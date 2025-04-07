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В Красноярском крае задержали банду похитителей женщин
Красноярец организовал похищение женщин для принуждения к проституции
В Красноярском крае задержали организатора и участников банды, похищавшей женщин для занятия проституцией, действовавшей в Красноярском крае и Новосибирской области.
Житель Красноярского края создал преступное сообщество, которое занималось похищением одиноких женщин и принуждением их к занятию проституцией, передает РИА «Новости». В числе похищенных были несовершеннолетние девушки. Организация действовала на территории Красноярского края и Новосибирской области.
В преступное сообщество входило около 40 человек, в том числе охранники, операторы, водители и бухгалтеры. Для оказания интимных услуг арендовались различные помещения. Подбор участников продолжался с 2018 по 2020 год, при этом многих привлекали обещаниями высокого дохода.
Жертв похищали среди девушек из неблагополучных слоев общества, отбирали у них документы и незаконно лишали свободы. За попытки побега или отказ от услуг применяли физическое наказание и штрафы, значительно превышающие доход. Всего было вовлечено более двадцати женщин.
Организатор и одиннадцать участников банды задержаны. В отношении остальных членов группы решается вопрос о мере пресечения. Против них возбуждено уголовное дело по статье о создании преступного сообщества.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Петербурге закрыли бордель, в котором проводились экзамены для «сотрудниц». Также сообщалось, что создателей борделя осудили на год колонии. В начале года супругов из Магадана обвинили в организации сети проституции.