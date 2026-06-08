Президент Колумбии опубликовал в соцсети нацистское приветствие

Президент Колумбии Петро опубликовал в соцсети нацистское приветствие

Tекст: Дарья Григоренко

Колумбийский лидер вызвал широкий общественный резонанс, оставив скандальный комментарий в социальной сети. В ответ на статью издания El Espectador он написал: «Хайль Гитлер», передает «Царьград».

Материал газеты был посвящен Абелардо де ла Эсприэлле, который представляет консерваторов на грядущих президентских выборах. В статье говорилось, что стране необходимо усиление власти, обеспечение экономической свободы и установление порядка для борьбы с преступностью. Кандидат описывался как «хирург», способный решить эти проблемы.

Министерство иностранных дел Израиля резко осудило поступок колумбийского президента. В ведомстве заявили, что такие действия свидетельствуют о потере моральных ориентиров и наносят ущерб репутации политика.

Как писала газета ВЗГЛЯД, месяцем ранее президент Колумбии Густаво Петро сравнил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху с Адольфом Гитлером.

До этого колумбийский лидер разорвал дипломатические отношения с израильской стороной из-за ситуации в секторе Газа.

Также политик выступил против участия колумбийских наемников в боевых действиях на Украине.