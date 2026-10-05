Fox News: Ракеты КНДР могут поставить под угрозу Гуам и Аляску

Tекст: Игорь Иножарский

КНДР 3 октября испытала описанную как среднюю по дальности стратегическую ракету, которую Пхеньян отнёс к «гиперзвуковой стратегической оружейной системе»; по данным северокорейского ЦТАК, она пролетела около тысячи километров над водами к востоку от страны, а аналитик Сидни Сайлер предупредил, что такая дальность может поставить в зону поражения Гуам и части Аляски, сообщает Fox News со ссылкой на агентство Reuters.

Сайлер пояснил, что запуск ракеты средней дальности с возможной дальностью от 3 до 5 тыс. километров выводит в досягаемость не только Гуам, но и Японию, отметив при этом, что подготовка к таким испытаниям делает маловероятным их прямое объяснение недавними заявлениями Трампа. «С точки зрения КНДР их общая дипломатическая стратегия – приучить мир принять их такими, какие они есть: не идущим на денуклеаризацию, регулярно запускающим ракеты, периодически провоцирующим и риторически вынуждающим государством», – заявил эксперт.

По словам Сайлера, Пхеньян фактически прекратил диалог с Сеулом и неоднократно отвергал предложения Вашингтона о переговорах, а нынешние пуски проходят на фоне попыток Трампа возродить личные контакты с Ким Чен Ыном. Бывший сотрудник разведсообщества США подчеркнул, что отсутствие запусков межконтинентальных ракет почти два года не означает готовности отказаться от ракетно-ядерных программ, а лишь демонстрирует стремление КНДР продолжать их развитие независимо от дипломатических усилий.

Трамп на митингах в штатах Огайо и Техас вновь подчёркивал, что «прекрасно ладит» с Ким Чен Ыном и что при лидере, располагающем более чем ста ядерными ракетами, лучше сохранять хорошие отношения, считая личный диалог способом снижения напряжённости и управления возможными кризисами. Сайлер допустил, что бывшая звезда НБА Деннис Родман, многократно встречавшийся с Кимом и сопровождавший Трампа в недавней поездке по США, может делиться с экс-президентом своими наблюдениями о личности северокорейского лидера, но до какой-либо реальной посреднической миссии Родмана «ещё очень далеко».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Ким Чен Ын лично наблюдал за пуском стратегических ракет в КНДР. Тихоокеанское командование США в тот же день заявило, что запуск северокорейской ракеты не представлял угрозы для территории США и их союзников. На прошлой неделе Пхеньян обвинил Вашингтон в попытке возобновить ядерные испытания.