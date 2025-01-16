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Супругов из Магадана обвинили в организации сети проституции
В Магадане супругов обвинили в организации проституции
В Магадане завершено расследование дела о проституции, в котором замешана супружеская пара, организовавшая преступный бизнес с использованием администраторов саун.
Следственный комитет России по Магаданской области завершил расследование уголовного дела в отношении супружеской пары, которой предъявлено обвинение в организации проституции, передает РИА «Новости».
По версии следствия, с декабря 2022 года по декабрь 2023-го супруги, родившиеся в 1986 и 1992 годах, руководили преступным бизнесом, в рамках которого приезжие женщины из другого региона оказывали услуги сексуального характера клиентам.
Следствие утверждает, что преступная деятельность осуществлялась в помещениях, предоставляемых администраторами саун города Магадана, которые также были членами организованной группы.
Помимо супружеской пары, следствие завершило расследование в отношении одиннадцати других лиц, обвиняемых в участии в организованной группе. Материалы уголовного дела уже направлены прокурору для утверждения обвинительного заключения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на Бали задержали россиян за организацию проституции, жительницу Нальчика осудили за организацию занятия проституцией в Бахрейне, а в Москве задержали устроившего в сауне бордель майора полиции.