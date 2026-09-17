Tекст: Алексей Дегтярёв

«Подразделения беспилотных систем 11-го армейского корпуса группировки войск «Север» уничтожили более 600 гексакоптеров R-18, более известных как «Баба-Яга», за несколько месяцев в районе «Волчанского котла», – сообщил собеседник РИА «Новости».

Командир подчеркнул, что круглосуточное дежурство постов воздушного наблюдения и разведки позволяет своевременно выявлять аппараты противника. После обнаружения тяжелого дрона информация оперативно доводится до командования и расчета FPV-дронов-перехватчиков.

Операторы разведывательного беспилотника сопровождают цель на всем маршруте полета и корректируют действия расчета перехвата.

Благодаря высокому уровню подготовки и опыту оператор уничтожает вражеский дрон тараном или дистанционным подрывом боевых частей. Детонация боеприпаса полностью выводит из строя основные агрегаты гексакоптеров.

В августе бойцы группировки «Север» ликвидировали на харьковском направлении свыше 420 тяжелых гексакоптеров.

В начале сентября российские военные сбили более 20 вражеских беспилотников методом тарана.

Примерно в это же время крупная группировка украинских войск попала в окружение под Волчанском.