пожелала ему долгих лет жизни. Медведева предположила, что могла все перепутать, поскольку не досыпает, или так на ней сказалось нервное напряжение.

Фигуристка попросила прощения у своей коллеги и у ее семьи, и отметила, что связывалась с ней лично, чтобы извиниться. «Свои ошибки, оговорки, всё надо признавать. Я неправа», – заключила она.