Путин: Атмосфера в России побуждает молодежь думать о будущем, в том числе военном

Tекст: Дмитрий Зубарев

«Очень благородно, что вы думаете об этом. Это значит, что влияние семьи, окружения, атмосферы, которая создается в стране и в республике, таково, что побуждает такого молодого человека, как вы, думать о своем будущем, причем о военном будущем», – сказал он, обращаясь с ученику девятого класса Артему Воробьеву, который рассказал о планах связать будущее с военным делом.

Школьник также предложил на основе «Юнармии» создать лагеря для младших школьников, обратив внимание, что военно-спортивных лагерей не хватает, передает ТАСС. «Я понимаю, это все есть. Но вы точно сказали – не хватает. Поэтому будем работать над тем, чтобы расширять эту практику», – добавил глава государства.

По его словам, предмет «Основы безопасности и защиты Родины» (ОБЗР) в российских школах должен стать основой системы патриотического воспитания и подготовки для школьников, намеренных связать свое будущее с военным делом.

«У нас в школах с этого года пойдет предмет «Основы безопасности и защиты Родины», где очень многие вещи будут поставлены на системную основу», – сказал Путин.

С этой же целью, подчеркнул глава государства, продолжают работу «Юнармия» и кадетские училища. «Что касается высших и средних учебных заведений, то Министерство обороны России и другие силовые ведомства количество этих учебных заведений определяют исходя из потребностей, чтобы не было «перепроизводства» специалистов и дефицита», – пояснил президент. Путин отметил, если вопрос о том, как подготовиться к поступлению в военные учебные заведения, возник – «значит, чего-то не хватает».

«Обязательно поговорю на этот счет с коллегами», – добавил он.

Ранее Путин в беседе со школьниками рассказал, что обычно спит по шесть часов, иногда – еще меньше. Но призвал ребят в этом смысле не брать с него пример.