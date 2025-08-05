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В польском сейме назвали выкрик «Слава Украине» нацистским приветствием
Польский политик Фриц сравнил лозунг «Слава Украине» с приветствием нацистов
Польский политик Роман Фриц националистический лозунг «Слава Украине» сравнил с нацистским приветствием после выступления депутата от правящей партии, вызвав скандал среди парламентариев.
В польском сейме разгорелся скандал после того, как депутат от правящей партии «Гражданская коалиция» Клаудия Яхира завершила свою речь националистическим лозунгом «Слава Украине», передает РИА «Новости».
Польский политик Роман Фриц выступил с резкой критикой назвав это примером позорного забывания бандеровского и нацистского.
В польском Сейме такого еще не было, как если бы кто-то крикнул «Зиг хайль»( фраза внесена Минюстом России в перечень нацистских символов и лозунгов).
Ранее глава Польши Анджей Дуда также выражал недовольство украинскими законами, оправдывающими военные преступления против поляков во время Второй мировой войны, отмечается в публикации.
Избранный президент Польши Кароль Навроцкий потребовал от Владимира Зеленского изменить позицию Киева по вопросам совместной истории.