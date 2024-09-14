В Волгограде завершился финальный этап патриотической игры «Зарница 2.0»

С успешным проведением военно-тактической игры их поздравил первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко

Он отметил важность проведения патриотических мероприятий такого масштаба и поблагодарил участников игры за мужество и стойкость, проявленные на полигоне.

«Зарница 2.0» – наглядное отражение гражданской позиции нашей молодежи. Она хорошо знакома старшему поколению, но участники «Движения Первых» предложили возродить игру, сделать ее актуальной, отражающей тенденции времени. Это первая «Зарница», которая прошла практически по всей стране. Это было поручение президента, обновленная «Зарница 2.0» должна дотянуться до каждой школы. Более 800 тыс. школьников, которые были отобраны в команды, 5 тыс. наставников, среди которых почти 400 человек – ветераны, участники специальной военной операции. Кем бы ни стали ребята, я уверен, что эти знания каждый сможет применить в жизни. Участники «Зарницы» проявили силу воли и терпение, мужества – если бы их деды и прадеды могли сегодня на них посмотреть, так же как на парней на передовой, их инструкторов, они точно ими гордились бы», – отметил Кириенко.

Большая военно-тактическая игра на местности продлилась сутки. Участники разделились на две полноценные армии: «Волга», которую отличали красные повязки, и «Ахтуба» с белыми повязками. В старшей возрастной категории на поле вышли 40 отрядов и 400 человек, в средней – 20 отрядов и 200 человек. Каждый отряд сопровождал инструктор, который следил за безопасностью. В отряды вошли командир (радист), военный корреспондент, специалист кибербезопасности (политрук), сапер, штурмовик, топограф (минометчик), два оператора дрона и два медика.

Армиям предстояло решить задачу по поиску и уничтожению Центра психологических операций условного противника. Армии выполняли тактические задания, осуществляли захват и удержание точек интереса, штурмовали укрепрайоны, искали разведданные, наносили удары по условным противникам силами авиации и артиллерии. Чтобы придать этапу больше динамики и реалистичности, использовалось лазертаг оборудование, позволяющее фиксировать ранения и поражения «солдат». Победителем признавалась армия, набравшая наибольшее число баллов.