В героическом Севастополе русский писатель сидит в темноте под ударами украинских дронов, но как только включают свет и появляется интернет, тут же начинает следить за очередным матчем. Почему-то ему очень важно, чтобы Аргентина обыграла Англию.4 комментария
Учителя получили гарантии защиты жизни и бесплатную правовую помощь
Путин гарантировал учителям защиту жизни и здоровья
Президент России Владимир Путин подписал документ, обеспечивающий безопасность педагогов от угроз причинения вреда в связи с их профессиональной деятельностью.
Соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации. Помимо физической защиты, работники образовательных учреждений получили право на бесплатные консультации юристов по вопросам трудовых прав. Специалисты также помогут преподавателям разобраться в нюансах получения различных мер социальной поддержки и гарантий.
Ранее Путин поручил учителям с 25-летним стажем присваивать звание «Ветеран труда».
Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство просвещения в начале июля анонсировало скорое подписание документа об особом статусе работников образования.
Месяцем ранее президент России Владимир Путин одобрил инициативу о закреплении особого положения педагогов в обществе.