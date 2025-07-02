На Урале задержали главаря банды, пытавшей девушек

В Каменске-Уральском задержали главаря ОПГ, пытавшей девушек на автомойке

Tекст: Евгения Караваева

На Урале задержали лидера организованной преступной группы, причастной к похищениям и пыткам девушек и подростков на автомойке в Каменске-Уральском, сообщает СУ СК России по Свердловской области в своем Telegram-канале.

По версии следствия, преступления совершались с участием других членов группировки в 2023 и 2024 годах. Отмечается, что все жертвы были несовершеннолетними.

«Фигурантам, в зависимости от роли каждого, предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ст. 126 УК РФ (похищение человека), 163 УК РФ (вымогательство), 213 УК РФ (хулиганство), ст. 133 УК РФ (понуждение к действиям сексуального характера) и ст. 139 УК РФ (незаконное проникновение в жилище)»,- сообщили в СК.

Главаря ОПГ обвиняют, в том числе, в похищении подростка в ноябре 2024 года, еще двух несовершеннолетних в декабре 2024 года, а также в вымогательстве денег у молодого человека в июле 2024 года. По данным СК, жертв против их воли перевозили на территорию автомойки, где подвергали жестокому обращению и применяли физическое насилие.

Злоумышленник скрывался от следствия, однако полицейские подразделения по борьбе с организованной преступностью совместно с СОБР Росгвардии сумели его обнаружить и задержать. В отношении задержанного 35-летнего мужчины следствие ходатайствует о заключении под стражу.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в Красноярском крае полиция задержала банду, которая похищала женщин. а в Москве следствие завершило расследование дела о похищениях и вымогательстве - два жителя Подмосковья обвиняются в похищении девяти человек и вымогательстве более 750 тыс. рублей.