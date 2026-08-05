Дискуссия о рве с крокодилами для охраны израильских тюрем – это пример того, как быстро мы двигаемся по пути революционных изменений. То, что несколько лет назад было образом для псевдонаучной фантастики, стало всерьез обсуждаемой идеей.0 комментариев
Герой СВО Михайловский назвал проект «Зарница 2.0» школой жизни
Герой СВО Михайловский: «Зарница 2.0» учит ответственности и взаимовыручке
Участник программы «Время Героев» Владимир Михайловский отметил, что военно-патриотическая игра «Зарница 2.0» воспитывает в молодых людях ответственность, взаимовыручку и настоящий патриотизм.
Кавалер трех орденов Мужества, участник президентской программы «Время Героев» Владимир Михайловский во время окружного этапа игры, проходящего в Подмосковье с 3 по 8 августа заявил, что проект «Зарница 2.0» является настоящей школой жизни для молодежи, передает Lenta.ru.
«Зарница 2.0» – это школа жизни, здесь нет места равнодушию, каждый этап учит ответственности, взаимовыручке и патриотизму не на словах, а на деле. Видя мотивацию ребят, их интерес, с уверенностью могу сказать, у нашей страны большое будущее», – заявил герой СВО.
Михайловский подчеркнул эффективность современного формата игры, который опирается на лучшие традиции военно-патриотического воспитания. По его словам, участники демонстрируют высокую тактическую подготовку, учатся дружить и поддерживать товарищей. Игра превратилась в насыщенную образовательную площадку, интересную для молодежи.
За право выйти во Всероссийский финал соревнуются 260 участников из 18 регионов Центрального федерального округа. Финальный этап соревнований планируется провести в Волгограде в период с августа по сентябрь.
Осенью прошлого года в Волгоградской области стартовал финал военно-патриотической игры «Зарница 2.0».
Организаторы создали этот проект по образу одноименной советской игры. В ходе состязаний подростки осваивают управление беспилотными летательными аппаратами.