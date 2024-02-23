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Стартовала всероссийская военно-патриотическая игра «Зарница 2.0»
На День защитника Отечества началась всероссийская военно-патриотическая игра «Зарница 2.0», ее участниками станут дети и подростки младшей, средней и старшей возрастных категорий.
Проект предоставляет детям возможность проявить себя, дать импульс к стремлениям, развить в них самодисциплину, чувство долга. Принять участие в игре смогут дети и подростки в возрасте от 8 до 17 лет со всей России, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Игра представляет собой цикл образовательных и спортивных мероприятий, цель которых развить у школьников чувство гордости за свою страну, сформировать навыки оказания первой помощи, выживания в дикой природе, работы с киберугрозами, управления наземными и воздушными беспилотными системами. Участников ждут испытания, разработанные с учетом современных вызовов и новейших технологий и основанные на принципах игры «Зарница», а также культурно-воспитательные мероприятия на каждом из этапов: выставки, лекции и др.
«Проведение традиционной Зарницы в новом высокотехнологичном формате позволит привлечь в текущем году более 3 млн участников. Мы создаем единую систему игры, адаптированную к разным возрастам и физическим возможностям. Это даст возможность включиться в реализацию проекта практически всем школам, профессиональным образовательным организациям и вузам. «Зарница 2.0» Движения Первых станет важным элементом единой системы патриотического воспитания юных граждан нашей страны», – рассказал председатель правления «Движения Первых» Григорий Гуров.
Особенностью игры стали ее технологичность, а также применение беспилотных летательных аппаратов и лазертаг оборудования и др. Участники займутся командными и индивидуальными испытаниями, которые отвечают современным вызовам. Они попробуют свои силы и покажут навыки по кибербезопасности, оборудованию и маскировке позиций, тактической медицине, военной журналистике, огневой подготовке, пожарной эстафете, основам выживания в дикой природе, и в состязании операторов БПЛА. Кроме того, участники пройдут состязания на знание отечественной истории и основ государственности, а также смотр строя и песни.