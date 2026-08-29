Когда Ормузский пролив закрыт, Суэцкий канал находится в зоне риска, а Южно-Китайское море напоминает пороховую бочку, Северный морской путь с его ледокольным сопровождением и российской системой безопасности становится все более очевидным вариантом.0 комментариев
Путин заявил о важнейшей функции учителей в обществе
Путин: Учитель выполняет важнейшую функцию в обществе
Президент России Владимир Путин отметил высокую значимость профессии педагога для развития государства.
По словам российского лидера, руководство страны стремится обеспечить работников сферы образования всесторонней поддержкой, передает РИА «Новости».
«Мы, имеется в виду, все, кто со мной работает, и администрация, и министерство, правительство хотели, чтобы и внимание к учителю, который выполняет важнейшую в обществе функцию, и не только внимание, но и поддержка учителя по всем направлениям, чтобы она была повышена», – подчеркнул глава государства во время общения с представителями педагогического сообщества.
Накануне Дня знаний глава государства прибыл в Московский педагогический государственный университет для встречи с преподавателями.
В июле российский лидер поручил правительству установить единый образец удостоверения учителя.
Днем ранее президент подписал документ о защите педагогов от угроз.