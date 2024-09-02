Путин: Значение китайского языка будет возрастать из-за высоких темпов роста экономики

Tекст: Дмитрий Зубарев

«Темпы роста экономики Китая выше, чем темпы роста других экономик мира. Разрыв между китайской экономикой и другими, в том числе с экономикой США, будет нарастать. Во всяком случае, в ближайшем будущем, исторической перспективе это очевидные вещи... Объем экономики в Китае уже значительно выше, поэтому и значение языка китайского безусловно будет увеличиваться», – передает ТАСС слова Путина.

Он добавил, что при этом не стоит забывать о роли и значении русского языка – прежде всего как языка, объединяющего народы России, и языка, который помогает в общении с другими странами.

«Это один из официальных языков ООН, на нем в мире разговаривают более 300 млн человек. И мы должны делать все, чтобы поддерживать его уровень и статус и внутри страны, и с нашими ближайшими друзьями, соседями, союзниками», – сказал Путин.

Ранее Путин заявил, что молодежь в России думает о будущем, в том числе и военном, потому что для этого в стране создана благоприятная атмосфера.