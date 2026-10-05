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Премьер Самоа извинился за видео с нацистским приветствием
Премьер-министр Самоа Шмидт извинился за нацистское приветствие
Премьер-министр Самоа Лааули Леуатеа Шмидт принес извинения после публикации видеозаписи 2007 года, на которой он вскидывает руку в нацистском приветствии и произносит «Хайль Гитлер».
Шмидт извинился после того, как местная газета Samoa Observer опубликовала семисекундный клип с семейного собрания Шмидтов на острове Савайи в июле 2007 года. В то время он был депутатом и вице-спикером парламента, сообщает Al Jazeera.
На видео Шмидт держит микрофон, призывая собравшихся поднять правые руки и сказать «Хайль Гитлер». Около десятка человек последовали его призыву. Достоверность видеозаписи подтвердило Radio New Zealand.
«Я отвергаю нацизм, антисемитизм, расизм и все формы политического экстремизма», – заявил Шмидт. Он подчеркнул, что эти слова и жест были неуместными независимо от намерений, и добавил, что инцидент не отражает его убеждений или ценностей правительства и народа Самоа.
После публикации видео академики, опрошенные Samoa Observer, подвергли премьера критике. Историк нацистской Германии Ричард Эванс назвал кадры «шокирующими и тревожными».
Шмидт стал премьер-министром в 2025 году и неоднократно публично поддерживал Израиль. Он планирует открыть посольство Самоа в Иерусалиме до конца 2026 года.
Как писала газета ВЗГЛЯД, летом президент Колумбии опубликовал в соцсети нацистское приветствие. В прошлом году нескольких военнослужащих Вооруженных сил Канады отстранили за нацистское приветствие. В польском Сейме назвали выкрик «Слава Украине» нацистским приветствием.