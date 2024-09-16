  • Новость часаТрамп прокомментировал стрельбу рядом с ним во Флориде
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    Зачем США нужна фальшивка о «поставках иранских ракет России»
    CNN заявил, что власти США сочли стрельбу во Флориде покушением на Трампа
    Эксперт оценил данные о плане Зеленского предложить частичное прекращение огня
    Премьеру Британии пригрозили уголовным расследованием
    Отражены шесть попыток ВСУ прорваться через границу России
    Анонсировано совещание Путина по беспилотникам
    Песков объяснил возможное ограничение экспорта из России урана и титана
    Поддержка певицы Тейлор Свифт оттолкнула избирателей Харрис
    ВС России сбили два Су-27 и один МиГ-29 ВВС Украины
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Человечность дает шанс на жизнь после войны

    На вопрос о том, есть ли место гуманизму в картине взаимного уничтожения, которую представляет собой любая война, можно ответить: да, есть, в той мере, в какой мы предполагаем оставаться самими собой.

    5 комментариев
    Камран Гасанов Камран Гасанов У Шольца сдают нервы

    Если в правительстве ФРГ раньше считали, что давление нужно оказывать только на Россию, то после Курска спрос есть и с Украины. Неслучайно именно сейчас немецкие следователи вспомнили о подрыве «Северных потоков».

    7 комментариев
    Дмитрий Бавырин Дмитрий Бавырин Эльфы пошли против Невзлина

    Невзлин – это персонаж, которого проще всего сыграть актеру Дюжеву. Он ровно то же самое уже играл в «Бригаде», но нужно добавить амбиций параноидального манипулятора.

    5 комментариев
    16 сентября 2024, 00:38 • Новости дня

    Герой России: Опыт «Зарницы 2.0» закаляет характер и пригодится в жизни

    Tекст: Антон Антонов

    Всероссийская военно-патриотическая игра «Зарница 2.0» – это испытание, которое формирует характер, такой опыт пригодится в жизни, заявил ветеран специальной военной операции, участник программы «Время Героев», Герой России Владислав Головин (позывной «Струна»).

    «Это испытание, которое формирует характер, воспитывает силу духа и учит настоящей командной работе… Я вижу, как участники игры растут на глазах – от первых шагов до уверенных и слаженных действий», – приводят слова Головина организаторы «Зарницы 2.0».

    Головин считает, что «навыки и качества, приобретенные на поле «Зарницы», станут фундаментом для их будущих побед, будь то в службе Отечеству или в любой другой жизненной ситуации». Участники игры «выходят отсюда не просто с новыми знаниями, а с осознанием того, что значит быть частью команды и нести ответственность за своих товарищей», сказал он.

    В свою очередь, главнокомандующий игрой, участник программы «Время Героев», Герой России Степан Белов подчеркнул, что каждое испытание на «Зарнице 2.0» стало «возможностью применить на практике все те знания и навыки, которые ребята получили под руководством своих наставников». «Мы гордимся тем, как участники показали свою готовность справляться с любыми вызовами, демонстрируя высокий уровень подготовки, профессионализма и взаимопомощи», – сказал он.

    Церемония закрытия и награждение победителей Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0» прошли в Волгограде на Мамаевом Кургане у монумента «Родина-мать зовет!»

    В качестве участников и почетных гостей «Зарницу 2.0» посетили Герои России, отличившиеся в зоне СВО: Степан Белов, Адроник Гаспарян, Николай Соколов и Владислав Головин. Присутствовавшие на военно-патриотической игре Герои России также являются участниками кадровой программы «Время Героев», направленной на подготовку российских ветеранов и участников СВО для госслужбы.

    Напомним, «Зарница 2.0» была создан по образу и подобию одноименной советской игры, но с применением современных игровых и цифровых технологий. Проект объединил участников со всей страны. Более полугода подростки посещали просветительские занятия, знакомились с условно-военными специальностями, участвовали в интеллектуальных и спортивных состязаниях: военизированная полоса препятствий, основы выживания в экстремальных условиях, огневая подготовка, тактическая медицина и самопомощь, инженерное оборудование и маскировка позиций. При этом ребята общались с наставниками, имеющими реальный военный опыт.

    В финале приняли участие 60 отрядов, 48 региональных и 12 межведомственных, в средней (11–13 лет) и старшей (14–17 лет) возрастных категориях. Большая военно-тактическая игра на местности проходила в Волгоградской области и продлилась сутки.

    Ребята разделились на две армии: «Волга» и «Ахтуба», состоявшие из нескольких десятков отрядов. Каждый отряд сопровождал инструктор, который следил за безопасностью. В отряды входили командир (радист), военный корреспондент, специалист кибербезопасности (политрук), сапер, штурмовик, топограф (минометчик), операторы дронов и медики.

    Армиям предстояло решить задачу по поиску и уничтожению Центра психологических операций условного противника. Участники выполняли тактические задания, осуществляли захват и удержание точек интереса, штурмовали укрепрайоны, искали разведданные, наносили удары по условным противникам силами авиации и артиллерии. Чтобы придать этапу больше динамики и реалистичности, использовалось лазертаг-оборудование, позволяющее фиксировать ранения и поражения участников. Победителем признавалась армия, набравшая наибольшее число баллов.

    13 сентября 2024, 14:38 • Новости дня
    США выбрали стратегическую цель для украинского удара ракетами ATACMS

    CNN: Вашингтон хочет, чтобы Украина использовала ракеты против Крыма и российских кораблей.

    США выбрали стратегическую цель для украинского удара ракетами ATACMS
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    США пытаются убедить Украину не использовать оперативно-тактические ракеты ATACMS для ударов по объектам в России, которые, по мнению американских военных, не имеют большой стратегической ценности.

    «У Минобороны (США) ограниченный запас дальнобойных систем, поэтому США пытаются убедить Украину использовать их с достижением максимального эффекта, а не на разнородные цели в России, которые имеют небольшую стратегическую ценность», – говорится в сообщении CNN, которое передает РИА «Новости»

    По словам источника телеканала в американской администрации, в Вашингтоне считают, что удары по Крыму и российским военным кораблям будут более эффективным способом применения ATACMS.

    Ранее сообщалось, что США заявили о сохранении позиции по ограничениям для Киева на удары по России.


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    14 сентября 2024, 07:15 • Новости дня
    Военные США забыли карту базы в отправленном на Украину БМП

    Российские военные нашли в захваченном БМП Bradley забытую американцами карту военной базы

    Военные США забыли карту базы в отправленном на Украину БМП
    @ Antti Aimo-Koivisto/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Американцы в отправленном на Украину в рамках военной помощи БМП Bradley забыли карту национального учебного центра Форт Ирвин с нанесенными на ней марщрутами бронетехники и зон высадки, сообщает РИА «Новости».

    Боевую машину захватили на купянском направлении российские военные, в ней была обнаружена карта национального учебного центра Форт Ирвин в США, который, как выяснилось, объявил набор «актеров» со знанием русского языка для участия в учениях, передает РИА «Новости».

    На карту нанесены маршруты движения бронетехники, укрытия, секторы для стрельбы, зоны высадки и другие обозначения. На базе Форт Ирвин американские военные отрабатывают действия против своих потенциальных соперников. Так, там проходила имитация действий американских войск в Ираке и Афганистане. Судя по захваченной карте, на сегодняшний день на американской базе моделируют бои на Украине.

    Между тем, в интернете появились объявления о наборе специально для учебного центра Форт Ирвин людей со знанием русского языка, особенно интересуют русскоязычные «профессионалы в области исполнения ролей»

    Соискатели должны уметь «воспроизводить культурные особенности», обладать отличными устными и письменными навыками, правильно интерпретировать сообщения, уметь говорить, читать и писать, как на английском, «так и на целевом языке»

    В центре Форт Ирвин «актеры» должны изображать «местных органов власти, сотрудников сил безопасности страны»,  членов религиозных групп и их лидеров, беженцев и перемещенных лиц, заключенных и так далее. Кроме русских актеров, разыскиваются также соискатели со знанием арабского, китайского, дари, корейского и пушту.

    Форт Ирвин – ключевой тренировочный полигон американских вооруженных сил, он расположен в пустыне Мохаве в округе Сан-Бернардино в Калифорнии.

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    15 сентября 2024, 19:01 • Видео
    В Германии ищут замену Шольцу

    Как сообщают европейские СМИ, в правящей партии Германии – СДПГ – начали искать замену Олафу Шольцу как лидеру партии, а значит, и канцлеру. На выборы в следующем сентябре СДПГ хочет идти с другим кандидатом, а фаворитом считается министр обороны Борис Писториус. Чем он лучше или хуже Шольца?

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    13 сентября 2024, 06:49 • Новости дня
    Китай назвал условия урегулирования конфликта на Украине

    Министр обороны Китая Дун Цзюнь призвал избегать двойных стандартов при урегулировании конфликта на Украине

    Китай назвал условия урегулирования конфликта на Украине
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Для урегулирования палестино-израильского конфликта, конфликта на Украине и других необходимо осознать их первопричину и избегать двойных стандартов, заявил министр обороны Китая Дун Цзюнь.

    На церемонии открытия Сяншаньского форума по безопасности в Пекине Дун Цзюнь подчеркнул, что любой конфликт должен завершиться «мирным решением». По его словам, фундаментальным решением может быть только «продвижение политического урегулирования путем всестороннего обсуждения».

    «Чем скорее сесть за стол переговоров и начать говорить, тем скорее наступит мир и будут решены такие острые вопросы, как украинский кризис и палестино-израильский конфликт», – приводит его слова РИА «Новости».

    Он заявил, что сейчас «многие страны мира активно работают над прекращением огня и прекращением войн, консенсус о необходимости поддержания мира расширяется, а импульс для содействия примирению растет». Если все стороны будут стремиться к миру, то смогут перейти от конфликтов к мирному решению, сказал Дун Цзюнь.

    «Для решения украинского кризиса, палестино-израильского конфликта и других горячих вопросов способствование мирным переговорам и политическое урегулирование являются единственным базовым выходом», – приводит слова министра ТАСС.

    Дун Цзюнь подчеркнул, что при работе над урегулированием конфликтов нужно «быть справедливым, не искать геополитических интересов и не прибегать к двойным стандартам», это позволит заручиться доверием всех сторон, организовать благоприятную среду для переговоров.

    Кроме того, как указал министр, для урегулирования конфликтов на Украине и Ближнем Востоке нужно «сначала осознать их первопричину и реальность, а потом найти ключи к этим проблемам». Он указал, что у сложных проблем нет простых решений, требуется «придерживаться системного мышления, анализировать первопричины и искать корень болезни».

    Дун Цзюнь сказал, что «нельзя заботиться только о себе». «В сообществе с неделимой безопасностью каждый участник имеет право поддерживать свою безопасность, а также несет ответственность за совместное поддержание безопасности во всем мире», – заявил он.

    Напомним, украинский лидер Владимир Зеленский раскритиковал план мирного урегулирования, разработанный Китаем и поддержанный Бразилией.

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    15 сентября 2024, 14:02 • Новости дня
    Отражены шесть попыток ВСУ прорваться через границу России в Курскую область
    Отражены шесть попыток ВСУ прорваться через границу России в Курскую область
    @ Vladimir Baranov/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российская группировка войск «Север» за минувшие сутки отразила шесть попыток ВСУ прорваться через границу в Курской области, пять украинских военнослужащих сдались в плен, заявили в Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства говорится, что в течение прошедших суток подразделения группировки «Север» вели активные наступательные действия, нанося удары по позициям ВСУ в районах населенных пунктов Любимовка, Новоивановка, Дарьино, Николаево-Дарьино, Покровский и Борки. Кроме того, российские военные отразили шесть попыток противника прорваться через государственную границу в Курской области.

    Как указали в Министерстве обороны, в ходе боев украинские формирования понесли значительные потери. Так, только за сутки ВСУ потеряли более 300 военнослужащих, три танка, четыре бронетранспортера и 15 боевых бронированных машин. Кроме того, семь украинских военнослужащих сдались в плен.

    В сообщении говорится, что российская авиация и артиллерия нанесли массированные удары по скоплениям живой силы и техники противника в Сумской области и на территории Курской области. В результате этих действий были уничтожены несколько десятков единиц бронетехники и значительное количество боевиков.

    По данным российского военного ведомства, с начала боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 13 тыс. военнослужащих, 113 танков, 44 боевые машины пехоты, 91 бронетранспортер, 718 боевых бронированных машин, 431 автомобиль, 96 артиллерийских орудий, 26 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе семь HIMARS и пять MLRS, восемь пусковых установок зенитных ракетных комплексов, две транспортно-заряжающие машины, 26 станций РЭБ, семь РЛС контрбатарейной борьбы, две РЛС ПВО, 13 единиц инженерной техники, из них семь инженерных машин разграждения и одна установка разминирования УР-77.

    Ранее в Минобороны сообщили, что экипажи штурмовиков Су-25 Воздушно-космических сил России поразили скопление живой силы и техники ВСУ в приграничном районе Курской области.

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    15 сентября 2024, 17:34 • Новости дня
    Эксперт оценил данные о плане Зеленского предложить прекращение огня на отдельных участках фронта

    Политолог Скачко: Россия не согласится на заморозку украинского конфликта

    Эксперт оценил данные о плане Зеленского предложить прекращение огня на отдельных участках фронта
    @ Carl Court/AP/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Война превратилась в средство поддержания власти Владимира Зеленского. Когда в прессе начинают обсуждать возможность прекращения конфликта, он всегда реагирует на это очень жестко, понимая, что на Западе ему могут готовить более сговорчивого преемника, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее стало известно, что Владимир Зеленский в ходе визита в США может огласить мирный план.

    «Материал газеты Bild, скорее всего, стал результатом умышленной утечки информации со стороны США. Западный мир хочет склонить Украину к миру, действуя в том числе и с помощью общественного давления. Разумеется, в офисе Зеленского это прекрасно понимают, из-за чего и пытаются поспешно обозначить выпущенную статью как фейк», – сказал политолог Владимир Скачко.

    «Для них текущий конфликт – единственный способ остаться у власти. Между тем Вашингтон и Брюссель изрядно устали от бесконечных затрат на поддержку ВСУ. Думаю, что своеволие нынешней администрации вполне может повлечь за собой и ее постепенную замену. Уверен, Штаты уже ищут более сговорчивых украинских политиков», – отмечает он.

    «Неслучайно вместе с Энтони Блинкеном в Киев недавно заскочил и Валерий Залужный. Не исключаю, что именно его готовят в качестве преемника Владимира Зеленского. Что касается остановки огня, скорее всего, она будет требоваться на Харьковском направлении. В настоящий момент это самый проблемный участок фронта для ВСУ», – считает собеседник.

    «Тем не менее Россия не согласится на подобные условия со стороны Запада. После событий в Курской области это стало попросту невозможным. Москва не станет отвергать самой идеи переговоров, однако идти на поводу у США мы не намерены. Наша армия продолжит свое продвижение и будет добиваться полной реализации целей СВО», – заключил Скачко.

    Ранее стало известно, что Владимир Зеленский в ходе визита в США может огласить мирный план в рамках конфликта России и Украины. Согласно информации немецкого издания Bild, инициатива будет предусматривать прекращение огня на некоторых участках фронта, а также временную заморозку боевых действий.

    При этом Зеленский также попросит западные государства разрешить ВСУ наносить удары дальнобойным вооружением по российской территории. Имеющие наработки плана он хочет передать Джо Байдену и обоим кандидатам на пост президента Штатов: Дональду Трампу и Камале Харрис.

    Тем не менее данную новость опроверг советник Владимира Зеленского Дмитрий Литвин. По его словам, газета распространила «фейк». Он добавил, что издание не связывалась ни с одним человеком, вовлеченным в разработку реальной мирной инициативы. При этом Украина до сих пор выступает против заморозки конфликта в любом ее виде.

    Напомним, газета ВЗГЛЯД подробно разбирала возможные последствия одобрения США ударов Украины вглубь территории России.

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    15 сентября 2024, 12:28 • Новости дня
    ВКС России и средства ПВО сбили за сутки два истребителя Су-27 и истребитель МиГ-29 ВВС Украины
    ВКС России и средства ПВО сбили за сутки два истребителя Су-27 и истребитель МиГ-29 ВВС Украины
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ВКС России и средства ПВО сбили за сутки два самолета Су-27 и один МиГ-29 ВВС Украины, заявили в Минобороны России. Кроме того, Вооруженные силы России уничтожили украинский железнодорожный эшелон с вооружением.

    Как говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны, ВКС России в течение суток сбили два истребителя Су-27 Воздушных сил Украины, ПВО уничтожила истребитель МиГ-29. Также перехвачены реактивный снаряд HIMARS производства США, четыре управляемые авиабомбы Hammer производства Франции и 55 БПЛА, в том числе 22 вне зоны проведения СВО.

    Там добавили, что российские военные уничтожили железнодорожный эшелон с вооружением и склад ракетно-артиллерийского вооружения, а также нанесли поражение местам хранения безэкипажных катеров, БПЛА и цеху производства компонентов для оперативно-тактических ракет.

    В министерстве добавили, что также была поражена живая сила и военная техника Вооруженных сил Украины в 148 районах.

    В Минобороны сообщили, что подразделения Южной группировки войск нанесли поражение противнику в районах населенных пунктов Дылеевка, Федоровка, Северск, Константиновка, Звановка, Ступочки и Предтечино ДНР. По данным ведомства, ВСУ потеряли до 765 военнослужащих, десять автомобилей, 152-мм орудие Д-20, 152-мм гаубицу «Мста-Б», 122-мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», две 105-мм гаубицы L-119 производства Великобритании, 105-мм орудие М119 производства США, а также пять полевых складов с боеприпасами.

    Там отметили также, что подразделения группировки войск «Запад» нанесли поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Красный Лиман, Берестовое, Пески-Радьковские, Ковшаровка, Новоегоровка Харьковской области и Красный Лиман ДНР.  Потери противника составили до 570 военнослужащих, 155-мм гаубица М777, семь автомобилей, 155-мм гаубица М198, 155-мм буксируемая гаубица FH-70, 152-мм гаубица «Мста-Б», две гаубицы L-119 и и станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.

    Также уничтожены четыре полевых склада боеприпасов ВСУ.

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    15 сентября 2024, 03:22 • Новости дня
    Буданов признал проблемы для ВСУ из-за массового применения Россией «Искандеров»

    Буданов: Массовое применение Россией «Искандеров» создает большие проблемы ВСУ на поле боя

    Буданов признал проблемы для ВСУ из-за массового применения Россией «Искандеров»
    @ Kyrylo Chubotin/ Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Массовое производство и применение Россией «Искандеров» создает большие проблемы для ВСУ, заявил начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторингом).

    Согласно заявлению Буданова, увеличение числа управляемых авиабомб также оказывает влияние на боевую обстановку, а наращивание Россий производства «Искандеров» привело к «массированному применению» Россией оружия для атак на Украине, передает Ura.ru.

    Ранее в результате высокоточных ударов ВС России по объектам ВСУ в Полтаве и Кривом Роге уничтожены сотни украинских военных и иностранных наемников.

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    13 сентября 2024, 02:22 • Новости дня
    Зеленский объявил успехи российских войск в Курской области «украинским планом»

    Зеленский объявил освобождение населенных пунктов в Курской области от ВСУ российскими войсками частью «плана» Киева

    Зеленский объявил успехи российских войск в Курской области «украинским планом»
    @ Hennadii Minchenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Украинский лидер Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию в Курской области, где российские войска освободили от вооруженных сил Украины ряд населенных пунктов, захваченных ранее ВСУ.

    Зеленский признал, что российские войска проводят «контрнаступательные действия». При этом он заявил: «Все идет по нашему украинскому плану», – передает РИА «Новости».

    Напомним, Минобороны России подтвердило, что российская группировка войск «Север» за двое суток освободила десять населенных пунктов в Курской области. Ранее появились видеоподтверждения атаки и боевых действий в селе Снагость. Российские десантники прорвались в центр Снагости, не понеся потерь в технике.

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    13 сентября 2024, 18:02 • Новости дня
    Небензя: НАТО начнет войну с Россией, если разрешит Украине бить вглубь территории РФ
    Небензя: НАТО начнет войну с Россией, если разрешит Украине бить вглубь территории РФ
    @ Craig Ruttle/AP/TASS

    Tекст: Денис Тельманов

    Страны НАТО начнут прямую войну с Россией, если разрешат Украине применять дальнобойное оружие для ударов вглубь российской территории. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности.

    «Если решение о снятии ограничений действительно принято или будет принято, это будет означать, что с этого момента страны НАТО начинают прямую войну с Россией», – подчеркнул он, сообщает ТАСС.

    По словам Небензи, в этом случае России придется принять соответствующие меры, которые будут иметь последствия для «западных агрессоров».

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что задействование Западом дальнобойных ракетных систем на Украине будет означать войну стран НАТО с Россией.

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    14 сентября 2024, 06:15 • Новости дня
    ВСУ перебросили большую группировку наемников под Купянск для сдерживания России

    Марочко: Командование ВСУ перебросило огромную группировку наемников под Купянск

    ВСУ перебросили большую группировку наемников под Купянск для сдерживания России
    @ Сергей Аверин/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) перебросило под Купянск Харьковской области «огромную группировку» украинских нацбатальонов и иностранных наемников для сдерживания продвижения российских военнослужащих на данном участке фронта, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    По его словам, группировка украинских нацбатов состоит из выходцев из латиноамериканских стран, грузинских наемников, некоторых стран Прибалтики и Польши.

    Марочко отметил, что командование ВСУ пытается заткнуть бреши в обороне любыми абсолютно подразделениями, которые снимает с других участков фронта, передает ТАСС.

    Он добавил, что украинские нацбаты под Купянском выполняют роль «сдерживающего фактора» – заградотрядов.

    Между тем, ВС России после удачных боев у Купянска Харьковской области закрепляют позиции, подтягивают фланги. По его словам, у нескольких населенных пунктов под Купянском ВСУ отброшены к Оскольскому водохранилищу.

    Ранее ВСУ начали насильственно эвакуировать людей из Купянского района.

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    14 сентября 2024, 12:59 • Новости дня
    Иностранные наемники оказались неэффективными в Курской области

    Иностранные наемники проявили низкую эффективность в Курской области

    Иностранные наемники оказались неэффективными в Курской области
    @ Sgt. Christian Aquino/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Во время украинского вторжения в Курскую область иностранные наемники, поддерживающие ВСУ, проявили низкую эффективность, оставаясь позади украинских бойцов и не находя укрытия от российских атак, сообщили в силовых структурах.

    Наемники, воюющие на стороне Вооруженных сил Украины в Курской области, оказались малоэффективными, пишет ТАСС. Источник в силовых структурах рассказал, что иностранные бойцы не занимают передовые позиции и чаще всего остаются позади основных украинских сил. Даже на начальных этапах вторжения в регион наемники не проявляли активности, прячась за украинскими солдатами.

    Российские вооруженные силы активно используют высокоточное оружие, включая ракеты «Искандер», что делает пребывание наемников в регионе особенно рискованным. Это оружие в сочетании со ствольной артиллерией уничтожает колонны противника, вынуждая иностранных бойцов искать укрытие. Однако, по словам источника в силовых структурах, даже находясь в тылу, они не могут найти безопасное укрытие из-за постоянной угрозы обстрелов и атак с российской стороны.

    Таким образом, наемники не могут эффективно действовать в условиях, созданных российскими военными. Их присутствие не оказывает существенного влияния на ход боевых действий в Курской области. Российская артиллерия и ракеты постоянно находят свои цели, что значительно снижает боеспособность иностранных наемников в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска начали наступление на Купянском направлении и смогли продвинуться более чем на десять километров вглубь обороны противника. В связи с этим, ВСУ приняли решение о переброске под Купянск крупных резервов, включая нацбатальоны и иностранных наемников.

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    13 сентября 2024, 03:53 • Новости дня
    Сенату США предложили запретить импорт критически важных минералов из России

    Американский сенатор Дэйнс внес законопроект о запрете импорта в США критически важных минералов из России

    Сенату США предложили запретить импорт критически важных минералов из России
    @ Aaron Schwartz/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Сенатор-республиканец Стив Дэйнс внес в Сенат США проект закона, который предполагает запрет на импорт критически важных минералов из России, пока Москва не прекратит специальную военную операцию на Украине.

    Речь идет о таких минералах, как медь, никель, палладий, платина, родий, рутений и ряд других. Поводом для предложения стала новость об увольнениях на горнодобывающем предприятии в штате Монтана, который и представляет Дэйнс в Сенате, передает РИА «Новости».

    Он обвинил Белый дом в том, что президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис «не смогли защитить рабочие места» в штате. По его словам, США должны разрабатывать «собственные рудники в Монтане», а Белый дом вместо этого разрешает поставки «важнейших минералов» из России. Такой импорт, по словам сенатора, ведет к «потере рабочих мест в Монтане и финансированию конфликта на Украине».

    Дэйнс не видит причин для продолжения импорта «полезных ископаемых, которые можно добыть» в самих США. «Монтана богата минералами, и нам нужно поддерживать рудники и рабочие места в США, а не в России», – заявил он.

    Напомним, в августе в США вступил в силу закон о временном запрете на импорт урана из России.

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    13 сентября 2024, 12:20 • Новости дня
    Индия сообщила об увольнении 45 граждан из российской армии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Из российской армии уволены 45 граждан Индии, еще 50 индийцев служат в российской армии, Нью-Дели добивается их увольнения, сообщил NDTV со ссылкой на индийский МИД.

    Как сообщает телеканал, вопрос увольнения граждан Индии, которые якобы «были введены в заблуждение при поступлении на службу», обсуждали в ходе встречи в середине июля премьер Индии Нарендра Моди и российский лидер Владимир Путин, передает РБК.

    В индийском МИДе уточнили, что Москва согласилась уволить индийцев, в российской армии службу к тому моменту проходили от 35 до 50 граждан Индии, из них десять уже вернулись на родину.

    Напомним, в июле индийский премьер-министр Нарендра Моди в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным пригласил российского лидера посетить Индию в следующем году.

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    13 сентября 2024, 05:27 • Новости дня
    Пентагон заявил о желании «дать России возможность защищать свой суверенитет»

    Официальный представитель Пентагона Райдер по ошибке заявил о нацеленности США на помощь России в защите суверенитета

    Пентагон заявил о желании «дать России возможность защищать свой суверенитет»
    @ REUTERS

    Tекст: Антон Антонов

    Официальный представитель министерства обороны США Патрик Райдер, обсуждая военную помощь Украине, оговорился и заявил, что Пентагон хочет оказать поддержку России.

    «Мы сфокусированы на том, чтобы давать возможность России защищать свой суверенитет», – приводит слова Райдера РИА «Новости».

    Он продолжил выступать, сообщив о планах США передать Украине средства ПВО для защиты объектов энергетики. Также Вашингтон собирается предоставить Киеву бронетехнику и артиллерию.

    Напомним, заместитель официального представителя Госдепа Ведант Патель сообщил, что позиция Белого дома по ограничениям на использование Украиной американского дальнобойного оружия против России пока не изменилась.

    СМИ считают, что США не разрешат Киеву наносить удары вглубь России американскими дальнобойными ракетами ATACMS, но, вероятно, согласятся на использование европейских ракет.


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    14 сентября 2024, 07:55 • Новости дня
    Российская армия создала подземную военную базу в Херсонской области

    Российская армия создала замаскированную подземную военную базу в Херсонской области

    Tекст: Вера Басилая

    Подземная военная база, которая представляет комплекс для доукомплектования, переподготовки и боевого слаживания личного состава группировки «Днепр» создана в Херсонской области, обнаружить ее с разведывательных дронов и спутников невозможно, рассказал заместитель командира батальона по военно-политической работе с позывным «Волшебник».

    По его словам, на базу прибывают для восстановления военные, которые были очень долго на линии боевого соприкосновения.Также на базе проходит ротация, в комплексе происходит работа психологов с этим личным составом, происходит боевое слаживание, занятия, доукомплектация личного состава вооружением, передает РИА «Новости».

    Комплекс тщательно замаскирован, и его найти дроном или спутником неовзможно, он находится на глубине около восьми метров. По словам «Волшебника», места входа замаскированны маскирующими сетями, а сама поверхность и вентиляционные трубы замаскированы под складки местности.

    В подземной базе есть все для отдыха и подготовки бойцов, в скором времени будет освящен православный храм.

    Отмечается, что в комплексе одновременно может находиться и проходить переподготовку подразделение численностью до ста человек от одной недели до трех месяцев.

    Ранее российские военные нашли в захваченном БМП Bradley забытую американцами карту военной базы.

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