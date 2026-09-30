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    Игорь Караулов Игорь Караулов Хорошими делами прославиться – можно

    У нас почему-то принято считать, что добрые дела любят тишину, что нельзя выпячивать себя в качестве благотворителя. Конечно, анонимный меценат выглядит благородно в собственных глазах, но его пример пропадает для общества. Может быть, и Тимати помогает людям, но об этом нам неизвестно.

    5 комментариев
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Почему Украина никак не определится с гимном

    Исходно песня «Ще не вмерла» исполнялась в узком кругу и была вариацией на тему польского гимна, известного как «мазурка Домбровского», то есть была самодеятельной обработкой чужого национального символа.

    18 комментариев
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Европейские правые России не друзья

    Ни Ле Пен во Франции, ни Мелони в Италии, ни «Альтернатива для Германии» нам не друзья, никогда ими не были и не будут. Это, конечно, не значит, что нам нет смысла пытаться взаимодействовать с этими политиками. Просто иллюзий питать не надо. И спиной поворачиваться.

    37 комментариев
    30 сентября 2026, 08:20 • Новости дня

    Российские военные назвали дроны «Баба-яга» приоритетной целью

    Командир отряда БПЛА «Севера» Сват назвал «Бабу-ягу» приоритетной целью

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Тяжелые гексакоптеры R-18 «Баба-яга» в Харьковской области являются одной из самых приоритетных целей, ВСУ используют их как для сброса боеприпасов, так и для доставки грузов, рассказал командир подразделения беспилотных систем с позывным Сват.

    Тяжелые гексакоптеры R-18 «Баба-яга» в Харьковской области являются одной из самых приоритетных целей для российских военных, передает РИА «Новости».

    По словам командира подразделения беспилотных систем с позывным Сват, украинские войска используют их как для сброса боеприпасов, так и для доставки грузов.

    «Тяжелые коптеры противника – это средство огневого поражения путем сбросов, это и средство доставки подразделениям провианта или боекомплекта, поэтому для наших расчетов «Баба-Яга» – одна из самых приоритетных целей», – сказал военный.

    Командир отметил, что уничтожение дронов осуществляется несколькими способами: путем тарана, дистанционного подрыва расчетами БПЛА-ПВО, а также из стрелкового оружия и комплекса «Елка» мобильными огневыми группами. С начала осени расчеты БПЛА и мобильные огневые группы группировки «Север» уничтожили более 130 таких дронов.

    Военный подчеркнул, что совместная работа бойцов на наблюдательных постах, стрелков и расчетов позволила свести к минимуму деятельность данного типа техники в зоне ответственности. Расчеты ПВО и мобильные огневые группы круглосуточно дежурят, ведя поиск беспилотников, пытающихся атаковать освобожденные территории и приграничье.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные оставили без снабжения окруженные силы украинской армии под Харьковом.

    В районе «Волчанского котла» бойцы уничтожили более 600 тяжелых гексакоптеров R-18.

    29 сентября 2026, 18:37 • Новости дня
    Депутат рады: Украина проворонила появление у России реактивных дронов
    Депутат рады: Украина проворонила появление у России реактивных дронов
    @ кадр из видео

    Украина «немного проворонила» появление у России реактивных беспилотников с высокой скоростью полета, заявил депутат Верховной рады от партии «Голос» Сергей Рахманин. По его словам, украинская ПВО готовилась противодействовать аппаратам, летящим медленнее и на меньшей высоте.

    Рахманин сообщил, что «Герань-4» и «Герань-5» входят в зону действия украинской противовоздушной обороны на высоте более семи километров. При этом малая ПВО эффективно сбивала обычные дроны на высоте до пяти километров, сообщает издание «Страна».

    Депутат отметил, что новые российские аппараты развивают скорость 450–600 км в час, и украинские перехватчики не могут их догнать. Применение других средств поражения, по его словам, упирается в то, что сбивать такие цели «либо очень дорого, либо ракет нет».

    Парламентарий пояснил, что главная трудность заключается не столько в создании подходящего реактивного перехватчика, сколько в налаживании массового выпуска. Производство должно быть экономически оправданным, а сам перехватчик – стоить дешевле цели. По приведенным им данным, сертифицированные сейчас Украиной модели обходятся в 45–100 тыс. долларов. Рахманин назвал такие расходы «очень дорогой историей».

    Оценивая перспективы защиты украинских объектов, парламентарий допустил значительные разрушения. «Все (объекты на Украине) уничтожены не будут. К сожалению, значительная часть будет уничтожена. Насколько значительная? Будет зависеть от того, насколько нам помогут партнеры», – заявил он.

    Рахманин также указал на разницу в производственных возможностях двух стран. По его словам, Россия располагает как минимум двумя крупными производствами реактивных двигателей и способна увеличивать объем их изготовления. На Украине такие мощности тоже есть, но они меньше, поэтому расширять выпуск сложнее.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе «Герани» ударили по складу с дронами в Чернигове. В июне Минобороны России сообщило об уничтожении «Геранями» склада дронов ВСУ под Сумами. В июне удар дронов «Герань» уничтожил пункт управления ВСУ в ДНР.

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    29 сентября 2026, 09:15 • Новости дня
    ВС России нанесли групповой удар по центрам обработки данных в Киеве
    ВС России нанесли групповой удар по центрам обработки данных в Киеве
    @ Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Российские военные нанесли групповой удар по дата-центрам в Киеве, поразили два крупных центра обработки данных – «Бимобайл» и «Парковый», обеспечивавшие обмен разведывательной информацией и работу сервисов ВСУ, сообщило Министерство обороны.

    Вооруженные силы России нанесли масштабный удар по украинской инфраструктуре высокоточным оружием и беспилотниками, передает Министерство обороны.

    Атака была направлена на логистические центры, портовые объекты и морские суда, используемые в интересах украинских войск.

    В Киеве уничтожено локомотивное депо со складом крылатых ракет FP-5 «Фламинго». Также поражены два крупных центра обработки данных – «Бимобайл», одна из основных точек обмена интернет-трафиком, обеспечивающая стабильность передачи информации, в том числе разведывательной, в интересах ВСУ; и «Парковый», обеспечивавший обмен разведывательной информацией и работу сервисов ВСУ. В Киевской области ликвидирован складской терминал «Белогородка», где производились и хранились беспилотники самолетного типа.

    В Одесской области удары пришлись по электроподстанции «Усатово», питающей порты, и цеху производства дронов в Великодолинском. В Измаиле повреждены объекты для разгрузки военных грузов. Кроме того, в порту Одессы и на переходе морем поражены два сухогруза с военным имуществом для ВСУ.

    ВС России нанесли серию ударов беспилотниками по центрам обработки данных компаний «УкрТелеком» и «ДримЛайн», а также логистике и портовой инфраструктуре на территории Украины.

    Из-за масштабного поражения серверных инфраструктур украинские телеканалы «Армия.ТВ» и «Новини Live» прервали свои эфиры. Несколькими днями ранее Вооруженные силы России уничтожили телекоммуникационные узлы «Киевстар» и «Парковый».

    Украинский премьер Сергей Корецкий анонсировал возможный перенос серверов страны в подземные укрытия или за рубеж из-за регулярных ударов по инфраструктуре.

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    29 сентября 2026, 13:20 • Видео
    Лидера Венгрии лишили иммунитета: украл телефон

    Парламент Венгрии лишил юридического иммунитета премьер-министра Петера Мадьяра за кражу сотового телефона. Ситуация вдвойне уникальная, поскольку премьер сам об этом попросил.

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    29 сентября 2026, 08:58 • Новости дня
    Минобороны заявило о контроле Ямполя, Редкодуба, Нового и Новомихайловки
    Минобороны заявило о контроле Ямполя, Редкодуба, Нового и Новомихайловки
    @ Минобороны России

    Tекст: Вера Басилая

    Российские военные установили полный контроль над населенными пунктами Ямполь, Редкодуб, Новое и Новомихайловка в Донецкой народной республике, сообщило Министерство обороны.

    Вооруженные силы России взяли под полный контроль населенные пункты Ямполь, Редкодуб, Новое и Новомихайловку в ДНР, сообщает Минобороны.

    Военнослужащие группировки «Запад» уверенно удерживают занятые рубежи.

    «Военнослужащие группировки «Запад» держат под полным контролем населенный пункт Ямполь в Краматорском районе», – заявили в ведомстве. Штурмовые подразделения также закрепились в Новомихайловке, где подняты российские флаги.

    В Минобороны подчеркнули, что российские бойцы продолжают уверенно стоять на занятых позициях в населенном пункте Новое Краматорского района. Продвижение войск на данном направлении продолжается.

    Минобороны сообщило о боях за четыре населенных пункта в Харьковской области.

    Министерство обороны России опубликовало кадры боев за населенный пункт Ямполь.

    Весной прошлого года группировка войск «Запад» сообщила, что освободила Новомихайловку в Донецкой народной республике.

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    30 сентября 2026, 06:10 • Новости дня
    Российские войска начали бои за Омельник в Запорожской области

    Марочко сообщил о боях за Омельник под Ореховом

    Российские войска начали бои за Омельник в Запорожской области
    @ Natalia Shatokhina/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские подразделения продвинулись на запорожском направлении, завязав бои за населенный пункт Омельник и усиливая давление на Юрковку, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    Он сообщил, что на запорожском направлении и непосредственно на ореховском участке у украинских боевиков оперативно-тактическая обстановка ухудшается с каждым днем.

    «Сейчас наши военнослужащие уже начали бои за Омельник, который находится северо-восточнее от Орехова, и также мы уже плотно давим на Юрковку», – сказал Марочко ТАСС.

    Военный эксперт также сообщил, что в руководстве ВСУ знают о прорыве ореховского участка Россией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные прорвали оборону ВСУ на ореховском участке фронта. ВС России разделили пополам позиции гарнизона ВСУ в городе. ВСУ тайно покинули часть позиций в Запорожской области.

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    29 сентября 2026, 12:00 • Новости дня
    Российские войска освободили Веселое Поле в ДНР и харьковскую Крейдянку
    Российские войска освободили Веселое Поле в ДНР и харьковскую Крейдянку
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Север» освободили населенный пункт Крейдянка в Харьковской области, а группировка «Центр» взяла под контроль Веселое Поле в Донецкой Народной Республике (ДНР).

    Об освобождении двух населенных пунктов сообщается в канале Max Минобороны.

    Группировкой «Север»  освобожден населенный пункт Крейдянка в Харьковской области.

    За минувшие сутки в зоне ответственности группировки противник потерял свыше 315 военнослужащих, четыре бронемашины и станцию РЭБ.

    Подразделения группировки «Центр» активными действиями Веселое Поле в ДНР. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад нацгвардии около Новоявленки, Марьевки, Староварваровки, Горняка и Роганского ДНР, отчитались в Минобороны.

    В Доброполье в течение суток штурмовые группы 51-й армии наступали в северо-восточной, центральной и южной частях города. За этот период освобождено 72 здания, уничтожено более 25 военнослужащих ВСУ.

    Всего в зоне ответственности группировки потери украинских вооруженных формирований составили до 460 военнослужащих, две бронемашины и артиллерийское орудие «Мста-Б».

    В то же воемя подразделения группировки«Запад» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии возле Брусовки, Маяков, Сидорово, Райгородка ДНР, Малиевки и Осиново Харьковской области.

    При этом потери ВСУ составили свыше 230 военнослужащих, шесть бронемашин и два артиллерийских орудия, перечислили в Минобороны.

    Параллельно подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной, аэромобильной бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах Беленького, Дружковки, Николаевки, Краматорска и Семеновки ДНР.

    Противник при этом потерял более 205 военнослужащих, бронемашину и два орудия полевой артиллерии.

    Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике аэромобильной, двух десантно-штурмовых бригад и штурмового полка ВСУ у Новосоленого Запорожской области, Васильковки, Федоровскои, Подгавриловки и Демурино Днепропетровской области.

    ВСУ потеряли до 180 военнослужащих, танк, бронемашину и семь автомобилей, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне российские войска освободили сумское Уланово и Нововодяное в ДНР.

    Днем ранее армия России взяла под контроль Хрипуны в Харьковской области.

    До этого ВС России освободили харьковские Петропавловку и Лозовую, сумское Марьино.

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    29 сентября 2026, 18:45 • Новости дня
    БПЛА поразил сухогруз с военным имуществом для ВСУ

    Удар БПЛА поразил сухогруз с грузом для ВСУ в Черном море

    Tекст: Вера Басилая

    В северо-западной части Черного моря беспилотники нанесли удар по сухогрузу с военным имуществом для украинской армии, сообщило Минобороны.

    В северо-западной части Черного моря российские беспилотники поразили морское судно типа «сухогруз», на борту которого находилось военное имущество для украинской армии, сообщило Министерство обороны в Max.

    Ведомство подчеркнуло, что Вооруженные силы России продолжают наносить удары по морским судам, задействованным в интересах украинских войск.

    Ранее российские военные поразили инфраструктуру порта Килия, дата-центр и сухогруз ВСУ.

    В субботу Минобороны сообщило о поражении сухогруза с грузами для ВСУ в Одессе.

    Кроме того, Минобороны отчиталось об уничтожении 18 судов, доставлявших украинской армии западное вооружение за неделю.

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    29 сентября 2026, 15:42 • Новости дня
    Колесник: ВСУ задействовали последние резервы в операции «Вивальди»

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские военные успешно сдерживают украинскую операцию «Вивальди» под Красным Лиманом, пресекая попытки противника сорвать наступление на Славянско-Краматорскую агломерацию, заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

    Колесник в интервью изданию «Лента.ру» рассказал о тяжелых боях под Красным Лиманом. Украинские войска бросают силы на прорыв обороны, пытаясь помешать ВС РФ выйти к Славянско-Краматорской агломерации.

    «Пытаются прорвать оборону в районе Красного Лимана, но там сейчас встречные бои, у нас потихоньку ситуация стабилизируется. Их задача – прорвать и сорвать нам выход на Славянско-Краматорскую агломерацию. Мы пока удерживаем, вводим резервы, они тоже вводят резервы, бои тяжелые, но ситуация абсолютно контролируемая», – пояснил депутат.

    Противник сумел занять несколько деревень, однако понес несоразмерные потери. Колесник отметил, что операция «Вивальди» стала попыткой ВСУ использовать последние резервы для выхода к реке Жеребец. Российская армия успешно пресекает эти планы массированными ударами артиллерии, авиации и беспилотников.

    Из-за отсутствия сплошной линии обороны столкновения носят позиционный характер, добавил парламентарий. Он подчеркнул, что разгром группировки противника на этом участке обернется для Киева серьезным поражением и значительно ускорит российское наступление.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, депутат Госдумы Андрей Колесник анонсировал скорую остановку наступления украинской армии на Лиманском направлении.

    Российские военные вынудили противника отступить на вторые и третьи эшелоны обороны в Славянско-Краматорской агломерации.

    Вооруженные силы России в ходе успешных боев прижали украинские подразделения к Славянску и Краматорску.

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    29 сентября 2026, 13:16 • Новости дня
    Движение поездов под Брянском остановили после атаки ВСУ

    Атака ВСУ на железную дорогу остановила поезда в Брянской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Движение поездов остановлено на участке железной дороги на перегоне Тросна-Ржаница в Брянской области после атаки ВСУ, сообщил губернатор региона Егор Ковальчук.

    Движение поездов на перегоне Тросна-Ржаница в Брянской области было приостановлено из-за атаки со стороны ВСУ. Губернатор региона Егор Ковальчук сообщил в MAX, что инцидент произошел в ночное время, когда по участку следовал поезд Смоленск-Брянск.

    В результате происшествия железнодорожное полотно получило повреждения, однако обошлось без человеческих жертв. «На перегоне Тросна-Ржаница… Движение на участке дороги остановлено. После осмотра места происшествия ремонтная бригада РЖД приступила к восстановительным работам», – отметил глава региона в своем Telegram-канале.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне серия атак беспилотников привела к частичному обрушению моста и сходу грузовых составов с рельсов в Брянской области.

    Московская железная дорога сообщила о временной остановке движения поездов на участках Унеча – Злынка и Людиново-1 – Дятьково.

    Ранее повреждение железнодорожных путей в Унечском районе вызвало задержку нескольких пассажирских и грузовых составов.

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    29 сентября 2026, 22:23 • Новости дня
    Украинские войска кратно сократили применение беспилотников Hornet

    ВСУ в десять раз сократили применение американских беспилотников Hornet

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские войска за последние два месяца в десять раз сократили применение американских беспилотников Hornet на фронте, сообщили в группировке войск «Центр».

    Как рассказали в подразделении противодействия БПЛА 61-й гвардейской бригады морской пехоты, еще недавно в зоне их ответственности за день могли пролетать до 15 таких дронов. Военнослужащий группировки войск «Центр» с позывным «Лада» сообщил, что сейчас же их число временами сокращается в десять раз, а иногда они практически не появляются, передает РИА «Новости».

    Снижение активности может быть связано с переходом противника к новой версии аппарата или с высокой эффективностью российских средств защиты. Большинство этих беспилотников удавалось успешно сбивать, так как они летят по заранее заданным координатам, чаще всего вдоль автомобильных дорог, что значительно упрощает их обнаружение.

    Американские дроны Hornet, получившие у военных прозвище «Марсиане», применяются ВСУ с весны для ударов по гражданскому транспорту и тыловым объектам. Российские подразделения научились подавлять их системами радиоэлектронной борьбы, засекать радиолокацией и уничтожать из стрелкового оружия.

    Ранее Вооруженные силы России поразили цеха производства беспилотников ВСУ. В августе в Луганске американский дрон с искусственным интеллектом Hornet повредил 14 машин.

    Российские детекторы «Тень» научились перехватывать американские беспилотники этого типа.

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    29 сентября 2026, 21:03 • Новости дня
    В ООН обратили внимание на жертвы среди гражданского населения России из-за атак ВСУ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил серьезную обеспокоенность увеличением числа жертв среди российских мирных жителей из-за ударов ВСУ.

    Гутерриш выразил тревогу в связи с увеличением количества погибших и раненых среди мирных жителей из-за ударов украинской армии по российской территории. Об этом сообщил официальный представитель главы всемирной организации Стефан Дюжаррик в ходе пресс-брифинга, передает РИА «Новости».

    «Он обеспокоен ростом числа жертв среди гражданского населения», – подчеркнул Дюжаррик.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Генеральной Ассамблее ООН Антониу Гутерриш признал факты гибели мирных жителей на российской территории.

    Позже генеральный секретарь организации обсудил с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым глобальные последствия украинского конфликта.

    Ранее Организация Объединенных Наций потребовала немедленно остановить атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру.

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    29 сентября 2026, 12:20 • Новости дня
    Минобороны сообщило о боях за пять населенных пунктов в кольце окружения

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Север» продолжают сжимать кольцо окружения и расширять внешнюю зону контроля в Харьковской области.

    В кольце окружения ведутся бои за освобождение Нестерного, Лукашово, Грачевки, Рубленого и Резниково. Нанесено комплексное огневое поражение по районам сосредоточения двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районе Хатнего Харьковской области, говорится в канале Max Минобороны.

    Потери ВСУ за сутки в кольце окружения составили более 60 военнослужащих, две бронемашины и два автомобиля.

    В ходе расширения внешней зоны контроля продолжаются активные бои за освобождение Приколотного.

    Кроме того, в Харьковской области нанесено огневое поражение по районам сосредоточения живой силы и опорным пунктам двух механизированных бригад ВСУ и пограничного отряда погранслужбы Украины у Ивашки и Константиновки.

    А в Сумской области нанесено огневое поражение живой силе и технике формирований трех механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны возле Хотени, Кияницы, Великой Рыбицы и Малой Рыбицы, отчитались в Минобороны.

    Утром во вторник сообщалось, что российские войска сорвали попытку прорыва ВСУ под Харьковом.

    За последние сутки российские войска освободили харьковскую Крейдянку.

    Накануне Минобороны сообщало о боях за четыре населенных пункта в Харьковской области.

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    29 сентября 2026, 19:25 • Новости дня
    В Азове после атак ВСУ повреждено остекление в 37 домах и пяти соцобъектах

    Tекст: Дарья Григоренко

    После ночной атаки ВСУ более 400 окон повреждено в 37 многоквартирных и частных домах, а также в пяти социальных объектах в Азове Ростовской области, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

    «Наибольшие повреждения в результате воздушной атаки – в Азове: остекление в 12 многоквартирных, 25 частных домах и пяти социальных объектах. В общей сложности повреждено более 400 окон», – написал Слюсарь в своем канале в Max.

    Сотрудники администрации провели подворовой обход, идет оценка ущерба и принимаются заявления от жителей. Всем пострадавшим будет оказана необходимая помощь. В Таганроге, где пострадал один человек, восстановлена примерно половина из почти 190 поврежденных окон, остальные планируется заменить в течение следующей недели.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, при ночной атаке украинских беспилотников на Азов и Таганрог пострадали пять человек.

    Власти Азова ввели режим чрезвычайной ситуации из-за последствий налета дронов.

    Упавшие беспилотные аппараты повредили жилые дома и городскую инфраструктуру.

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    29 сентября 2026, 14:25 • Новости дня
    Украинские военные бежали с позиций в Веселом Поле

    Минобороны сообщило о бегстве солдат ВСУ из Веселого Поля

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Часть военнослужащих ВСУ спасалась бегством в Веселом Поле ДНР, несмотря на свое численное превосходство, сообщили в российском военном ведомстве.

    Часть украинских военнослужащих покинула позиции в населенном пункте Веселое Поле в Донецкой Народной Республике, спасаясь бегством, передает ТАСС.

    «В ходе боевой работы военнослужащие группировки нанесли одновременные удары с флангов по оборонительным позициям противника в строениях и укрытиях, расположенных вдоль дороги населенного пункта. Несмотря на численное превосходство со стороны ВСУ, оборона боевиков пала – часть вражеской живой силы была уничтожена, а часть покинула поле боя, спасаясь бегством», – сообщили в Министерстве обороны России.

    В ведомстве уточнили, что перед штурмом расчеты беспилотников провели разведку и нанесли серию ударов по позициям противника, ослабив его оборону. После огневой подготовки российские штурмовые группы под прикрытием операторов дронов выдвинулись к населенному пункту.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили населенный пункт Веселое Поле в ДНР.

    Военные России также заняли Крейдянку в Харьковской области.

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    29 сентября 2026, 12:09 • Новости дня
    ВС России поразили объекты энергетики ВСУ

    Tекст: Мария Иванова

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение объектам энергетики ВСУ.

    Кроме того удары наносились по цехам производства и местам хранения БПЛА, складам боеприпасов и горючего, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах, говорится в канале Max Минобороны.

    Средствами ПВО сбиты шесть управляемых авиабомб и 287 беспилотника.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 674 самолета, 284 вертолета, 247 576 беспилотников, 672 ЗРК, 31 073 танка и другие бронемашины, 1 783 боевые машины РСЗО, 36 587 орудий полевой артиллерии и минометов, 73 167 единиц спецтехники, отчитались в Минобороны.

    Напомним, утром во вторник сообщалось, что ВС России нанесли групповой удар по центрам обработки данных в Киеве.

    Накануне армия России поразила цеха производства беспилотников ВСУ.

    ВС России за неделю нанесли два массированных и семь групповых ударов.

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    29 сентября 2026, 20:35 • Новости дня
    Силы ПВО сбили два украинских беспилотника над Севастополем

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские военнослужащие успешно отразили атаку украинских беспилотников в небе над Севастополем, уничтожив два вражеских аппарата без последствий для жителей, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

    Военные нейтрализовали два дрона ВСУ в небе над Севастополем.

    «Наши военные, ПВО и мобильные группы отразили атаку ВСУ на Севастополь. Нейтрализовано два БПЛА», – сообщил губернатор Михаил Развожаев. По его словам, в результате атаки никто не пострадал.

    Воздушная тревога в городе была объявлена в 19:02 по московскому времени. Режим опасности продлился около 20 минут, после чего обстановка стабилизировалась.

    В Азове после атак ВСУ повреждено остекление в 37 домах и пяти соцобъектах.

    26 сентября системы ПВО отразили атаку 15 украинских беспилотников на Севастополь. Днем ранее российские системы противовоздушной обороны уничтожили пять вражеских беспилотников над городом.

    А 19 сентября военные нейтрализовали в городе-герое семь украинских дронов.

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