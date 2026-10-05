В Алешки я не смогла попасть. Украинцы жгут абсолютно все машины, не разбирая – гражданские они или военные. Но мы с друзьями ездили в соседнюю с Алешками Голую Пристань – город чуть ниже по течению Днепра.0 комментариев
Уголовное дело уральской банды садистов с автомойки передали в суд
Дело пытавшей людей на автомойке уральской преступной группы поступило в суд
Уголовное дело об издевательствах на автомойке в Каменске-Уральском в отношении восьми фигурантов поступило в Свердловский областной суд, жертвами, полагает следствие, стали 15 человек, сообщила пресс-служба инстанции.
Материалы резонансного расследования объемом 84 тома переданы в Свердловский областной суд, передает РИА «Новости».
«Уголовное дело в объеме 84 томов поступило в Свердловский областной суд для рассмотрения по существу. На скамье подсудимых предстанут восемь человек», – заявили в пресс-службе инстанции. Первое судебное заседание назначено на 15 октября.
По данным следствия, преступное сообщество появилось в 2024 году. Злоумышленники похищали потерпевших, жестоко избивали их и под угрозой расправы вымогали крупные суммы денег. От действий бандитов пострадали 15 граждан, включая нескольких подростков.
Прикрытие преступникам обеспечивал бывший инспектор ДПС. Экс-полицейский запугивал жертв и передавал организатору информацию о расположении постов ГАИ, что помогло главарю скрыться в феврале 2026 года.
Среди обвиняемых числятся Виктор Кухтин, Иван Петров, Сергей Рябов, Александр Банников, Александр Анашкин, Ярослав Данько, Всеволод Чемезов и Артем Штука. Фигурантам вменяют похищения людей, грабежи, вымогательства, истязания и превышение должностных полномочий.
Как писала газета ВЗГЛЯД, силовики задержали лидера причастной к пыткам на автомойке группировки летом прошлого года.
Один из обвиняемых по этому делу ранее похитил двух несовершеннолетних из-за имущественных претензий.