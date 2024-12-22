Студент второго курса РУДН обвинен в вербовке сторонников террористической группы

Tекст: Денис Тельманов

Силовики задержали Дукаева Арби Умаровича, студента второго курса Российского университета дружбы народов, сообщает ТАСС. Ему предъявлены обвинения по статье УК РФ, касающейся склонения к террористической деятельности. Дукаев не имел работы и ранее не был судим.



Останкинский суд Москвы постановил отправить обвиняемого под стражу до 21 января 2025 года. Дукаев просил суд о домашнем аресте, ссылаясь на необходимость ухода за больным отцом и участие в помощи участникам СВО. Однако суд отклонил его просьбу, опасаясь возможного побега.

В материалах расследования, с которыми ознакомился ТАСС, говорится, что Дукаев действовал в личных целях, пытаясь вербовать своих знакомых в ряды террористов. В суде он заверял, что намерен сотрудничать со следствием, но это не убедило судью.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Эльдар Абдураимов из Крыма был приговорен к 16 годам колонии за вербовку в антироссийское движение «Атеш» с целью организации терактов. Василий Небензя заявил, что американцы и их союзники оказывают поддержку террористам в Сирии, которые «откровенно бравируют» поддержкой со стороны спецслужб Украины. Западные спецслужбы усилили попытки вербовки россиян, сосредоточившись на операциях в третьих странах из-за рисков внутри России.

