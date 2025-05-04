За «технофеодализмом» лежат довольно старые идеи, уходящие корнями в 1930-е. На эти годы пришелся недолгий, но яркий взлет «Техната». Кстати, дедушка Маска был одним из вдохновенных последователей этого течения. Не обошли идеи технократизма стороной и СССР.0 комментариев
Белый Дом опубликовал изображение Трампа в образе джедая
В честь дня «Звездных войн» в соцсетях Белого дома появилось изображение Дональда Трампа в костюме джедая с красным световым мечом на фоне флагов США.
Белый Дом опубликовал изображение Дональда Трампа в образе джедая из «Звездных войн» на своей странице в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России) в честь дня франшизы, передает
РИА «Новости». По всей видимости, картинка была создана с помощью нейросети. На ней Трамп предстает в одежде джедая на фоне американских флагов и двух белоголовых орланов – традиционного символа США.
В подписи к публикации Белый Дом поздравил всех с 4 мая и заявил: «Счастливого 4 мая всем, включая радикальных левых безумцев, которые так упорно борются за то, чтобы вернуть в нашу Галактику лордов ситхов, убийц, наркобаронов, опасных заключенных и известных членов банды MS-13. Вы не повстанцы – вы Империя».
Пользователи соцсетей заметили, что в руке у Трампа красный световой меч ситхов, а не джедаев, что символизирует «темную сторону» силы.
«Звездные войны» были созданы Джорджем Лукасом в 1970-х годах, а права на франшизу в 2012 году приобрела корпорация Walt Disney за 4,05 млрд долларов. После этого компания выпустила продолжение саги и дополнительные фильмы, начиная с седьмого эпизода в 2015 году.
Ранее Дональд Трамп опубликовал изображение, на котором он предстает в образе папы Римского. При этом архиепископ Нью-Йорка Тимоти Долан выразил недовольство по поводу появления этого изображения в соцсетях, сочтя его неуместным.
А накануне на официальном канале Белого дома появился музыкальный клип в стиле Lofi Girl с рисованным Трампом, подписывающим документы.