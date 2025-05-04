Белый Дом опубликовал изображение Трампа в образе джедая

Tекст: Мария Иванова

Белый Дом опубликовал изображение Дональда Трампа в образе джедая из «Звездных войн» на своей странице в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России) в честь дня франшизы, передает

РИА «Новости». По всей видимости, картинка была создана с помощью нейросети. На ней Трамп предстает в одежде джедая на фоне американских флагов и двух белоголовых орланов – традиционного символа США.

В подписи к публикации Белый Дом поздравил всех с 4 мая и заявил: «Счастливого 4 мая всем, включая радикальных левых безумцев, которые так упорно борются за то, чтобы вернуть в нашу Галактику лордов ситхов, убийц, наркобаронов, опасных заключенных и известных членов банды MS-13. Вы не повстанцы – вы Империя».

Пользователи соцсетей заметили, что в руке у Трампа красный световой меч ситхов, а не джедаев, что символизирует «темную сторону» силы.