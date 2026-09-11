Обломки сбитых беспилотников повредили дома и автомобили в Дзержинске

Tекст: Дмитрий Зубарев

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в Max сообщил о последствиях ночной атаки на регион. Силы противовоздушной обороны перехватили более полусотни вражеских дронов.

«Ночью силами Минобороны, Росгвардии и отряда «Барс НН» отражена атака 51 БПЛА. По предварительным данным, пострадавших нет. Вместе с тем падение обломков вызвало повреждения многоквартирных и частных домов, автомобилей и других гражданских объектов в Дзержинске. Обломков много, оценка ущерба продолжается, на местах инцидентов работают экстренные службы», – заявил глава региона.

Власти заверили, что местным жителям, чье имущество получило повреждения в результате падения фрагментов беспилотников, обязательно окажут необходимую помощь и поддержку.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце августа силы ПВО нейтрализовали атаку более 40 беспилотников в Нижегородской области.

Неделей ранее военные уничтожили 52 украинских дрона над территорией этого региона.

В середине того же месяца обломки сбитого аппарата повредили припаркованные машины у жилого дома в Дзержинске.