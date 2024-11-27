Крымчанин получил 16 лет колонии за вербовку террористов

Крымчанин Эльдар Абдураимов получил 16 лет за вербовку в подпольное движение

Tекст: Дмитрий Зубарев

Южный окружной военный суд вынес приговор жителю Крыма Эльдару Абдураимову, передает РИА «Новости». Абдураимов был признан виновным в вербовке знакомых в антироссийское подпольное движение «Атеш» для совершения терактов. Суд назначил ему 16 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, первые два из которых он проведет в тюрьме. Кроме того, он должен будет выплатить штраф в размере 100 тыс. рублей.

29 сентября 2022 года Абдураимов просмотрел видео с призывом вступить в «Атеш» и отправил его своим знакомым. Он уговаривал их совершить теракты в Крыму, что стало причиной возбуждения уголовного дела по трем эпизодам статьи о содействии террористической деятельности.

Приговор был вынесен по совокупности с приговором Бахчисарайского районного суда республики Крым от 11 апреля 2024 года. На данный момент приговор не вступил в законную силу, и у Абдураимова есть возможность его обжаловать.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе 2023 года ФСБ задержала в Крыму шестерых международных террористов, которые планировали провести теракты на территории России. В марте 2024 года в Крыму арестовали десять членов террористической группировки, которые обвиняются в подготовке диверсионных актов и других преступлениях.