Соцопросы в США неизменно фиксируют снижение уровня поддержки Израиля. И это становится для Америки не внешне-, а внутриполитическим фактором, бьющим прежде всего по Трампу.0 комментариев
Президент Колумбии опубликовал в соцсети нацистское приветствие
Президент Колумбии Петро опубликовал в соцсети нацистское приветствие
Президент Колумбии Густаво Петро спровоцировал международный скандал, ответив нацистским лозунгом на публикацию о кандидате от консерваторов.
Колумбийский лидер вызвал широкий общественный резонанс, оставив скандальный комментарий в социальной сети. В ответ на статью издания El Espectador он написал: «Хайль Гитлер», передает «Царьград».
Материал газеты был посвящен Абелардо де ла Эсприэлле, который представляет консерваторов на грядущих президентских выборах. В статье говорилось, что стране необходимо усиление власти, обеспечение экономической свободы и установление порядка для борьбы с преступностью. Кандидат описывался как «хирург», способный решить эти проблемы.
Министерство иностранных дел Израиля резко осудило поступок колумбийского президента. В ведомстве заявили, что такие действия свидетельствуют о потере моральных ориентиров и наносят ущерб репутации политика.
Как писала газета ВЗГЛЯД, месяцем ранее президент Колумбии Густаво Петро сравнил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху с Адольфом Гитлером.
До этого колумбийский лидер разорвал дипломатические отношения с израильской стороной из-за ситуации в секторе Газа.
Также политик выступил против участия колумбийских наемников в боевых действиях на Украине.