В Москве задержали устроившего в сауне бордель майора полиции

В столице прошло задержание майора полиции, который создал в одной из саун на юге города бордель, сообщил источник в правоохранительных органах.

Сотрудника правоохранительных органов в звании майора, по предварительной информации, обвинили в организации досуга с девушками легкого поведения в одной из саун города, сказал собеседник РИА «Новости».

Отмечается, что майор работал в составе организованной группы, он получал деньги за покровительство над публичным домом. Заведение работало в таком режиме с 2019 года.

Подозреваемого задержали, ему предъявлено обвинение по статье «Деяния, направленные на организацию занятия проституцией другими лицами, а равно содержание притонов для занятия проституцией или систематическое предоставление помещений для занятия проституцией».

По этой статье ему грозит до шести лет заключения.

В декабре 2021 года в Рязанской области задержали двух местных жительниц, подозреваемых в организации проституции в регионе.