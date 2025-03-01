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Обвиняемый в избиении девушек на Урале ранее похищал подростков
СК: Обвиняемый в избиении девушек на Урале ранее похищал подростков на автомойке
Один из обвиняемых в избиении девушек на автомойке в Каменске-Уральском Свердловской области оказался замешан в похищении двух несовершеннолетних в декабре прошлого года, применив к ним физическое насилие, сообщило СУ СК России по региону.
Следствие установило, что один из обвиняемых в избиении девушек на автомойке в Каменске-Уральском ранее похитил двух несовершеннолетних. Преступный эпизод произошел 2 декабря 2024 года, когда 21-летний обвиняемый и его 19-летний подельник увезли юношу и девушку из одной квартиры в помещение автомойки. Затем к ним было применено физическое насилие, после чего их отпустили на следующий день, передает ТАСС.
Поводом для похищения стали имущественные претензии к подросткам, сообщили в следственном управлении СК РФ по региону. В связи с этим возбуждено уголовное дело по статье о похищении двух лиц с применением насилия. Полиция продолжает искать очевидцев и проверять фигурантов на причастность к другим преступлениям.
Ранее, 3 января, произошел инцидент с избиением двух девушек, одна из которых несовершеннолетняя. Трое молодых мужчин 2004, 2007 и 2008 годов рождения, увезли их на автомойку и применили физическое и психическое насилие. Обвинения в хулиганстве, похищении и понуждении к сексуальным действиям предъявлены всем задержанным.
Ранее в Москве было завершено расследование дела о похищениях и вымогательстве, в рамках которого два жителя Подмосковья обвиняются в похищении девяти человек и вымогательстве более 750 тыс. рублей, и дело передано в суд.
Следственный комитет сообщал, что обвиняемые насильно сажали девушек в автомобиль, угрожали им физической расправой и возили по Москве, требуя деньги, а после получения желаемого мужчины высаживали потерпевших из машины.
В Главном следственном управлении СК по Москве сообщали, что обвиняемым в похищениях девушек вменяли до восьми эпизодов.