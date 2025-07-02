  • Новость часаПосольство РФ сообщило о жалобах россиян на насилие и проверки документов в Азербайджане
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    За недавними подрывами нефтяных танкеров мог стоять Киев
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    Путин поблагодарил Киргизию за особый статус русского языка
    МИД предупредил россиян о рисках поездок в Азербайджан
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    Мнения
    Василий Авченко Василий Авченко История Приморья могла пойти не российским путем

    Основание Владивостока связано с соперничеством России не с Востоком, как может показаться, а с Западом. Еще во время Крымской войны 1853-1856 годов (которая шла и на Тихом океане тоже) берега Приморья наперегонки ощупывали англичане и французы.

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    Игорь Переверзев Игорь Переверзев Ближневосточная трагедия на глазах превратилась в фарс

    Все выглядело, как начало третьей мировой. В конфликт вовлекается Америка. Ракеты выпущены с подводных лодок по наземным объектам. Семь уникальных стелс-бомбардировщиков B-2 облетают половину Земли, подкрадываются к ядерным объектам Ирана. Голливуд, да и только. Но есть нюансы.

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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Азербайджан включил режим беспокойного соседа

    Те, кто живет в силовом пространстве России, всегда будут ее побаиваться. Наши отношения с соседями на пространстве бывшего СССР и дальше будут периодически сопровождаться недоразумениями вроде тех, что мы имеем сейчас с Баку.

    23 комментария
    2 июля 2025, 17:22 • Новости дня

    На Урале задержали главаря банды, пытавшей девушек

    В Каменске-Уральском задержали главаря ОПГ, пытавшей девушек на автомойке

    Tекст: Евгения Караваева

    Жителя Каменска-Уральского, руководившего преступной группой, задержали по подозрению в похищении и насилии над девушками и подростками на автомойке.

    На Урале задержали лидера организованной преступной группы, причастной к похищениям и пыткам девушек и подростков на автомойке в Каменске-Уральском, сообщает СУ СК России по Свердловской области в своем Telegram-канале.

    По версии следствия, преступления совершались с участием других членов группировки в 2023 и 2024 годах. Отмечается, что все жертвы были несовершеннолетними.

    «Фигурантам, в зависимости от роли каждого, предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ст. 126 УК РФ (похищение человека), 163 УК РФ (вымогательство), 213 УК РФ (хулиганство), ст. 133 УК РФ (понуждение к действиям сексуального характера) и ст. 139 УК РФ (незаконное проникновение в жилище)»,- сообщили в СК.

    Главаря ОПГ обвиняют, в том числе, в похищении подростка в ноябре 2024 года, еще двух несовершеннолетних в декабре 2024 года, а также в вымогательстве денег у молодого человека в июле 2024 года. По данным СК, жертв против их воли перевозили на территорию автомойки, где подвергали жестокому обращению и применяли физическое насилие.

    Злоумышленник скрывался от следствия, однако полицейские подразделения по борьбе с организованной преступностью совместно с СОБР Росгвардии сумели его обнаружить и задержать. В отношении задержанного 35-летнего мужчины следствие ходатайствует о заключении под стражу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в Красноярском крае полиция задержала банду, которая похищала женщин. а в Москве следствие завершило расследование дела о похищениях и вымогательстве - два жителя Подмосковья обвиняются в похищении девяти человек и вымогательстве более 750 тыс. рублей.

    2 июля 2025, 01:26 • Новости дня
    Клишас заявил о недопустимости диктата диаспор в России
    Клишас заявил о недопустимости диктата диаспор в России
    @ кадр из видео

    Tекст: Антон Антонов

    Представители этнических диаспор не смогут навязывать свои порядки, а тех, кто откажется выполнять российские законы, будут привлекать к ответственности, заявил председатель комитета Совфеда по госстроительству Андрей Клишас.

    «Никакие диаспоры не могут диктовать Российскому государству и нашим гражданам свои правила», – заявил Клишас в Telegram.

    Он отметил, что соблюдение российских законов обязательно для всех, проживающих на территории страны. Сенатор также заявил, что несогласные с этим «свою жизнь продолжат в учреждениях ФСИН».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, отношения между Россией и Азербайджаном обострились. После того, как в Свердловской области сотрудники силовых структур задержали членов этнической преступной группы, в Баку арестовали руководителя «Sputnik Азербайджан» Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова. Кроме того, азербайджанский суд арестовал восемь россиян, которые якобы причастны к транзиту наркотиков и киберпреступлениям. В Екатеринбурге силовики задержали главу азербайджанской диаспоры Шахина Шыхлински. Позднее его отпустили после допроса.

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    1 июля 2025, 18:02 • Новости дня
    Российские десантники захватили танк «Леопард 2А6» с полным боекомплектом
    Российские десантники захватили танк «Леопард 2А6» с полным боекомплектом
    @ EPA/TASS

    Tекст: Евгения Караваева

    Немецкий танк подбит беспилотником и доставлен в расположение десантного полка практически без серьезных повреждений.

    Технику немецкого производства эвакуировали в расположение гвардейского парашютно-десантного полка из района населенного пункта Дарьино в Курской области, сообщает Минобороны России в своем Telegram-канале. Танк ранее подбил зимой боец тульских десантников с помощью FPV-дрона.

    Из-за заклинивших бортовых редукторов российские военные сняли гусеницы и эвакуировали машину на катках. По информации военного ведомства, танк оказался практически с полным боекомплектом и без критических повреждений, что позволило транспортировать его в тыл для дальнейшего изучения и возможного использования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД во вторник, ВСУ за сутки потеряли более 1365 военнослужащих в зоне спецоперации.

    Российские средства ПВО сбили три крылатые ракеты Storm Shadow, выпущенные с Украины.

    Генштаб ВСУ на официальной карте впервые показал потерю контроля над рядом населенных пунктов на севере Сумской области.

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    1 июля 2025, 16:55 • Видео
    Ссора с Азербайджаном. Откуда столько эмоций?

    Посол Азербайджана Рахман Мустафаев, вызванный в МИД РФ в связи с последними событиями, пробыл там около часа. Почему в Баку перешли в режим русофобии и берут заложников из числа российских журналистов?

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    1 июля 2025, 19:02 • Новости дня
    Лукашенко пригрозил Польше исчезновением с карты мира

    Лукашенко заявил о превращении Польши и Прибалтики в военный полигон

    Лукашенко пригрозил Польше исчезновением с карты мира
    @ Сергей Бобылев/POOL/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Польша и страны Балтии превращаются в военный полигон и рискуют вновь исчезнуть с карты мира.

    Лукашенко на торжественном собрании ко Дню независимости страны подчеркнул, что Польша и страны Балтии превращаются в очередной военный полигон наравне с Украиной, передает ТАСС. По его словам, такие государства западных соседей не интересуют ни в каком ином качестве, кроме как военной площадки.

    Лукашенко отметил: «Никто не хочет вспоминать, чем закончился поход на восток, как сейчас модно говорить, «гитлеровского Евросоюза». Поэтому Польша и страны Балтии позволяют превращать себя в очередной после Украины военный полигон. Ни в каком другом статусе наши ближайшие соседи Западу абсолютно не интересны. Если хотят в очередной раз исчезнуть с карты мира – это будет их выбор».

    Он подчеркнул, что ответственность за возможные последствия такого положения дел лежит исключительно на самих этих странах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Польша не планирует направлять своих военных на Украину и ограничится логистической поддержкой стран, готовых предоставить Киеву военные гарантии.

    Уходящий президент Польши Анджей Дуда во время визита на Украину призвал Киев проявить терпение и сохранять диалог с новым лидером.

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    2 июля 2025, 12:50 • Новости дня
    Кремль увидел «все детали» задержания россиян в Азербайджане
    Кремль увидел «все детали» задержания россиян в Азербайджане
    @ кадр из видео

    Tекст: Дарья Григоренко

    Кремль внимательно ознакомился с видеозаписями задержания граждан России в Азербайджане и обратил внимание на все детали, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Он подчеркнул: «Действительно, мы видели все видеокадры, обратили внимание на все детали», передает РИА «Новости».

    Песков также заявил, что Москва будет по дипломатическим каналам защищать законные интересы своих граждан, задержанных в Азербайджане, используя для этого все имеющиеся средства. Он добавил, что российские власти внимательно рассмотрели фотографии задержанных россиян, на которых заметны синяки и кровоподтеки, пишет ТАСС.

    Напомним, в Азербайджане задержали граждан России, которые якобы входили в преступные группы. Задержание россиян произошло на фоне обострения отношений России и Азербайджана.

    Поводом для обострения отношений между двумя странами стала острая реакция Баку на задержание в Екатеринбурге членов этнической ОПГ. Кроме того, в Азербайджане арестованы руководитель «Sputnik Азербайджан» Игорь Картавых и шеф-редактор издания Евгений Белоусов.

    1 июля восемь россиян, которые, по версии азербайджанской стороны, якобы причастны к транзиту наркотиков и киберпреступлениям, были арестованы в Баку на четыре месяца.

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    1 июля 2025, 18:33 • Новости дня
    Зеленский и Алиев обсудили Россию по телефону

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский обсудил с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым поддержку территориальной целостности Украины и ситуацию вокруг отношений Баку и Москвы.

    Зеленский в своем Telegram-канале заявил, что поблагодарил Алиева за поддержку украинского народа и территориальной целостности, передает «Газета.Ru». По его словам, в ходе беседы обсуждалось обострение отношений между Москвой и Баку.

    Глава Украины отметил, что выразил Алиеву поддержку «в ситуации, когда Россия издевается над гражданами Азербайджана и угрожает республике». «У нас с президентом Алиевым одинаковое видение: жизнь и достоинство каждого человека должны быть защищены», – заявил он.

    Кроме того, президенты затронули вопросы развития двусторонних связей, в том числе в энергетической и гуманитарной сферах. Стороны договорились провести заседание Совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.

    Ранее МИД заявил о попытках посеять разлад между Россией и Азербайджаном. Кремль выразил надежду на скорое освобождение российских журналистов, задержанных в Баку.

    Напомним, послу Азербайджана в Москве Рахману Мустафаеву был передан протест с требованием освободить журналистов, задержанных в Баку, а также прекращения антироссийской кампании в азербайджанских СМИ.

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    1 июля 2025, 23:43 • Новости дня
    Мерц выдвинул условия для обсуждения с Путиным ситуации на Украине
    Мерц выдвинул условия для обсуждения с Путиным ситуации на Украине
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Канцлер Германии Фридрих Мерц не исключил обсуждения с президентом России Владимиром Путиным урегулирования на Украине, но заявил, что согласен на это при двух условиях.

    Мерц в интервью ARD заявил, что не собирается посещать Россию в обозримом будущем, если со стороны Москвы произойдет эскалация ситуации на Украине, передает ТАСС.

    В то же время он допустил обсуждение с президентом России путей достижения перемирия на Украине, но обозначил два условия. По его словам, «во-первых, должно быть ясно, что имеется такое направление». «И это возможно только с Украиной, но не за спиной Украины», – назвал он второе условие.

    По его словам, обсуждение этих вопросов возможно только при соблюдении данных условий, но пока до этого момента стороны не дошли.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июня Мерц заявил, что считает нецелесообразным телефонный разговор с президентом России.

    Во вторник состоялся телефонный разговор Владимира Путина с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

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    2 июля 2025, 04:05 • Новости дня
    Зеленский подтвердил ликвидацию командира бригады ВСУ
    Зеленский подтвердил ликвидацию командира бригады ВСУ
    @ Serhii Sobko

    Tекст: Антон Антонов

    Украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что российскими войсками ликвидирован полковник вооруженных сил Украины Сергей Захаревич.

    О ликвидации Захаревича во вторник сообщили украинские СМИ. «Погиб командир 110-й отдельной механизированной бригады полковник Захаревич, другие ребята из бригады», – приводит слова Зеленского РИА «Новости».

    По данным Telegram-канала самой бригады, в конце июня батальонно-тактическая группа 110-й бригады была срочно переброшена в один из населенных пунктов Сумской области.

    Зеленский уточнил, что ликвидация Захаревича и других военных стала результатом удара ВС России по Гуляйполю Днепропетровской области Украины, передает ТАСС.

    Как пишут военкоры, сейчас 110-я ОМБр воюет на новопавловском направлении, недалеко от границы Днепропетровской области.

    Председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов указал, что «это как минимум девятый комбриг ВСУ, ликвидированный нашей армией за время проведения СВО».

    «Ликвидация Захаревича – это не только урок оккупантам, которые пришли топтать сапогом южнорусские земли, но и очередное подтверждение точности и эффективности действий наших ребят на запорожском фронте», – сказал он.

    Рогов заявил, что 110-я бригада ВСУ участвовала во вторжении в Курскую область.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июня российские войска заняли первый населенный пункт Днепропетровской области. Вооруженные силы России выбили подразделения ВСУ из села Дачное на границе Днепропетровской области и ДНР.

    Украина принимает срочные меры по укреплению обороны города Сумы на фоне создания российскими войсками буферной зоны вдоль границы. Генштаб ВСУ впервые признал утрату контроля над рядом населенных пунктов на севере Сумской области, что было отражено на официальной карте, опубликованной украинским военным руководством.

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    1 июля 2025, 19:12 • Новости дня
    Национальный центр «Россия» отметил свою первую годовщину

    Национальный центр «Россия» отметил свою первую годовщину

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Год назад было подписано распоряжение о создании Национального центра «Россия», который стал площадкой диалога и просвещения в масштабах всей страны.

    Президент России Владимир Путин ровно год назад подписал распоряжение о создании Национального центра (НЦ) «Россия», сообщает Telegram-канал центра.

    НЦ вырос из масштабной выставки и стал всероссийской просветительской инициативой, где формируется культурный код и рождаются новые идеи. Путин тогда отметил: «Национальный центр будем создавать – это решено».

    За прошедший год центр стал важной точкой притяжения и диалога, объединив всю страну в стремлении к развитию и гордости за достижения. За семь месяцев экскурсоводы провели более 10 тыс. экскурсий, а всего в стенах центра прошло несколько сотен мероприятий, включая международные.

    Генеральный директор НЦ Наталья Виртуозова поделилась, что команда стремится сделать центр гармоничным пространством для творчества и вдохновения, ведь, по ее словам, у русского человека есть невероятная потребность гордиться своей страной.

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    1 июля 2025, 20:21 • Новости дня
    В Екатеринбурге задержали главу азербайджанской диаспоры

    В Екатеринбурге задержали главу азербайджанской диаспоры Шихлинского

    В Екатеринбурге задержали главу азербайджанской диаспоры
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Екатеринбурге сотрудники силовых структур задержали главу азербайджанской диаспоры на Урале Шахина Шихлинского, сообщают СМИ.

    Информацию о задержании Шихлинского распространило агентство Ura.Ru со ссылкой на источники в силовой среде. По информации журналистов, задержание произошло у торгового центра Baku Plaza, где, по словам одного из собеседников, Шихлинский «принудительно покинул автомобиль».

    Второй источник агентства сообщил, что Шихлинский «может подозреваться в причастности к организации убийств, совершенных в прошлые годы». По этим эпизодам ранее были арестованы пятеро уроженцев Азербайджана.

    Дозвониться до самого Шихлинского и его сына-адвоката не удалось. Агентство запросило комментарии у пресс-служб свердловских силовых ведомств, но ответов на момент публикации не поступило.

    Ранее МИД заявил о попытках посеять разлад между Россией и Азербайджаном. Кремль выразил надежду на скорое освобождение российских журналистов, задержанных в Баку.

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    1 июля 2025, 19:30 • Новости дня
    Путин провел телефонный разговор с Макроном
    Путин провел телефонный разговор с Макроном
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с французским лидером Эммануэлем Макроном, сообщил Кремль.

    По информации из Telegram-канала Кремля, разговор между лидерами состоялся по инициативе французской стороны. В ходе диалога Путин и Макрон уделили большое внимание ситуации на Ближнем Востоке, особенно на фоне обострения конфликта между Ираном и Израилем, а также в связи с ударами США по иранским ядерным объектам.

    Президенты подчеркнули особую ответственность России и Франции как постоянных членов Совета Безопасности ООН в поддержании мира и безопасности, в том числе в ближневосточном регионе. Лидеры отметили важность уважения законного права Ирана на развитие мирного атома и необходимости продолжения выполнения им своих обязательств по Договору о нераспространении ядерного оружия, включая сотрудничество с МАГАТЭ.

    Стороны подчеркнули, что кризис вокруг иранской ядерной программы, как и другие противоречия в регионе, должны решаться исключительно политико-дипломатическими средствами. Президенты условились поддерживать дальнейшие контакты для возможной координации позиций.

    В ходе обсуждения ситуации на Украине Путин отметил, что конфликт стал прямым следствием политики западных государств, которые долгое время игнорировали интересы безопасности России, создавали на Украине антироссийский плацдарм, потворствовали нарушениям прав русскоязычных жителей, а теперь ведут линию на затягивание боевых действий, осуществляя подпитку киевского режима различными современными вооружениями.

    Говоря о перспективах мирного урегулирования, президент России подтвердил принципиальные подходы к возможным договоренностям, которые должны носить комплексный и долгосрочный характер, предусматривать устранение первопричин украинского кризиса и опираться на новые территориальные реалии. 

    В феврале Макрон заявил, что готов провести переговоры с Путиным, если это будет способствовать урегулированию украинского конфликта. Президенты России и Франции в последний раз общались по телефону в сентябре 2022 года.

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    2 июля 2025, 00:38 • Новости дня
    Главу азербайджанской диаспоры отпустили после допроса в Екатеринбурге
    Главу азербайджанской диаспоры отпустили после допроса в Екатеринбурге
    @ кадр из видео

    Tекст: Антон Антонов

    Руководитель азербайджанской диаспоры в Свердловской области Шахин Шыхлински отпущен после проведения допроса в Екатеринбурге, сообщил его сын Мутвалы Шыхлински.

    Мутвалы Шыхлински уточнил, что допрос связан с делом против братьев Сафаровых, фигурантов резонансных расследований об убийствах и покушениях на убийство, произошедших в Екатеринбурге в 2001–2011 годах. Как пояснил Мутвалы Шыхлински, его отец является свидетелем по уголовному делу, передает РБК.

    Мутвалы Шихлински сообщал, что после задержания его «отпустили, а отца увезли в СК РФ по Свердловской области», пишет «Комсомольская правда».

    Корреспондент издания Александр Коц рассказал, что при задержании «пострадал боец ФСБ». Он опубликовал видеозапись, на которой «водитель «Гелика» резко дает назад, сбивая дверью сотрудника ФСБ», тот «падает и сильно, с размаха бьется головой о дорогу». «За рулем был сын главы азербайджанской диаспоры Урала, адвокат», – сообщил Коц в Telegram.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Екатеринбурге сотрудники силовых структур задержали главу азербайджанской диаспоры. В конце июня в Свердловской области была пресечена деятельность этнической преступной группы, подозреваемой в ряде убийств и покушений на убийство. Хотя задержанные являются гражданами России, МИД Азербайджана сделал официальное заявление «в связи с нападениями» на выходцев страны.

    Азербайджан пошел на обострение отношений с Россией: отменил культурные мероприятия с участием российских учреждений, провел обыск в офисе агентства Sputnik в Баку и арестовал его сотрудников. Кроме того, суд в Баку арестовал восемь россиян по делу о наркотиках и киберпреступлениях.

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    2 июля 2025, 13:31 • Новости дня
    В саратовском селе прошел стихийный сход граждан после гибели подростка

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Трагедия с гибелью подростка на мопеде спровоцировала массовый протест и резкое обострение настроений жителей села Подлесное в Саратовской области, сообщают местные СМИ.

    Стихийный сход жителей села Подлесное Саратовской области прошел после гибели 15-летнего подростка в ДТП с участием автомобиля «Лада Веста», передает «Взгляд-инфо».

    На месте присутствовали глава района Дмитрий Романов, прокурор Николай Альков и начальник полиции Дмитрий Даньшин. На собрании обсуждали вопросы поведения представителей табора, прозвучали требования их выселения, а часть жителей публично выражала недовольство действиями полиции.

    Сельчане указывали, что представители табора ведут себя вызывающе, часто нарушают закон, а местные инспекторы якобы не реагируют на их правонарушения. Прозвучали обвинения в торговле наркотиками, незаконном получении соцвыплат и массовой прописке в одной квартире. Районный прокурор просил жителей не прибегать к насилию, а глава района пообещал проверить табор на предмет миграционного законодательства и передать жалобы губернатору.

    Чиновники подчеркнули, что не могут организовать выселение из села, но пообещали реагировать в правовом поле. Местные жители, в свою очередь, начали массово писать заявления на представителей табора, указывая конкретные нарушения.

    По заявлениям жителей, после начала волнений большая часть табора покинула село.

    В марте цыганская община города Коркино в Челябинской области решила продать свои дома после осенних беспорядков в регионе.

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    2 июля 2025, 03:27 • Новости дня
    США приостановили поставки Украине ракет для комплексов Patriot и Stinger
    США приостановили поставки Украине ракет для комплексов Patriot и Stinger
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Министерство обороны США приостановило поставки ракет на Украину, решение касается в том числе ракет для ЗРК Patriot и переносных зенитных ракетных комплексов Stinger, сообщили Politico и NBC News.

    Как передает NBC News со ссылкой на источники, Пентагон решил приостановить поставки Украине десятков ракет-перехватчиков и ракет класса «земля-воздух», передает РИА «Новости».

    Кроме того, приостановлены поставки тысяч боеприпасов для гаубиц, более 100 управляемых ракет Hellfire и свыше 250 ракет GMLRS. NBC News сообщает, что министр обороны Пит Хегсет распорядился провести ревизию запасов вооружений на складах США, передает ТАСС.

    По данным Politico, инициатором решения стал заместитель министра обороны по политическим вопросам Элбридж Колби после ревизии запасов на складах США. Проверка выявила резкое сокращение числа артиллерийских снарядов, ракет ПВО и высокоточных боеприпасов, что вызвало опасения в Пентагоне.

    Решение о временной приостановке поставок, согласованных еще при администрации Джо Байдена, было принято в начале июня, однако начало действовать только сейчас. Заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли отметила, что приоритет был отдан интересам США после анализа поддержки других стран. Она заявила: «Мощь вооруженных сил США не ставится под сомнение – просто спросите у Ирана».

    В Пентагоне отдельно подчеркнули, что вооруженные силы США полностью оснащены для сдерживания любой угрозы. По словам помощника министра обороны Шона Парнелла, уровень боеготовности никогда не был столь высоким.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, помощник президента России Юрий Ушаков на вопрос о том, осуществляются ли сейчас поставки вооружений на Украину со стороны США, заявил: «Какие-то продолжаются, а какие-то нет, насколько я знаю».

    Вашингтон указывал, что власти Украины хотят получить противоракетные комплексы, однако в США ощущается нехватка этих систем для собственных нужд.

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    1 июля 2025, 22:57 • Новости дня
    Суд в Баку арестовал восемь россиян по делу о наркотиках и киберпреступлениях

    Tекст: Антон Антонов

    Восемь Россиян, которые, по версии азербайджанской стороны, якобы причастны к транзиту наркотиков и киберпреступлениям, арестованы в Баку на четыре месяца, сообщает местное агентство APA.

    Суд Сабаильского района Баку арестовал на четыре месяца всех восьмерых российских граждан, задержанных по данному делу. «Задержанные представали перед судом по отдельности, заседание завершилось», – приводит РИА «Новости» текст сообщения APA.

    Напомним, в Азербайджане задержали граждан России, которые якобы входили в преступные группы. Задержание россиян произошло на фоне обострения отношений России и Азербайджана.

    Поводом для обострения отношений между двумя странами стала острая реакция Баку на задержание в Екатеринбурге членов этнической ОПГ. Кроме того, в Азербайджане арестованы руководитель «Sputnik Азербайджан» Игорь Картавых и шеф-редактор издания Евгений Белоусов.

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    2 июля 2025, 14:18 • Новости дня
    Скачко объяснил звонок Зеленского Алиеву

    Политолог Скачко: У телефонного разговора Зеленского и Алиева была пиар-задача

    Скачко объяснил звонок Зеленского Алиеву
    @ REUTERS

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Главная цель разговора Зеленского и Алиева, как и в целом углубления отношений Баку и Киева – это создание пояса напряженности по всему периметру российской границы, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее во вторник считающий себя президентом Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым.

    «Главная цель разговора Зеленского и Алиева, как и в целом углубления отношений Баку и Киева – это создание пояса напряженности по всему периметру российской границы, которое модерируется Лондоном. В эту же работу включены, например, Прибалтика и Финляндия», – считает политолог Владимир Скачко, обозреватель «Украины.ру».

    Спикер напомнил, что Азербайджан и Украина поддерживали близкие отношения еще до СВО. «Судя по всему, Зеленский и Алиев планируют углубление сотрудничества в военной и энергетической сферах», – спрогнозировал аналитик.

    «Кроме того, обе страны являются членами ГУАМ – Организации за демократию и экономическое развитие, куда входят также Грузия и Молдавия. Это очевидно антироссийский союз, из повестки которого выпадает пока только Тбилиси. Возможно, при содействии Запада планируется активизировать работу и этого объединения», – допустил он.

    «Конечно, у телефонного разговора Зеленского и Алиева есть и пиар-задачи: Киев таким образом показывает Западу свою якобы состоятельность на международной арене и готовность подписываться под всеми антироссийскими инициативами», – резюмировал собеседник.

    Ранее Владимир Зеленский в телефонном разговоре с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым «выразил поддержку со стороны Украины в ситуации, когда Россия издевается над гражданами Азербайджана и угрожает» республике.

    «У нас с президентом Алиевым одинаковое видение: жизнь и достоинство каждого человека должны быть защищены», – подчеркнул Зеленский. Также он обсудил с азербайджанским лидером двусторонние отношения – энергетику и сотрудничество в гуманитарной сфере.

    Напомним, ранее в Екатеринбурге сотрудники силовых структур задержали главу азербайджанской диаспоры. В конце июня в Свердловской области была пресечена деятельность этнической преступной группы, подозреваемой в ряде убийств и покушений на убийство.

    Баку пошел на обострение отношений с Москвой: отменил культурные мероприятия с участием российских учреждений, а в офисе «Sputnik Азербайджан» были проведены обыски. Кроме того, суд в Баку арестовали восемь россиян по делу о наркотиках и киберпреступлениях.

    Москва будет по дипломатическим каналам защищать законные интересы своих граждан, задержанных в Азербайджане, используя для этого все имеющиеся средства, приводит ТАСС слова Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента России.

    Он также указал: Украина будет делать все возможное, чтобы провоцировать азербайджанскую сторону на «продолжение эмоциональных действий» в ситуации с Россией.

    Сенатор Андрей Клишас подчеркнул: «диаспоры не могут диктовать России и ее гражданам свои правила». «Все будут жить по российским законам, кто с этим не согласен – тот свою жизнь продолжит в учреждениях ФСИН», – написал он в своем Telegram-канале.

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