Пока что повсеместно (кроме Италии) «крайние» не обладают достаточным мастерством и хитростью, чтобы переиграть оппонентов в этой уже поствыборной игре. А итальянский казус свидетельствует, что «переигравший дракона» сам становится его подобием.0 комментариев
Путин: Атмосфера в России побуждает молодежь думать о будущем, в том числе военном
Молодежь в России думает о будущем, в том числе и военном, потому что для этого в стране создана благоприятная атмосфера, заявил президент Владимир Путин, проводя открытый урок «Разговор о важном» в кызылской школе № 20.
«Очень благородно, что вы думаете об этом. Это значит, что влияние семьи, окружения, атмосферы, которая создается в стране и в республике, таково, что побуждает такого молодого человека, как вы, думать о своем будущем, причем о военном будущем», – сказал он, обращаясь с ученику девятого класса Артему Воробьеву, который рассказал о планах связать будущее с военным делом.
Школьник также предложил на основе «Юнармии» создать лагеря для младших школьников, обратив внимание, что военно-спортивных лагерей не хватает, передает ТАСС. «Я понимаю, это все есть. Но вы точно сказали – не хватает. Поэтому будем работать над тем, чтобы расширять эту практику», – добавил глава государства.
По его словам, предмет «Основы безопасности и защиты Родины» (ОБЗР) в российских школах должен стать основой системы патриотического воспитания и подготовки для школьников, намеренных связать свое будущее с военным делом.
«У нас в школах с этого года пойдет предмет «Основы безопасности и защиты Родины», где очень многие вещи будут поставлены на системную основу», – сказал Путин.
С этой же целью, подчеркнул глава государства, продолжают работу «Юнармия» и кадетские училища. «Что касается высших и средних учебных заведений, то Министерство обороны России и другие силовые ведомства количество этих учебных заведений определяют исходя из потребностей, чтобы не было «перепроизводства» специалистов и дефицита», – пояснил президент. Путин отметил, если вопрос о том, как подготовиться к поступлению в военные учебные заведения, возник – «значит, чего-то не хватает».
«Обязательно поговорю на этот счет с коллегами», – добавил он.
Ранее Путин в беседе со школьниками рассказал, что обычно спит по шесть часов, иногда – еще меньше. Но призвал ребят в этом смысле не брать с него пример.