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Российские военные назвали дроны «Баба-яга» приоритетной целью
Командир отряда БПЛА «Севера» Сват назвал «Бабу-ягу» приоритетной целью
Тяжелые гексакоптеры R-18 «Баба-яга» в Харьковской области являются одной из самых приоритетных целей, ВСУ используют их как для сброса боеприпасов, так и для доставки грузов, рассказал командир подразделения беспилотных систем с позывным Сват.
Тяжелые гексакоптеры R-18 «Баба-яга» в Харьковской области являются одной из самых приоритетных целей для российских военных, передает РИА «Новости».
По словам командира подразделения беспилотных систем с позывным Сват, украинские войска используют их как для сброса боеприпасов, так и для доставки грузов.
«Тяжелые коптеры противника – это средство огневого поражения путем сбросов, это и средство доставки подразделениям провианта или боекомплекта, поэтому для наших расчетов «Баба-Яга» – одна из самых приоритетных целей», – сказал военный.
Командир отметил, что уничтожение дронов осуществляется несколькими способами: путем тарана, дистанционного подрыва расчетами БПЛА-ПВО, а также из стрелкового оружия и комплекса «Елка» мобильными огневыми группами. С начала осени расчеты БПЛА и мобильные огневые группы группировки «Север» уничтожили более 130 таких дронов.
Военный подчеркнул, что совместная работа бойцов на наблюдательных постах, стрелков и расчетов позволила свести к минимуму деятельность данного типа техники в зоне ответственности. Расчеты ПВО и мобильные огневые группы круглосуточно дежурят, ведя поиск беспилотников, пытающихся атаковать освобожденные территории и приграничье.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные оставили без снабжения окруженные силы украинской армии под Харьковом.
В районе «Волчанского котла» бойцы уничтожили более 600 тяжелых гексакоптеров R-18.