Когда Ормузский пролив закрыт, Суэцкий канал находится в зоне риска, а Южно-Китайское море напоминает пороховую бочку, Северный морской путь с его ледокольным сопровождением и российской системой безопасности становится все более очевидным вариантом.13629 комментариев
Склады загорелись в Киеве после взрывов
В Киеве вспыхнул пожар на складах на фоне объявленной воздушной тревоги и сообщений о взрывах, заявили в городской военной администрации.
«В Подольском районе зафиксировано возгорание складских помещений», – приводит ТАСС текст сообщения.
Украинские СМИ сообщают, что в городе произошли взрывы. В Киеве продолжает действовать режим воздушной тревоги.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские беспилотники атаковали цели в Киеве.
Глава киевского режима Владимир Зеленский накануне сообщил, что следователи Нацполиции и Службы безопасности Украины возбудили уголовное производство по статье о служебной халатности в связи со взрывом склада боеприпасов в селе Милая Киевской области, который расположен в жилой застройке.