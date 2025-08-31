Путин поздравил горняков с Днем шахтера

Tекст: Антон Антонов

«Сердечно поздравляю всех, кто работает на шахтах, разрезах, обогатительных фабриках, кто готовит кадры для угольной отрасли, производит горное оборудование», – заявил Путин, слова которого приводятся на сайте Кремля.

Путин отметил, что праздник широко отмечают во всех регионах страны, где добывается уголь. Он подчеркнул, что успехи горняков напрямую связаны с укреплением топливно-энергетического потенциала России и с повышением благосостояния городов и поселков, «ростом уровня и качества жизни людей».

«Государство в партнерстве с бизнесом, управленческими командами сделает все, чтобы обеспечить устойчивое, долгосрочное развитие угольной отрасли, поддержать коллективы угледобывающих компаний», – заверил президент.

Глава российского государства пообещал дальнейшее обновление транспортной инфраструктуры, расширение железнодорожных мощностей – в том числе Транссиба и БАМа, а также развитие портовых терминалов для продвижения российской угольной продукции на внутреннем и внешних рынках.

Он напомнил о 90-летии мирового рекорда бригады Стаханова и подчеркнул, что шахтерский труд всегда был предметом особого уважения. «Это был результат новаторского подхода к организации труда. Шахтеры Донбасса тогда доказали, что работать можно во много раз эффективнее и лучше. День трудового подвига стахановцев стал народным шахтерским праздником», – сказал Путин.

«Вы, дорогие друзья, обладаете сильным, прямым характером. На вас всегда можно положиться. А ваша верность трудовому братству говорит о достоинстве настоящего рабочего человека. Все эти качества, как и гордость за профессию, передаются из поколения в поколение», – заявил он, поздравив всех горняков «от Дальнего Востока и Арктики до Сибири и юга России».

Путин выразил отдельную благодарность шахтерам Кузбасса, где добывается более половины российского угля, а также «героического Донбасса», где горняки «работают в сложнейших условиях, показывая пример стойкости и надежности».

Президент пожелал всем российским горнякам здоровья, благополучия и новых успехов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в России и ряде других стран бывшего Советского Союза отмечают День шахтера. День шахтера празднуют в последнее воскресенье августа.