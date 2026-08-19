СССР мог отойти от края пропасти, сохраниться как единая страна с 300-миллионным рынком, в которой народам не приходится оспаривать друг у друга ни землю, ни историю. Ничто не было предопределено. Всего-навсего должны были найтись руководители, способные проявить волю и идти до конца.3 комментария
Над Нижегородской областью уничтожили 52 дрона ВСУ
Системы противовоздушной обороны поразили 52 беспилотника над Нижегородской областью, сообщил глава региона Глеб Никитин.
«Ночью силы Минобороны РФ, Росгвардии и бойцы отряда «Барс НН» отразили атаку 52 БПЛА на Нижегородскую область», – указал Никитин в Max.
Он отметил, что, по предварительным данным, никто не пострадал.
Повреждены два частных дома, надворные постройки и автомобили, а также остекление многоквартирного дома.
Губернатор добавил, что точная информация о нанесенном материальном ущербе сейчас выясняется. На местах падения обломков работают профильные оперативные службы.
Несколько дней назад обломки беспилотника упали у жилого дома в Дзержинске.
В начале месяца в результате налета украинского дрона пострадали четверо мирных жителей региона.
Перед этим средства противовоздушной обороны перехватили 26 летательных аппаратов над Нижегородской областью.