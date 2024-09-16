Герой России: Опыт «Зарницы 2.0» закаляет характер и пригодится в жизни

Tекст: Антон Антонов

«Это испытание, которое формирует характер, воспитывает силу духа и учит настоящей командной работе… Я вижу, как участники игры растут на глазах – от первых шагов до уверенных и слаженных действий», – приводят слова Головина организаторы «Зарницы 2.0».

Головин считает, что «навыки и качества, приобретенные на поле «Зарницы», станут фундаментом для их будущих побед, будь то в службе Отечеству или в любой другой жизненной ситуации». Участники игры «выходят отсюда не просто с новыми знаниями, а с осознанием того, что значит быть частью команды и нести ответственность за своих товарищей», сказал он.

В свою очередь, главнокомандующий игрой, участник программы «Время Героев», Герой России Степан Белов подчеркнул, что каждое испытание на «Зарнице 2.0» стало «возможностью применить на практике все те знания и навыки, которые ребята получили под руководством своих наставников». «Мы гордимся тем, как участники показали свою готовность справляться с любыми вызовами, демонстрируя высокий уровень подготовки, профессионализма и взаимопомощи», – сказал он.

Церемония закрытия и награждение победителей Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0» прошли в Волгограде на Мамаевом Кургане у монумента «Родина-мать зовет!»

В качестве участников и почетных гостей «Зарницу 2.0» посетили Герои России, отличившиеся в зоне СВО: Степан Белов, Адроник Гаспарян, Николай Соколов и Владислав Головин. Присутствовавшие на военно-патриотической игре Герои России также являются участниками кадровой программы «Время Героев», направленной на подготовку российских ветеранов и участников СВО для госслужбы.

Напомним, «Зарница 2.0» была создан по образу и подобию одноименной советской игры, но с применением современных игровых и цифровых технологий. Проект объединил участников со всей страны. Более полугода подростки посещали просветительские занятия, знакомились с условно-военными специальностями, участвовали в интеллектуальных и спортивных состязаниях: военизированная полоса препятствий, основы выживания в экстремальных условиях, огневая подготовка, тактическая медицина и самопомощь, инженерное оборудование и маскировка позиций. При этом ребята общались с наставниками, имеющими реальный военный опыт.

В финале приняли участие 60 отрядов, 48 региональных и 12 межведомственных, в средней (11–13 лет) и старшей (14–17 лет) возрастных категориях. Большая военно-тактическая игра на местности проходила в Волгоградской области и продлилась сутки.

Ребята разделились на две армии: «Волга» и «Ахтуба», состоявшие из нескольких десятков отрядов. Каждый отряд сопровождал инструктор, который следил за безопасностью. В отряды входили командир (радист), военный корреспондент, специалист кибербезопасности (политрук), сапер, штурмовик, топограф (минометчик), операторы дронов и медики.

Армиям предстояло решить задачу по поиску и уничтожению Центра психологических операций условного противника. Участники выполняли тактические задания, осуществляли захват и удержание точек интереса, штурмовали укрепрайоны, искали разведданные, наносили удары по условным противникам силами авиации и артиллерии. Чтобы придать этапу больше динамики и реалистичности, использовалось лазертаг-оборудование, позволяющее фиксировать ранения и поражения участников. Победителем признавалась армия, набравшая наибольшее число баллов.