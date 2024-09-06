Финал военно-патриотической игры «Зарница 2.0» стартовал в Волгоградской области

«Зарница 2.0» – масштабная технологичная военно-патриотическая игра, направленная на развитие лидерских качеств, чувства сопричастности к общему делу, самодисциплины ради общей победы, взаимопомощи и чувства долга перед своим отрядом и страной.

Особенностью «Зарницы 2.0» в этом году стала ее технологичная направленность: участники осваивают работу с беспилотными летательными аппаратами, проходят испытания по кибербезопасности и учатся противодействовать фейковой информации.

Главная ценность «Зарницы» – возможность поработать вместе с наставниками, имеющими реальный военный опыт. В рамках финала предусмотрены индивидуальные и командные состязания по тактической медицине, спортивному ориентированию, штурму и тактике боя, а также другим дисциплинам.

Церемония открытия игры началась с пролетающего в небе самолета со знаменем «Георгиевская лента». Под Гимн Российской Федерации был поднят государственный флаг Российской Федерации, флаг игры «Зарница 2.0» и флаг Волгоградской области.

На открытии выступили официальные лица, которые подчеркнули важность военно-патриотического воспитания и отметили высокий уровень подготовки участников. Представители «Движения Первых» и администрации региона выразили уверенность, что «Зарница 2.0» не только укрепляет патриотический дух, но и помогает молодым людям развить важные жизненные навыки, такие как командная работа, лидерство и готовность к защите Родины. Участники со всей страны понимают, на сколько сложна эта работа – защищать Отечество. Церемония открытия завершилась торжественным маршем финалистов под марш Преображенского полка.

«Реализовывать такие масштабные проекты, как «Зарница 2.0», стоит уже только ради того, чтобы видеть неподдельные детские эмоции. Когда ребята получают коробки с экипировкой – форму, берцы, тактические очки, фляжки и многое другое – они искренне радуются. Для них это не просто вещи, а символы их достижений. Особенно важно видеть радость ребят из сел и деревень, которые смогли пройти путь от школьных этапов до всероссийского финала. Их эмоции, поддержка родителей и их путь – вот ради чего мы создаем такие проекты.», – прокомментировала руководитель департамента проектов патриотической направленности «Движения Первых» Дарья Козырева.

«Движению Первых» удалось объединить огромное количество партнеров, настоящих профессионалов военного дела, специалистов в сфере информационных технологий, спасателей, спортсменов, лидеров общественных организаций и патриотических проектов.

«Патриотическое воспитание молодежи с каждым годом становится все более значимым и востребованным. Любовь к Родине – это не просто слова, это образ жизни, особое мировоззрение, которое позволяет противостоять всем вызовам. Медиахолдингу МАЕР близки эти ценности, поэтому мы поддерживаем «Зарницу 2.0». Эта игра учит подростков единству, взаимовыручке, работе в команде. Весной с наших экранов разлетелось 24 миллиона цифровых приглашений на игру. Теперь мы запустили новую кампанию по продвижению, ее увидят еще 27 миллионов раз», – сообщил владелец и гендиректор медиахолдинга МАЕР Константин Майор.