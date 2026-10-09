Окончательно потеряв черту, где заканчивается защита окружающей среды от пагубного вмешательства человека и начинается пагубное использование окружающей среды против политических оппонентов, мировые экоактивисты в каждой птице начинают видеть русский беспилотник, в каждом волке – российского спецназовца.2 комментария
Световой меч Дарта Вейдера выставили на аукцион за миллион долларов
Меч Дарта Вейдера из «Звездных войн» выставили на торги за 1 млн долларов
Световой меч Дарта Вейдера из фильма «Звездные войны: Империя наносит ответный удар» решили выставить на торги аукционного дома Heritage Auctions со стартовой ценой 1 млн долларов.
Оружие использовалось в съемках знаменитой сцены, где Вейдер отрубает руку джедаю Люку Скайуокеру, передает РИА «Новости». «Созданное для сложных боевых сцен между Вейдером и Люком Скайуокером, это практичное оружие служило основным световым мечом Вейдера для дуэлей в обоих фильмах и представляет собой уникальный сохранившийся артефакт двух самых значимых столкновений в истории художественных фильмов», – сообщили в аукционном доме Heritage Auctions.
На торгах, которые пройдут 12 ноября, также планируется продать световые мечи Оби-Вана Кеноби и Энакина Скайуокера из картины «Звездные войны. Эпизод III: Месть ситхов», бластер Бобы Фетта и другие предметы реквизита. Отмечается, что в июле световой меч Люка Скайуокера ушел с молотка за рекордные 3,75 млн долларов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, летом световой меч Люка Скайуокера продали за миллионы долларов.
В прошлом году световой меч Дарта Вейдера ушел с молотка в США за 3,6 млн долларов.
Весной прошлого года Белый дом опубликовал изображение Дональда Трампа в образе джедая.