  • Новость часаПутин принял в Кремле спецпосланников США по Украине
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Эстония стала жертвой мошенников по «схеме Долиной»
    Эксперты объяснили противодействие США новой картографической проекции
    Итальянский генерал высмеял ярлык «троянского коня Кремля» снимком в ушанке
    На Украине спрогнозировали катастрофические потери местного бизнеса
    Путин заявил о необходимости единого командования ПВО для защиты от атак ВСУ
    Эксперт назвал остановку «Каметстали» ударом по военной машине Украины
    ВС России поразили четыре судна с военными грузами в портах Одессы и Черноморска
    Эксперт: Запрет транзита российского зерна ударит по самой Прибалтике
    Путин встретился с пятеркой лидеров списка «Единой России»
    Мнения
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Зачем Зеленский угрожает гражданской авиации

    Зеленский жизненно заинтересован в воздушном и морском перемирии. А поскольку достичь его через переговоры он не может, то пытается сделать это через прямой шантаж. В том числе и террористический.

    4 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Авантюризм заменил Европе инстинкт самосохранения

    В Старом Свете никто не испытывает иллюзий по поводу возможности легкой военной победы над Россией. Однако не нужно слишком переоценивать инстинкт самосохранения у европейских элит.

    8 комментариев
    Ольга Андреева Ольга Андреева Чему должна учить школа

    Мой опыт работы в школе, увы, был очень коротким. Но однажды, спустя много лет, ко мне на улице подошел здоровый мужик, главный инженер большого предприятия. Он представился, и я с трудом узнала в нем моего тогдашнего пятиклашку – круглого и абсолютного двоечника.

    20 комментариев
    5 сентября 2026, 19:04 • Новости дня

    Армия «Амур» разгромила соперников в финале всероссийской «Зарницы»

    Команда «Амур» одержала победу в финале третьего сезона игры «Зарница 2.0»

    Армия «Амур» разгромила соперников в финале всероссийской «Зарницы»
    @ Движние первых

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Волгоградской области финальным боем завершился третий сезон военно-патриотической игры «Зарница 2.0». Победу одержала армия «Амур», а прямую трансляцию финала игры наблюдали около полутора миллионов зрителей.

    Армия «Амур» одержала победу в большой военно-тактической игре третьего сезона военно-патриотической игры «Зарница 2.0». Финальный бой прошел между двумя армиями – «Кама» и «Амур» в Волгоградской области на полигоне острова Зелёный в Волжском.

    В поединке сошлись две группировки старшей возрастной категории по 240 человек в каждой. По легенде, по итогам подготовки в населённом пункте «Заря» были найдены координаты замаскированного Центра управления беспилотными системами условного противника. Объект работал автоматически и автономно. Чтобы получить нужную информацию, участникам предстояло провести комплекс разведывательных мероприятий. Задача каждой из двух армий – захватить и удерживать ключевые точки на протяжении 30 минут.

    Успех зависел от слаженности действий при штурме замаскированного центра управления беспилотниками. Управлял итоговым состязанием командующий игрой, кавалер трёх орденов Мужества, гвардии майор, участник президентской кадровой программы «Время героев» Владимир Михайловский.

    С окончанием испытаний участников поздравил первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко.

    «Дорогие ребята, поздравляю вас с окончанием игры. Неслучайно финал общероссийской игры «Зарница», которая проводится по поручению нашего президента Владимира Владимировича Путина, проходит здесь, на легендарной героической земле Сталинграда. Мы смотрели, как вы боролись сегодня, и я могу вам точно сказать, что ваши деды и прадеды гордились бы вами. Не зря девиз игры «Зарница 2.0» – «Здесь рождается характер». Вы показали, что у вас есть характер победителей и, как говорил наш президент, ген победителей», – заявил он.

    Все желающие могли наблюдать за событиями финального боя в прямом эфире в группе Движения Первых ВКонтакте, а также на портале Смотрим.ру. Всего к прямой трансляции финала игры присоединились около полутора миллионов зрителей. Кроме того, в третьем сезоне игры «Зарница 2.0» зрители получили возможность присоединиться к акции «Тыл фронту». Для этого им нужно было проголосовать за свою армию, написав в комментариях к трансляции соответствующий хештег.

    Это позволило «Каме» и «Амуру» получить преимущество в материально-техническом обеспечении во время решающего боя. Например, право использовать мощные дроны для поражения противника или возможность ввести дополнительных участников в тыл соперника. В итоге флаг армии «Амур» подняли на главном здании населённого пункта «Заря».

    Командующий состязанием Владимир Михайловский отметил, что проект объединяет молодежь со всей страны и закаляет характер участников. По его словам, подростки осваивают современные технологии, учатся управлять дронами и принимать решения в нестандартных ситуациях.

    В 2026 году проект охватил свыше 3,2 млн школьников и студентов колледжей. Заместитель министра обороны Виктор Горемыкин подчеркнул целеустремленность финалистов, назвав их настоящими воинами и будущим России. Торжественное награждение призеров пройдет 6 сентября в Волгограде.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе в Подмосковье завершился седьмой окружной этап этой военно-патриотической игры. Участник программы «Время Героев» Владимир Михайловский назвал проект настоящей школой жизни для молодежи.

    А ветераны спецоперации на Украине поделились своим боевым опытом с участниками соревнований.

    5 сентября 2026, 02:57 • Новости дня
    Эксперт: Защищающая Краматорск гряда перешла под контроль ВС России

    Защищающая Краматорск гряда перешла под контроль ВС России

    Эксперт: Защищающая Краматорск гряда перешла под контроль ВС России
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    Освобожденная Никаноровка находится на гряде, которая должна была бы сдержать наступление российской армии на Краматорск, однако расчет ВСУ не оправдался, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    «Если мы говорим о краматорском направлении и освобождении населенного пункта Никаноровка, то это стратегический успех наших вооруженных сил. Дело в том, что данный населенный пункт находится на гряде, которая якобы должна была защищать Краматорск. И вот, по сути, мы через нее уже перевалили и продвигаемся», – сказал он ТАСС.

    Минобороны России 4 сентября сообщило об освобождении Никаноровки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин рассказал об уличных боях в городе Орехов Запорожской области. Аналитик Полетаев перечислил основные успехи российских войск в летней кампании.


    Комментарии (0)
    5 сентября 2026, 18:08 • Новости дня
    Путин поддержал идею привлекать бойцов с категорией «Д» к защите от беспилотников
    Путин поддержал идею привлекать бойцов с категорией «Д» к защите от беспилотников
    @ Фотослужба Президента Российской Федерации

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Военный корреспондент ВГТРК, один из лидеров предвыборного списка партии «Единая Россия», Герой РФ Евгений Поддубный попросил президента Владимира Путина разрешить привлекать добровольцев с категорией годности «Д» к службе в региональных подразделениях по защите от атак БПЛА.

    Президент России Владимир Путин одобрил просьбу военкора ГТРК, одного из лидеров предвыборного списка партии «Единая Россия» Евгения Поддубного позволить тяжелораненым бойцам участвовать в обороне региональных объектов от атак дронов. Инициатива касается военнослужащих, получивших тяжелые ранения и признанных негодными к строевой службе, пишет ТАСС.

    «Просят бойцы, которые получили ранения, категорию «Д» – понятно, что это тяжелая категория, но бывают такие случаи – люди способны выполнять задачи, например, в региональных подразделениях, БАРС по обороне неба по уничтожению беспилотников», – заявил Евгений Поддубный.

    Военкор добавил, что речь идет об исключительных случаях для защиты родных городов и предприятий. Он подчеркнул, что такие добровольцы не будут отправляться на передовую, но смогут принести пользу в тылу. В ответ на это обращение российский лидер кратко поддержал идею журналиста.

    «Жень, поддерживаю», - сказал Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин провел встречу с лидерами предвыборного списка партии «Единая Россия», обсудив итоги их общения с избирателями.

    Ранее военкор анонсировал создание новой системы противовоздушной обороны против украинских беспилотников. До этого президент России подписал закон о возможности военной службы для граждан с неснятой судимостью.

    Комментарии (2)
    5 сентября 2026, 14:10 • Видео
    За что народ любит Мелони

    Премьер Италии Джорджа Мелони поставила национальный рекорд: она возглавляет послевоенное правительство дольше всех и по-прежнему сохраняет высокий рейтинг. Почему итальянцы относятся к своим русофобствующим властям иначе, чем немцы, французы и англичане?

    Комментарии (0)
    5 сентября 2026, 10:30 • Новости дня
    В Британии захотели вооружаться против России за счет инвалидов
    В Британии захотели вооружаться против России за счет инвалидов
    @ David Parry/Medicimage LTD/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава Консервативной партии Британии Кеми Баденок призвала сократить социальную поддержку ради поиска дополнительных средств на оборону страны.

    Политик рассчитывает ежегодно направлять на военные нужды 10 млрд фунтов стерлингов, передает «Sputnik Ближнее зарубежье». Для увеличения оборонного бюджета до 3% ВВП она планирует реформировать жилищные выплаты и ввести налог на спецтранспорт для людей с ограниченными возможностями.

    Поводом для столь радикальных мер послужил очередной прогноз о якобы неминуемом вооруженном конфликте с Россией в ближайшие четыре года.

    При этом президент США Дональд Трамп заверил журналистов в отсутствии у Москвы планов нападать на государства НАТО. Российские власти неоднократно подтверждали эту позицию, подчеркивая, что именно страны Евросоюза активно готовятся к прямому противостоянию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, британский премьер-министр Кир Стармер анонсировал масштабное увеличение военного бюджета страны до 80 млрд фунтов стерлингов к 2029 году.

    Ранее глава правительства объявил о начале подготовки вооруженных сил королевства к возможным боевым действиям.

    При этом заместитель главы МИД России Сергей Рябков выразил готовность юридически закрепить отказ от нападения на страны Евросоюза и НАТО.

    Комментарии (7)
    5 сентября 2026, 16:38 • Новости дня
    ВС России поразили четыре судна с военными грузами в портах Одессы и Черноморска

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские беспилотники атаковали несколько морских судов с военными грузами в портах Черноморск и Одесса.

    Вооруженные силы России нанесли удары по судам, задействованным в перевозке военных грузов. В Министерстве обороны уточнили, что атаки были проведены с использованием беспилотных летательных аппаратов «Герань».

    «Кадры объективного контроля поражения морских судов, использовавшихся для перевозки грузов военного назначения в интересах ВСУ в портах Черноморск и Одесса. Расчетами реактивных БПЛА-камикадзе «Герань-4 сикер» в порту Черноморск были поражены два судна типа «сухогруз» и один типа «контейнеровоз». Также на рейде порта Одесса реактивной «Геранью» был поражен еще один сухогруз противника», – сообщили в оборонном ведомстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе ударные беспилотники атаковали транспортное судно с военным грузом в порту Черноморска.

    Несколькими днями ранее российские войска поразили три сухогруза и два морских танкера в Одессе. А в июле армия России нанесла успешные удары по пяти перевозившим снабжение для украинских войск кораблям.

    Комментарии (6)
    5 сентября 2026, 18:53 • Новости дня
    Путин заявил о необходимости единого командования ПВО для защиты от атак ВСУ
    Путин заявил о необходимости единого командования ПВО для защиты от атак ВСУ
    @ Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин поддержал идею введения должности единого командира для координации противовоздушной обороны в стране при защите от беспилотников.

    Президент России Владимир Путин выступил за назначение единого командира для противовоздушной обороны, передает РИА «Новости». «Мне кажется, нужен не координационный орган – нужен командир. Чтобы был единоначальник», – ответил Путин на соответствующее предложение.

    Инициативу озвучил военный корреспондент Евгений Поддубный во время встречи главы государства с лидерами списка партии «Единая Россия». Журналист поделился опытом создания ситуационного центра в Курской области.

    По словам Поддубного, этот центр обеспечил оперативное взаимодействие всех структур, отвечающих за оборону неба. Он предложил масштабировать данную практику на другие регионы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин назвал укрепление системы противовоздушной обороны главным способом предотвращения атак на гражданскую инфраструктуру. Военкор Евгений Поддубный рассказал о создании в России инновационной системы ПВО на основе эшелонированных мобильных групп. Журналист предложил дублировать сигналы об опасности по радиосвязи для жителей приграничной зоны Курской области.

    Комментарии (3)
    4 сентября 2026, 23:01 • Новости дня
    Трамп сделал пост о статье WP, как США могут помочь Украине с Patriot

    Трамп сделал репост статьи о передаче Украине лицензий Patriot

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский президент Дональд Трамп разместил в своей соцсети Truth Social статью Washington Post, что США могут сделать для Украины, чтобы помочь с ракетами Patriot.

    Эту статью президент США разместил в своей ленте новостей в соцсети Truth Social, добавив ссылку и название статьи «Как Трамп может помочь Украине создать собственные ракеты Patriot». Каких-либо комментариев или смайлов от себя он не добавил.

    «Я знаю, что президент Дональд Трамп хочет помочь Украине <…>. Но перед ним стоит сложная задача: он должен найти баланс между желанием защитить невинных украинцев и необходимостью использования противоракетных комплексов Patriot в рамках необходимых усилий по разоружению Ирана, а также необходимостью поддерживать достаточные запасы для защиты американских войск и сдерживания противников США по всему миру. В совокупности эти факторы ограничивают возможности Соединенных Штатов по предоставлению помощи Киеву», – пишет в колонке для Washington Post Марк Тиссен, который является научным сотрудником Американского института предпринимательства и бывшим главным спичрайтером президента Джорджа Буша-младшего.

    Автор объясняет заминку Вашингтона в передаче лицензии Киеву опасениями, что технология попадет в руки неприятеля, и тут же предлагает решение.

    «Есть простое решение: разрешить Украине участвовать в совместном производстве истребителей-перехватчиков Patriot, не обладающих этими передовыми возможностями», – пишет он, предлагая еще несколько решений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, оборонные корпорации США противятся  предоставлению лицензии на Patriot украинской стороне. Госсекретарь США Рубио заявил, что лицензия на Patriot не решит проблем Украины с ПВО. Bloomberg считает, что Украину зимой ждет критический дефицит ракет ПВО.

    Комментарии (0)
    4 сентября 2026, 21:06 • Новости дня
    Решивший задачу Мишустина по математике подмосковный школьник получил подарок

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Ученик восьмого класса Кирилл Харьковский, быстро решивший математическую задачу председателя правительства России Михаила Мишустина, стал обладателем подарка.

    Директор образовательного комплекса «Орбита» Нелля Сергеева подтвердила факт вручения презента, передает РИА «Новости». «Да, так», – ответила руководитель учреждения на вопрос журналистов о передаче книг отличившемуся школьнику.

    Мальчику досталась «Занимательная математика» Якова Перельмана, которую глава кабмина пообещал подарить ему в День знаний за мгновенное решение сложного примера во время визита в обновленное учебное заведение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в День знаний премьер-министр загадал подмосковным восьмиклассникам логическую задачу про зарастающее озеро.

    Месяцем ранее глава правительства отметил рост популярности профильной математики среди российских школьников.

    Во время визита в Кызыл он сообщил о строительстве более тысячи новых школ по всей стране.

    Комментарии (0)
    5 сентября 2026, 08:52 • Новости дня
    Российская РЛС научилась находить дроны размером с ноутбук

    В России разработали РЛС для обнаружения малых беспилотников на дистанции семи километров.

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Новейшая радиолокационная станция (РЛС) «Alfa сверхдальность» производства российского опытно-конструкторского бюро (ОКБ) «Альфа» может обнаружить беспилотник размером с ноутбук на расстоянии 7 км, рассказал главный технический специалист ОКБ.

    Главный технический специалист опытно-конструкторского бюро рассказал о возможностях разработки, передает ТАСС.

    «Наша новейшая РЛС «Alfa сверхдальность» может зафиксировать семидюймовый беспилотник на расстоянии порядка 7 км. Такая цель по размеру сопоставима с ноутбуком. Если летающий объект большего размера, то дистанция обнаружения увеличивается до 30 км», – заявил эксперт.

    Представитель компании добавил, что комплекс представляет собой профессиональное решение для контроля воздушного пространства на больших расстояниях. Он также уточнил, что оборудование можно устанавливать на стационарных мачтах, крышах зданий или автомобилях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце августа в России началось производство мобильных радиолокационных станций с искусственным интеллектом для отслеживания малых беспилотников.

    Месяцем ранее специалисты завершили испытания детектора дронов «Набат v3» с радиусом действия до двух километров.

    В июле на выставке в Казани разработчики представили инновационную радиоэлектронную станцию «Гадалка» с дальностью обнаружения целей до 50 км.

    Комментарии (0)
    5 сентября 2026, 07:43 • Новости дня
    «Северяне» узнали об «уроках уважения» к ВСУ в сумских школах

    ВС России: В сумских школах стали проводить «уроки уважения» к ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие за прошедшие сутки продвинулись на стратегических направлениях и узнали, как в школах Сумской области учеников начали учить уважению к служащим в ВСУ.

    «В Сумской области отдельным боевикам 225 ошп, приближенным к командованию, поставлена задача ходить по местным школам и учить детей уважительному отношению к военнослужащим ВСУ. Директоров школ заставляют отменять уроки ради подобных мероприятий», – рассказали бойцы неофициальному Max-каналу группы войск «Северный ветер».

    Кроме того, в Сумском районе «Северяне» с тяжелыми боями продвигаются в районах Кияницы и Хотени. В Шосткинском районе бойцы продвинулись в посадках возле Уланово и Толстодубово.

    В районе Лозовой на Харьковском направлении «Северянами» уничтожен крупный командный пункт ВСУ корпусного звена, подтверждены потери среди старшего офицерского состава.

    На Волчанском направлении продолжается уничтожение противника в «Волчанском котле». Есть продвижения в районе Малой Волчьей.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 210 человек (из них более 135 в Сумской и свыше 65 в Харьковской областях)», – сказано в сводке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил о нарастающем темпе продвижения войск в зоне СВО. Марочко сообщил, что Новогришино перешло в серую зону после выдавливания оттуда ВСУ.  Защищающая Краматорск гряда перешла под контроль ВС России.

    Комментарии (0)
    4 сентября 2026, 23:45 • Новости дня
    Госдепартамент США одобрил продажу авиабомб Саудовской Аравии

    Tекст: Катерина Туманова

    Американские власти санкционировали возможную передачу Саудовской Аравии ударных комплексов увеличенной дальности и сопутствующего оборудования общей стоимостью около 5 млрд долларов.

    «Государственный департамент США принял решение об одобрении возможной сделки по продаже военной техники Королевству Саудовская Аравия в рамках программы зарубежных военных продаж (Foreign Military Sale) на закупку управляемых ударных боеприпасов увеличенной дальности (JDAM-ER) и сопутствующего оборудования. Ориентировочная общая стоимость составляет 5 млрд долларов», – сказано в пресс-релизе ведомства.

    В рамках программы зарубежных военных продаж арабская страна приобретет 5004 комплекта наведения KMU-572 и 5 тыс. систем KMU-556. Пакет также включает 5004 авиационные бомбы массой 227 кг и 5 тыс. снарядов весом 907 кг.

    В поставку войдут системы взрывателей, детекторы целей, запасные части и услуги по технической поддержке. Главным подрядчиком контракта выступит корпорация Boeing.

    Американские чиновники подчеркнули, что реализация соглашения повысит безопасность ключевого партнера вне НАТО в Персидском заливе. Сделка не изменит военный баланс в регионе и не повлияет на боеготовность американских вооруженных сил.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Госдеп в конце 2025 года предодобрил потенциальную продажу Дании ракет на 951 млн долларов. Также он уведомил Конгресс о передаче Украине ракет ATACMS из Турции. Президент США заявил о скором возобновлении продаж американских боеприпасов союзникам.

    Комментарии (0)
    4 сентября 2026, 21:24 • Новости дня
    Системы ПВО сбили девять летевших на Москву беспилотников

    Собянин: Системы ПВО сбили девять летевших на Москву беспилотников

    Tекст: Денис Тельманов

    Военнослужащие Министерства обороны успешно ликвидировали девять беспилотных летательных аппаратов при попытке атаковать столичный регион, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    Силы противовоздушной обороны предотвратили налет вражеских дронов, сообщил Собянин в своем канале в Max. Военные ликвидировали девять аппаратов на подлете к столице.

    В настоящее время на местах падения обломков находятся сотрудники экстренных служб. Специалисты проводят необходимые оперативные мероприятия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сегодня силы противовоздушной обороны уничтожили 19 беспилотных летательных аппаратов.

    Накануне российские военные отразили массированную атаку 17 дронов на столицу. В середине августа мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о ликвидации 13 летевших к городу беспилотников.

    Комментарии (0)
    5 сентября 2026, 05:55 • Новости дня
    Марочко: Новогришино перешло в серую зону после выдавливания оттуда ВСУ

    ВС России выдавили из Новогришина боевиков ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Подразделения Вооруженных сил России освободили населенный пункт Новогришино на добропольском участке фронта в ДНР, заставив противника отступить с занимаемых позиций, рассказал военный эксперт Андрей Марочко.

    «По моей информации, украинские боевики полностью выбиты из Новогришина – населенный пункт превратился в так называемую серую зону», – рассказал он ТАСС.

    Кроме того, есть данные, что бойцы ВС России закрепились на юго-восточных окраинах села Доброполье, продвигаются и зачищают данный населенный пункт.

    «В целом могу сказать, что наши военнослужащие довольно-таки серьезно нарастили темпы наступления на добропольском участке: уже расширена зона контроля в районе населенного пункта Краснополье», – добавил эксперт.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВС России после Матяшево в конце августа начали бои за Новогришино. Минобороны сообщало, что освобождение Матяшева открыло путь на Добропольском направлении. Боевики ВСУ бросились прочь из Новогришина под натиском ВС России.

    Комментарии (0)
    5 сентября 2026, 05:25 • Новости дня
    NYT: Полсотни военных США прошли проверку на полиграфе из-за утечек

    NYT: Военных США прошли проверять на полиграфе из-за утечек

    Tекст: Катерина Туманова

    Около 50 человек прошли проверку на полиграфе, что является беспрецедентным масштабом расследования, проводимого на фоне сообщений в СМИ о войне с Ираном и сокращении запасов боеприпасов у американских военных.

    «По словам официальных лиц, осведомленных о ситуации, следователи правительства США предприняли беспрецедентную меру, подвергнув около 50 членов Объединенного штаба вооруженных сил США проверке на полиграфе в связи с утечками информации в СМИ, в том числе о том, как война с Ираном привела к нехватке важнейших боеприпасов», – пишет «New York Times» (NYT).

    Следователи опросили офицеров и гражданских служащих Объединенного штаба о том, разглашали ли они секретную информацию представителям прессы, а также предоставляли ли они информацию о сокращении боеприпасов в США.

    Проверка на полиграфе была проведена в августе после шквала новостных сообщений о сокращении запасов важнейших боеприпасов, включая ракеты большой дальности и истребители Patriot.

    По словам осведомленных людей, демонстрация силы могла быть направленной не только на тех, кто поделился информацией, но и на запугивание тех, кто мог бы сделать подобное в будущем.

    В Объединенном штабе работают от 1,5 тыс. до 2 тыс. офицеров и должностных лиц, которые координируют операции, политику и планы ведения войны с командующими боевыми действиями по всему миру.

    В заявлении представитель Пентагона Шон Парнелл сказал, что ведомство «не комментирует внутренние кадровые или следственные вопросы, но относится ко всем утечкам секретной информации, касающейся национальной безопасности, крайне серьезно и проводит соответствующие расследования».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Bloomberg заявило, что нехватка у США ракет наносит ущерб Киеву. Президент США ответил отказом на просьбу Владимира Зеленского о предоставлении дополнительных боеприпасов. Фитнес-приложение навело иранские ракеты на базы США.

    Комментарии (0)
    5 сентября 2026, 11:56 • Новости дня
    Белорусские военные прибыли в Россию на масштабные учения

    Белорусские военные прибыли на полигон Ашулук для участия в учениях

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военные из Белоруссии приехали на российский полигон Ашулук для участия во втором этапе масштабных оперативно-тактических учений с боевой стрельбой, сообщила пресс-служба министерства обороны республики.

    Военнослужащие из соседней республики прибыли на российский полигон Ашулук для участия во втором этапе оперативно-тактических учений, передает ТАСС. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны Белоруссии.

    «Белорусские военные ВВС и войск ПВО прибыли на российский полигон Ашулук для участия во втором этапе оперативно-тактического учения с боевой стрельбой. В том числе – 115-го зенитного ракетного полка и 8-й радиотехнической бригады, которые ранее прибыли железнодорожным транспортом», – говорится в заявлении.

    По данным оборонного ведомства, солдаты уже разместились в полевом лагере. Там подготовлены палатки для проживания, полевая кухня, столовая, медицинский пункт, комната досуга и информирования, а также спортивный городок.

    В ближайшие дни участникам предстоит принять технику, подготовить ее к боевому применению и сдать зачеты на допуск к стрельбе. Ранее в Минобороны Белоруссии сообщали, что оперативно-тактические учения с родами войск ВВС и войск ПВО проходят с 25 августа по 10 сентября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны Белоруссии анонсировало проведение масштабных маневров на российских тренировочных базах. Президент России Владимир Путин назвал целью системных совместных тренировок надежную защиту граждан от потенциальных угроз. Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов весной доложил о готовности союзных войск к выполнению учебно-боевых задач.

    Комментарии (0)
    5 сентября 2026, 14:48 • Новости дня
    Удар российского беспилотника уничтожил склад «Птиц Мадьяра» в Херсоне

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российский беспилотник уничтожил склад дронов и взрывчатки украинского подразделения «Птицы Мадьяра», спрятанный среди жилых домов в Херсоне.

    Российские войска нанесли точный удар беспилотником по складу с дронами и боеприпасами, который украинские военные разместили в жилом массиве подконтрольного им Херсона. Расчет войск беспилотных систем 18-й армии группировки «Днепр» выявил и ликвидировал объект украинского подразделения «Птицы Мадьяра».

    Боец с позывным «Механик» рассказал РИА «Новости» подробности операции. По его словам, противник намеренно прятал вооружение среди гражданской застройки.

    «Украинские террористы разместили взрывчатку и поражающие элементы в непосредственной близости от жилых домов, прикрываясь таким образом мирными жителями. В результате филигранно точного удара склад «Птиц Мадьяра» был полностью уничтожен, но никто из местных мирных жителей при этом не пострадал», – заявил военный. Видеозапись объективного контроля с разведывательного коптера подтверждает успешное выполнение задачи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине августа текущего года российские военные также уничтожили замаскированный цех по сборке беспилотников подразделения «Птицы Мадьяра» в Херсоне.

    Немногим ранее авиация нанесла сокрушительный удар бомбами ФАБ-500 по подземной базе этих операторов. А в июне артиллеристы Южной группировки войск ликвидировали специалистов данного вражеского формирования на территории Донецкой Народной Республики.

    Комментарии (0)
    Главное
    Песков сообщил о приостановке ударов по Киеву на трое суток
    Генпрокурор Украины бесследно исчез после масштабных обысков
    Власти Турции запланировали передать Босфорские мосты в частное управление
    Путин открыл новую линию метро в Москве
    Эксперты спрогнозировали резкий скачок цен на продукты на Украине
    Путин присвоил Шуфутинскому звание народного артиста
    Мошенники заставили сироту совершить диверсию ради встречи с погибшей матерью

    Бурный рост Дальнего Востока привел к парадоксальному эффекту

    Повышение транспортной доступности Дальнего Востока и в целом его бурный рост привели к росту энергопотребления. В результате одновременно с новыми железными дорогами и аэропортами появилась потребность в новых электростанциях. В чем особенность Дальнего Востока и как меняется его роль из удаленного региона в приоритетный? Подробности

    Перейти в раздел

    Мерц разрушил культурный мост между Россией и Германией

    По решению властей Германии прекращается многолетняя история Русского дома в Берлине. Поводом стал инцидент с обнаружением беспилотника со взрывчаткой в аэропорту Лейпциг/Галле, ответственность за который Берлин возложил на Москву. Россия отвергла обвинения и объявила о закрытии отделений Института Гете. Оба культурных центра десятилетиями оставались важными каналами гуманитарных связей между двумя странами. Что теперь будет с Русским домом и насколько далеко зайдет новое обострение отношений Москвы и Берлина? Подробности

    Перейти в раздел

    В военные училища приходят роботы и искусственный интеллект

    «Система военного образования выходит на качественно новый уровень», – заявил министр обороны Андрей Белоусов. Как новейшие технологии меняют процесс обучения в российских военных училищах, какие новые военные вузы появились в России и как это влияет на престиж профессии офицера? Подробности

    Перейти в раздел

    Недруга Зеленского в команде Трампа затравили до отставки

    Свою добровольную отставку подтвердил незаурядный, хотя и малоизвестный член команды президента США Дональда Трампа – министр армии Ден Дрисколл. Ему давно предсказывали уход из-за взаимной ненависти с главой Пентагона, но примечателен он другим: тем, что общался с властями Украины так, как следует. Подробности

    Перейти в раздел

    Таиланду придется защитить образ «страны улыбок» ради россиян

    В Таиланде расследуют громкое убийство брата и сестры из России. Премьер-министр Анутхин Чанвиракун извинился лично и пообещал убийцам высшую меру. Полиция уже задержала двух местных жителей, которые признались, что хотели завладеть мотоциклом жертв. Россияне являются одним из ключевых источников туристических доходов Таиланда. Что эта трагедия говорит об обстановке в курортных провинциях страны и как она повлияет на поток туристов из России? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • За что народ любит Мелони

      Премьер Италии Джорджа Мелони поставила национальный рекорд: она возглавляет послевоенное правительство дольше всех и по-прежнему сохраняет высокий рейтинг. Почему итальянцы относятся к своим русофобствующим властям иначе, чем немцы, французы и англичане?

    • «Герани» загнали власть Украины в подвал

      Депутаты Верховной рады Украины, которую правительство России считает единственной легитимной властью, переместились для работы в подвал. Объявленная причина – «беспилотная карусель», то есть ежедневные атаки российских БПЛА на Киев. Звучит логично, но есть нюанс.

    • СБУ против ГУР. Чья возьмет?

      Перестрелку, произошедшую в Киеве между оперативными группами ведущих спецслужб Украины – СБУ и ГУР, связали с переделом рынка кол-центров. Но, помимо прочего, это борьба Владимира Зеленского с частью собственного окружения.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Ипотечные каникулы в 2026 году: новые условия для семей с детьми и как оформить

      С 2026 года семьи с двумя и более детьми смогут оформить ипотечные каникулы при рождении или усыновлении второго ребенка и последующих детей: заемщик сможет временно приостановить платежи по ипотеке или уменьшить их размер, а максимальный срок льготного периода по новому основанию составит до полутора лет. Для оформления нужно обратиться к кредитору с требованием и подтвердить рождение или усыновление ребенка свидетельствами либо удостоверением многодетной семьи. Рассказываем, кому положены ипотечные каникулы в 2026 году, какие документы нужны, как подать заявление и что будет с кредитом после окончания льготного периода.

    • СБП в 2026 году: что такое Система быстрых платежей, лимиты, комиссии и как пользоваться

      Система быстрых платежей, или СБП – это круглосуточный сервис Банка России для мгновенных переводов между счетами в разных банках по номеру телефона, оплаты покупок и услуг по QR-коду, подписок, переводов самому себе и других операций. В 2026 году через СБП можно бесплатно переводить себе между своими счетами до 30 млн рублей в месяц, а другим людям – до 100 тыс. рублей в месяц без комиссии. После превышения лимитов комиссия не может быть выше предельных значений, установленных Банком России. Рассказываем, как пользоваться СБП, какие лимиты и комиссии действуют, как платить по QR-коду, как отключить подписку и что делать при ошибочном переводе.

    • Когда придут детские пособия в сентябре 2026 года: график выплат на карту и через почту

      Детские пособия в сентябре 2026 года придут по графику Социального фонда России: 3 сентября перечислят единое пособие на детей и беременным женщинам, пособие по уходу до полутора лет неработающим родителям и пособие на ребенка военнослужащего по призыву; 4 сентября – ежемесячную выплату из материнского капитала на детей до трех лет, поскольку 5 сентября выпадает на субботу; 8 сентября – пособие по уходу за ребенком до полутора лет работающим родителям. В сентябре семьи получают выплаты за август, а пособия за сентябрь поступят уже в октябре. Рассказываем, когда придут детские пособия в сентябре 2026 года, какие выплаты перенесут из-за выходных и как проверить начисление.

    Перейти в раздел

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации