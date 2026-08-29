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Гросси заявил об отсутствии внешнего электроснабжения на ЗАЭС
Гросси: Запорожская АЭС больше недели остается без внешнего электроснабжения
Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) уже более недели работает исключительно на аварийных дизельных генераторах, необходимых для поддержания ядерной безопасности, заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что Запорожская АЭС более недели находится на автономном электроснабжении, передает ТАСС. Для поддержания работы станции используются дизельные электрогенераторы.
«Запорожская атомная электростанция уже более недели находится без внешнего электроснабжения и в настоящее время использует аварийные дизельные генераторы для обеспечения электроэнергией, необходимой для выполнения важнейших функций ядерной физической и технической безопасности», – говорится в сообщении на сайте агентства. Гросси также отметил необходимость обеспечения АЭС достаточным количеством топлива.
Напомним, 20 августа внешнее электроснабжение Запорожской АЭС прервалось из-за повреждения линии «Ферросплавная-1».
После аварии станция продолжила работу на резервных дизель-генераторах.
Ранее ЗАЭС трижды за неделю сталкивалась с перебоями в подаче энергии.