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Обломки сбитых беспилотников повредили дома и автомобили в Дзержинске
Упавшие обломки БПЛА повредили многоквартирные и частные дома и автомобили в Дзержинске. Отражена атака 51 БПЛА, пострадавших, по предварительным данным, нет, сообщил в «Максе» губернатор Глеб Никитин.
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в Max сообщил о последствиях ночной атаки на регион. Силы противовоздушной обороны перехватили более полусотни вражеских дронов.
«Ночью силами Минобороны, Росгвардии и отряда «Барс НН» отражена атака 51 БПЛА. По предварительным данным, пострадавших нет. Вместе с тем падение обломков вызвало повреждения многоквартирных и частных домов, автомобилей и других гражданских объектов в Дзержинске. Обломков много, оценка ущерба продолжается, на местах инцидентов работают экстренные службы», – заявил глава региона.
Власти заверили, что местным жителям, чье имущество получило повреждения в результате падения фрагментов беспилотников, обязательно окажут необходимую помощь и поддержку.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце августа силы ПВО нейтрализовали атаку более 40 беспилотников в Нижегородской области.
Неделей ранее военные уничтожили 52 украинских дрона над территорией этого региона.
В середине того же месяца обломки сбитого аппарата повредили припаркованные машины у жилого дома в Дзержинске.