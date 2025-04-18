Суд признал студента РУДН социально опасным

Суд продлил арест студента РУДН Дукаева, обвиняемого в содействии терроризму

Tекст: Денис Тельманов

Как сообщает РИА «Новости», Арби Дукаев, студент второго курса Российского университета дружбы народов (РУДН), был признан судом социально опасным. Он был арестован в ноябре прошлого года по обвинению в содействии террористической деятельности, и суд считает, что его нельзя освобождать без строгой изоляции от общества.

Обвинение против Дукаева включает часть 1.1 статьи 205.1 УК РФ – склонение или вовлечение в террористическую деятельность и финансирование терроризма. Суд продлил срок его содержания под стражей и предварительного расследования до 21 мая. Следствие планирует провести амбулаторную психолого-психиатрическую экспертизу и предъявить Дукаеву обвинение в окончательной редакции.

Защитник Дукаева ходатайствовал о переводе его под домашний арест, утверждая, что его подзащитный не намерен скрываться или препятствовать следствию. Однако суд отклонил это ходатайство, ссылаясь на социальную опасность обвиняемого. Согласно УК РФ, Дукаеву может грозить наказание вплоть до пожизненного заключения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудники правоохранительных органов задержали студента РУДН Арби Умаровича Дукаева в Москве по обвинению в вербовке сторонников террористической организации.